ખામેનીની હત્યા બાદ લહેરાવવામાં આવ્યું બદલો અને ક્રોધનું પ્રતિક, કોના માટે ખતરાની નિશાની ?

Israel Iran War: ખામેની દાયકાઓ સુધી ઈરાનના સર્વોચ્ચ ધાર્મિક અને રાજકીય નેતા રહ્યા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ખામેનીને ઇતિહાસના સૌથી દુષ્ટ લોકોમાંના એક ગણાવ્યા અને કહ્યું કે ઈરાની લોકો માટે પોતાનો દેશ પાછો મેળવવાની આ સૌથી મોટી તક છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:40 PM IST
  • ઈરાન અને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે.
  • ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું તેહરાનમાં મોત થયું
  • કોમમાં પ્રખ્યાત જામકરન મસ્જિદના ગુંબજ પર ન્યાય, બદલો અને ક્રોધનું પ્રતીક લાલ ધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો

ખામેનીની હત્યા બાદ લહેરાવવામાં આવ્યું બદલો અને ક્રોધનું પ્રતિક, કોના માટે ખતરાની નિશાની ?

Israel Iran War: ઈરાન અને અમેરિકા અને ઈઝરાયલ વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચી ગયો છે. શનિવારે, અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાન પર મોટા પાયે હવાઈ હુમલા કર્યા, જેમાં ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીનું તેહરાનમાં મોત થયું. 

ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ રવિવારે તેમના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી. રવિવારે, કોમમાં પ્રખ્યાત જામકરન મસ્જિદના ગુંબજ પર ન્યાય, બદલો અને ક્રોધનું પ્રતીક લાલ ધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો. ઈરાની મીડિયાએ આને ખામેનીના લોહીના બદલાની નિશાની તરીકે વર્ણવ્યું.

ઈરાની લોકો માટે પોતાનો દેશ પાછો મેળવવાની આ સૌથી મોટી તક

ખામેની દાયકાઓ સુધી ઈરાનના સર્વોચ્ચ ધાર્મિક અને રાજકીય નેતા રહ્યા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ખામેનીને ઇતિહાસના સૌથી દુષ્ટ લોકોમાંના એક ગણાવ્યા અને કહ્યું કે ઈરાની લોકો માટે પોતાનો દેશ પાછો મેળવવાની આ સૌથી મોટી તક છે. 

ઈરાનીઓને ગુલામીને ઉથલાવી પાડવા વિનંતી કરી

ઈઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ પણ ખામેનીના મૃત્યુ પર ટિપ્પણી કરી, ઈરાનીઓને ગુલામીને ઉથલાવી પાડવા વિનંતી કરી. આ હુમલાઓમાં ઘણા વરિષ્ઠ ઈરાની લશ્કરી અધિકારીઓ અને સલાહકારો પણ માર્યા ગયા હતા, જેના કારણે મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધમાં ફેરવાઈ ગયું.

ઈરાન તેને મુસ્લિમો સામે યુદ્ધ ગણાવ્યું

ઈરાને હુમલાઓનો તીવ્ર જવાબ આપ્યો. તેહરાને ઇઝરાયલી, યુએસ લશ્કરી ઠેકાણાઓ અને પ્રાદેશિક લક્ષ્યો પર મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલા કર્યા, જેની અસર દુબઈ, દોહા અને મનામા જેવા ખાડી દેશો પર પડી. દુબઈમાં બુર્જ ખલીફા નજીક વિસ્ફોટ થયા, ડ્રોનના કાટમાળથી બુર્જ અલ અરબ હોટેલમાં આગ લાગી અને એરપોર્ટ હુમલામાં ફ્લાઇટ્સ ખોરવાઈ ગઈ. ઈરાને આને મુસ્લિમો સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું છે.

યુએસ-ઈઝરાયલે કડક ચેતવણીઓ આપી

યુએસ અને ઈઝરાયલે સતત હુમલાઓની ચેતવણી આપી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે જો ઈરાન વધુ હુમલાઓ કરશે તો અભૂતપૂર્વ બળનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ઈઝરાયલે મધ્ય તેહરાનમાં નવા હુમલાઓની ધમકી આપી છે. આ દરમિયાન, ઈરાને, IRGC દ્વારા, પ્રદેશમાં 27 યુએસ ઠેકાણાઓ પર હુમલો કર્યો. તેણે ઈઝરાયલ પર મિસાઈલ પણ ચલાવી, જેના કારણે અનેક લોકો મૃત્યુ પામ્યા. ઈરાને એક વચગાળાની નેતૃત્વ પરિષદની રચના કરી છે, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, મુખ્ય ન્યાયાધીશ અને એક વરિષ્ઠ અધિકારીનો સમાવેશ થાય છે, જે નવા સુપ્રીમ લીડરની પસંદગી ન થાય ત્યાં સુધી સેવા આપશે.
 

