Prev
Next
એ જગ્યા જ્યા ખત્મ થઈ જાય છે દુનિયા, આ શહેરની આગળ પગ મુકતા જ શરૂ થઈ જાય છે "મોતની શાંતી"

World End Place: આ શહેરને વિશ્વનું દક્ષિણનું છેલ્લુ શહેર માનવામાં આવે છે. આ શહેર દક્ષિણ અમેરિકાના છેડા પર આવેલું છે, જેની આગળ કોઈ મોટું શહેર નથી. આ જ કારણ છે કે તેને વિશ્વનો છેડો કહેવામાં આવે છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 01, 2026, 03:15 PM IST
Trending Photos

World End Place: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આપણા નકશા પર છેલ્લો બિંદુ શું હશે? એક એવી જગ્યા જ્યાં, છેડા પર પહોંચ્યા પછી, જમીન સમાપ્ત થાય છે, ફક્ત અનંત સમુદ્ર અને બરફ છોડીને. આજે, અમે તમને આવા જ એક રહસ્યમય શહેર વિશે જણાવીશું, જેને સત્તાવાર રીતે વિશ્વનું છેલ્લું શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 

આર્જેન્ટિનાનો આ પ્રદેશ એટલો દૂર અને અલગ છે કે પહોંચ્યા પછી, તમને એવું લાગશે કે તમે આધુનિક વિશ્વની સીમાઓની બહાર પગ મૂક્યો છે. તેની આગળ, પ્રકૃતિની ભયાનક મૌન અને એન્ટાર્કટિકાના બર્ફીલા પવનો જ છે.

Add Zee News as a Preferred Source

શું ઉશુઆયા વિશ્વનો છેલ્લો ખૂણો છે?

દક્ષિણ આર્જેન્ટિનામાં સ્થિત ઉશુઆયા શહેર, તેના ભૌગોલિક સ્થાન માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. તે ટિએરા ડેલ ફ્યુગો રાજ્યની રાજધાની છે અને વિશ્વના સૌથી દક્ષિણ શહેરનું સ્થાન ધરાવે છે. દક્ષિણ અમેરિકન ખંડ અહીં જ સમાપ્ત થાય છે, જેના કારણે તેને "ફિન ડેલ મુંડો" ઉપનામ મળે છે, જેનો અર્થ "વિશ્વનો અંત" થાય છે. અહીં આવતા મુલાકાતીઓને એવું લાગે છે કે તેઓ બીજી દુનિયાના ઉંબરે ઉભા છે, કારણ કે ક્ષિતિજની પેલે પાર વસાહતો અદૃશ્ય થઈ જાય છે, જેના કારણે ફક્ત નિર્જન ટાપુઓ જ દેખાય છે.

શું એન્ટાર્કટિકા ફક્ત એક પગના અંતરે છે?

ઉશુઆયાનું ભૌગોલિક સ્થાન એટલું જ સુંદર છે જેટલું તે ભયાનક છે. એક તરફ માર્શલ પર્વતોની ઉંચી શિખરો અને બીજી તરફ બીગલ ચેનલના બર્ફીલા પાણીની વચ્ચે આવેલું છે. શહેરની સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે તે અહીંથી એન્ટાર્કટિકા સુધી માત્ર 1,000 કિલોમીટર દૂર છે. આ કારણોસર, ઉશુઆયાને એન્ટાર્કટિકાનું પ્રવેશદ્વાર પણ માનવામાં આવે છે. અહીંથી, માનવ સંસ્કૃતિનો અવાજ બંધ થાય છે, અને બર્ફીલા ખંડની મૌન શરૂ થાય છે, જ્યાં પક્ષીઓના અવાજ પણ સાંભળી શકાતા નથી.

શું સ્પેનિશ અને અંગ્રેજીના મેળથી ચાલે છે અહીં કામ ?

આર્જેન્ટિનાનો ભાગ હોવાથી, ઉશુઆયાની પ્રાથમિક અને સત્તાવાર ભાષા સ્પેનિશ છે. સ્થાનિક લોકો એકબીજા સાથે આ ભાષામાં વાતચીત કરે છે, પરંતુ "વિશ્વનો અંત" જોવા માટે ઉત્સુક વિદેશી પ્રવાસીઓ આખું વર્ષ અહીં ઉમટી પડે છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન કેન્દ્ર તરીકે, હોટેલો, બજારો અને મુખ્ય સ્થળોએ અંગ્રેજી પણ વ્યાપકપણે બોલાય છે અને સમજી શકાય છે. ભાષાઓનું આ મિશ્રણ પ્રવાસીઓ માટે મુસાફરીને સરળ બનાવે છે, જેનાથી તેઓ આ છેલ્લા શહેરની સંસ્કૃતિ અને સુંદરતાનો નજીકથી અનુભવ કરી શકે છે.

શું તમે પણ વિશ્વનો છેડો જોવા માંગો છો?

ઉશુઆયા વિશ્વભરના સાહસિકો અને વૈજ્ઞાનિકો માટે એક મુખ્ય આકર્ષણ બની ગયું છે. તેની વાંકડિયા શેરીઓ, રંગબેરંગી ઘરો અને સામે ફેલાયેલો વાદળી સમુદ્ર એક એવો નજારો બનાવે છે જે જીવનભર ટકી રહે છે. જોકે આબોહવા એકદમ ઠંડી અને પડકારજનક છે, "વિશ્વના છેલ્લા શહેર" માં ઊભા રહેવાનો અને સમુદ્ર તરફ જોવાનો અનુભવ ખરેખર રોમાંચક છે. જે લોકો ભીડથી દૂર પ્રકૃતિની સાચી અને અસ્પૃશ્ય સુંદરતાનો અનુભવ કરવા માંગે છે તેમના માટે ઉશુઆયા કરતાં વધુ સારી કોઈ જગ્યા નથી, જ્યાં જમીન શાબ્દિક રીતે સમાપ્ત થાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news