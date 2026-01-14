Prev
અમેરિકાએ 75 દેશો માટે વિઝા પ્રોસેસિંગ પર લગાવી રોક, લિસ્ટમાં બ્રાઝિલ-થાઈલેન્ડ જેવા દેશો પણ સામેલ

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:31 PM IST

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:31 PM IST

us freezes 75 countries visa processing: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 75 દેશોના લોકો પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લાદી દીધો છે. અહેવાલો અનુસાર, વિદેશ વિભાગ 75 દેશો માટે તમામ વિઝા પ્રક્રિયા બંધ કરી રહ્યું છે, જેથી એવા વિદેશી નાગરિકોને દેશમાં પ્રવેશતા અટકાવી શકાય જેઓ કલ્યાણ અને જાહેર લાભોનો લાભ લેશે.

સમાચારો અનુસાર, કોન્સ્યુલર અધિકારીઓને વર્તમાન કાયદા હેઠળ વિઝા આપવાની મનાઈ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ક્રીનિંગ અને તપાસ પ્રક્રિયાઓનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરી રહ્યું છે.

કયા દેશો પર લાગી રોક?
આ દેશોમાં સોમાલિયા, રશિયા, અફઘાનિસ્તાન, બ્રાઝિલ, ઈરાન, ઈરાક, ઇજિપ્ત, નાઈજીરિયા, થાઈલેન્ડ, યમન અને અન્ય ઘણા દેશો સામેલ છે. આ રોક 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે અને જ્યાં સુધી ડિપાર્ટમેન્ટ વિઝા પ્રોસેસિંગનું ફરીથી એસેસમેન્ટ (મૂલ્યાંકન) ન કરી લે, ત્યાં સુધી અનિશ્ચિત કાળ માટે ચાલુ રહેશે.

સોમાલિયા પર વિશેષ નજર
તમને જણાવી દઈએ કે મિનેસોટામાં થયેલા એક મોટા ફ્રોડ સ્કેન્ડલ બાદ સોમાલિયા પર ફેડરલ અધિકારીઓની કડક નજર છે. ત્યાં પ્રોસિક્યુટરોએ ટેક્સપેયર્સના પૈસાથી ચાલતા બેનિફિટ પ્રોગ્રામ્સમાં મોટા પાયે ગેરરીતિ શોધી કાઢી છે. આમાં સામેલ ઘણા લોકો સોમાલી નાગરિક અથવા સોમાલી-અમેરિકન છે.

નવા સ્ક્રીનિંગ નિયમો
નવેમ્બર 2025માં વિશ્વભરના દૂતાવાસોને મોકલવામાં આવેલા સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના એક કેબલમાં કોન્સ્યુલર અધિકારીઓને ઇમિગ્રેશન કાયદાના તથાકथित “પબ્લિક ચાર્જ” જોગવાઈ હેઠળ નવા સ્ક્રીનિંગ નિયમો લાગુ કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. આ માર્ગદર્શિકા કોન્સ્યુલર અધિકારીઓને એવા અરજદારોને વિઝા આપવાની મનાઈ કરવાનો નિર્દેશ આપે છે જેમના વિશે લાગે છે કે તેઓ સરકારી સુવિધાઓ પર નિર્ભર રહેશે. આ માટે સ્વાસ્થ્ય, ઉંમર, અંગ્રેજીમાં કુશળતા, ફાઈનાન્સ અને લાંબા ગાળાની મેડિકલ સંભાળની સંભવિત જરૂરિયાત જેવા અનેક પરિબળો પર વિચાર કરવામાં આવશે.

વધારે ઉંમર ધરાવતા અથવા વધારે વજન ધરાવતા અરજદારોને વિઝા માટે મનાઈ કરવામાં આવી શકે છે. સાથે જ એવા લોકોને પણ અટકાવવામાં આવશે જેમણે અગાઉ ક્યારેય સરકારી રોકડ સહાય લીધી હોય અથવા કોઈ સંસ્થામાં રહ્યા હોય. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તા ટોમી પિગોટે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ તેની જૂની સત્તાનો ઉપયોગ કરીને એવા સંભવિત ઇમિગ્રન્ટ્સને અયોગ્ય ઠેરવશે જેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પર જાહેર બોજ બનશે અને અમેરિકન લોકોનો ખોટો ફાયદો ઉઠાવશે.’
 

