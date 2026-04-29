હોમWorldનહીં ખુલે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ, ટ્રમ્પે બનાવી એક લાંબી અને ખતરનાક યોજના, ઈરાનની વધી રહી છે મુશ્કેલીઓ, જાણો

નહીં ખુલે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ, ટ્રમ્પે બનાવી એક લાંબી અને ખતરનાક યોજના, ઈરાનની વધી રહી છે મુશ્કેલીઓ, જાણો

Trump New Plan: અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નાકાબંધી લગાવી છે. અમેરિકા કહે છે કે જ્યાં સુધી ઈરાન કોઈ કરાર પર સંમત ન થાય ત્યાં સુધી તે નાકાબંધી હટાવશે નહીં. આ દરમિયાન, ઈરાન મક્કમ છે, અને આ કટોકટીને વધારી શકે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 29, 2026, 01:29 PM IST
  • અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નાકાબંધી લગાવી છે.
  • અમેરિકા કહે છે કે જ્યાં સુધી ઈરાન કોઈ કરાર પર સંમત ન થાય ત્યાં સુધી તે નાકાબંધી હટાવશે નહીં.
  • આ દરમિયાન, ઈરાન મક્કમ છે, અને આ કટોકટીને વધારી શકે છે.

Trending Photos

નહીં ખુલે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ, ટ્રમ્પે બનાવી એક લાંબી અને ખતરનાક યોજના, ઈરાનની વધી રહી છે મુશ્કેલીઓ, જાણો

Trump New Plan: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વભરમાં ઇંધણ પુરવઠા માટેનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ છે. જો કે, છેલ્લા બે મહિનાથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધથી આ માર્ગ ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયો છે. શિપિંગ બંધ કરવામાં આવ્યું છે, અને ઘણા દેશોમાં ઇંધણની અછત પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી રહી છે. 

માર્ગ લાંબા સમય સુધી બંધ રહી શકે

આ દરમિયાન, એવા અહેવાલો છે કે આ માર્ગ લાંબા સમય સુધી બંધ રહી શકે છે. આ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની નવી યોજનાને કારણે છે. એક અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે ટ્રમ્પ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરીને ઈરાનને કાયમી ફટકો મારવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે.

આ સમાચાર વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અહેવાલ પર આધારિત છે. અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પ હોર્મુઝની લાંબી નાકાબંધીની યોજના બનાવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે તેમના અધિકારીઓને "લાંબા ગાળાના યુદ્ધવિરામ" માટે તૈયારી કરવા પણ સૂચના આપી છે. 

અહેવાલ છે કે ટ્રમ્પે અગાઉ બે અન્ય વિકલ્પો પર વિચાર કર્યો હતો, જેમાં કાં તો ઈરાન પર હુમલા ફરી શરૂ કરવા અથવા કાયમી ધોરણે યુદ્ધનો અંત લાવવા. જો કે, બંને વિકલ્પો અમેરિકા માટે નોંધપાત્ર જોખમો ઉભા કરે છે. તેથી, ટ્રમ્પે હવે નાકાબંધી ચાલુ રાખવા અને ઈરાન પર આર્થિક દબાણ લાવવાનું નક્કી કર્યું છે.

આર્થિક દબાણ લાગુ કરવાનો પ્રયાસ

યુએસ ઈરાનની તેલ નિકાસમાં વિક્ષેપ પાડીને ઈરાનને ભારે નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાનની તેલ નિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અને આ માર્ગ દ્વારા ઈરાની તેલ ટેન્કરોની અવરજવરને પ્રતિબંધિત કરીને, અમેરિકા આ ​​જીવનરેખાને કાપી નાખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. 

યુ.એસ.એ નાકાબંધી લગાવ્યા પછી, ઈરાનની નિકાસમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો છે, અને તેની અર્થવ્યવસ્થા પર અસર હવે સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી છે. યુ.એસ. અધિકારીઓ માને છે કે આ વ્યૂહરચના સીધા યુદ્ધને ટાળીને ઈરાન પર દબાણ જાળવવાનો સંતુલિત માર્ગ છે.

ઈરાન સ્ટોરેજ સ્પેસ ખતમ થઈ ગયો

નિકાસ ફ્રીઝ પછી, અહેવાલો સૂચવે છે કે ઈરાને એટલું બધું તેલ એકઠું કર્યું છે કે તે તેને સંગ્રહિત કરી શકતું નથી. અહેવાલો સૂચવે છે કે ઈરાન પાસે હવે ફક્ત 12થી 22 દિવસ માટે સ્ટોરેજ સ્પેસ છે. સ્ટોરેજ ખતમ થતાં જ, ઈરાનને ઉત્પાદન ઘટાડવાની ફરજ પડી શકે છે, જેની સીધી અસર ઈરાની સરકારની આવક પર પડશે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ છે કે ઈરાન હવે અનેક અસામાન્ય પગલાં લઈ રહ્યું છે. ઈરાને તેના જૂના અને લાંબા સમયથી બંધ કરાયેલા ટેન્કરોનો ફરીથી ઉપયોગ શરૂ કરી દીધો છે.

ઈરાને એક નવો પ્રસ્તાવ મૂક્યો

ઈરાને વારંવાર અમેરિકાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે ચેતવણી આપી છે. તાજેતરમાં, ઈરાને અમેરિકાને એક નવો પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે. આ પ્રસ્તાવમાં, ઈરાને જણાવ્યું હતું કે જો અમેરિકા નાકાબંધી હટાવે છે, તો ઈરાન પણ પ્રતિબંધો હટાવશે, અને ત્યારબાદ કામચલાઉ યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા થઈ શકે છે. ઈરાનનું કહેવું છે કે પરિસ્થિતિ સામાન્ય થયા પછી જ તે ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમના મુદ્દા પર વાતચીત કરશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

