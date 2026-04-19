Prev
Next
'હોર્મુઝ બંધ છે, પાછા જાઓ...', ભારતીય જહાજને ઈરાની સેનાનો સંદેશ, સામે આવ્યો Audio

Iranian military: ખાડી દેશોમાં તણાવ ઓછો થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. તાજેતરમાં એક ઓડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં ઈરાની સેના એક ભારતીય જહાજને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ (Strait of Hormuz) માંથી પસાર થતા રોકી રહી છે. ઈરાને અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલી નાકાબંધીના જવાબમાં આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગને ફરીથી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 19, 2026, 08:55 AM IST
  • ભારતીય જહાજને ઈરાની સેનાનો સંદેશ
  • ભારતે ઈરાની રાજદૂતને કર્યા તલબ
  • વિદેશ સચિવનું નિવેદન
  • શા માટે ફરી વધ્યો તણાવ?

Trending Photos

Iranian military: ઈરાની સેના (IRGC) એ શનિવારે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થઈ રહેલા એક ભારતીય જહાજને અટકાવ્યું અને તેને તાત્કાલિક પોતાના પોર્ટ પર પાછા ફરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. એક ઓડિયો રેકોર્ડિંગમાં આ આખો સંવાદ કેદ થયો છે, જેમાં ભારતીય જહાજના કેપ્ટન અને IRGC નેવી કેપ્ટન વચ્ચેની વાતચીત સાંભળી શકાય છે.

ઈરાની અધિકારીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી અવરજવર પર હજુ પણ પ્રતિબંધ છે, તમે અહીંથી તરત જ તમારા પોર્ટ પર પાછા ફરો, ગો ટુ બેક ઈમીડિએટલી (Go back immediately)." ભારતીય કેપ્ટને જવાબમાં કહ્યું, "ઠીક છે, હું તમારો મેસેજ દોહરાવું છું. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હજુ પણ બંધ છે, ઓકે સર." ત્યારબાદ IRGC નેવી કેપ્ટને જવાબ આપ્યો, "જી સર." આ વાતચીત બાદ જહાજે પોતાનો રસ્તો બદલી નાખ્યો હતો. 'ભાગ્ય લક્ષ્મી' નામના આ જહાજના ક્રૂ મેમ્બરોએ ઈરાની નૌસેના સાથે થયેલો આ સંવાદ શેર કર્યો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારતે ઈરાની રાજદૂતને કર્યા તલબ
આ ઓડિયો સામે આવ્યો તે પહેલા ઈરાની ગનબોટ્સે ભારતીય ધ્વજ ધરાવતા બે જહાજો પર ફાયરિંગ પણ કર્યું હતું. આ જહાજો ઈરાકી તેલ લઈ જઈ રહ્યા હતા. સદનસીબે, આ ગોળીબારમાં કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી. ગોળીબારની આ ઘટના બાદ ભારત સરકારે ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને ઈરાનના રાજદૂતને તલબ કર્યા છે. વિદેશ મંત્રાલયે નવી દિલ્હીમાં ઈરાની રાજદૂતને બોલાવીને આ મામલે કડક શબ્દોમાં વાતચીત કરી હતી.

વિદેશ સચિવનું નિવેદન
ભારતના વિદેશ સચિવે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે શનિવારે હોર્મુઝમાં ભારતીય જહાજો પર થયેલું ફાયરિંગ અત્યંત ગંભીર બાબત છે. તેમણે ઈરાનને યાદ અપાવ્યું કે અગાઉ ઈરાને ભારત તરફ જતા જહાજોને સુરક્ષિત રસ્તો આપવામાં મદદ કરી હતી, તેથી આશા છે કે ભારતને હજુ પણ ઈરાન સહયોગ આપશે.

શા માટે ફરી વધ્યો તણાવ?
ઈરાની અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હવે તમામ જહાજોએ IRGC સાથે સંકલન સાધ્યા પછી જ ત્યાંથી પસાર થવું પડશે. અગાઉ વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી ફેબ્રુઆરીમાં જણાવ્યું હતું કે લેબનાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેના યુદ્ધવિરામ બાદ આ માર્ગ ખોલી દેવામાં આવ્યો છે. આ નિવેદન બાદ જહાજોની અવરજવર વધી હતી. જોકે, હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે IRGC (ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ) જમીની સ્તર પર પોતાના નિર્ણયો લઈ રહી છે. 

અમેરિકાએ ઈરાની બંદરો પર જે આર્થિક નાકાબંધી કરી છે, તેના વિરોધમાં આ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગને ફરીથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અગાઉ અમેરિકાની મધ્યસ્થીથી થયેલા 10 દિવસના યુદ્ધવિરામ દરમિયાન અનેક જહાજોએ અહીંથી સુરક્ષિત મુસાફરી કરી હતી, પરંતુ હવે ફરી ખતરો વધી ગયો છે.
 

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
Trending news