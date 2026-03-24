અંતિમ ચરણમાં પહોંચ્યું યુદ્ધ ! ઈરાને દબાવી અરબ દેશોની દુખતી નસ, લાગ્યો ડર

Iran America War: અમેરિકાની ધમકીના જવાબમાં, ઈરાને એક વળતો જવાબ આપ્યો છે, જેનાથી ખાડી દેશો ચોકી ગયા છે. ઈરાને કહ્યું છે કે જો તેના પાવર પ્લાન્ટ્સને નિશાન બનાવવામાં આવશે, તો તે મધ્ય પૂર્વના પાવર પ્લાન્ટ્સને પણ છોડશે નહીં.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:59 PM IST
Iran America War: અમેરિકા-ઈઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધ હવે ચોથા અઠવાડિયામાં પ્રવેશી ગયું છે. તે એવા તબક્કે પહોંચી ગયું છે જ્યાં આગળ ફક્ત વિનાશ જ દેખાઈ રહ્યો છે. એક આપત્તિ જે સમગ્ર ખાડી દેશોને તબાહ કરશે અને તેને તરસથી મારી નાખશે. બદલો લેવા માટે સળગતા ઈરાને એક નવી ચેતવણી જાહેર કરી છે. 

ઈરાને અમેરિકા અને ઈઝરાયલને કડક જવાબ આપ્યો છે, અને કહ્યું છે કે જો તેના ઉર્જા પ્લાન્ટ પર હુમલો કરવામાં આવશે, તો તે અમેરિકા અને તેના સાથી દેશોના ઉર્જા, આઈટી અને સૌથી અગત્યનું, ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટને નિશાન બનાવશે. આનો અર્થ એ છે કે યુદ્ધ હવે સીધા પાણી પુરવઠા તરફ વધી શકે છે. ઈરાને મધ્ય પૂર્વીય પ્લાન્ટના ફોટોગ્રાફ્સ જાહેર કરીને ધમકી આપી છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો આવું થશે, તો સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં પાણીનું સંકટ ઉભું થશે.

ઈરાને બહેરીનના અલ-ઝૂર વોટર પ્યુરિફિકેશન પ્લાન્ટ અને દુર પાવર એન્ડ વોટર પ્લાન્ટને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી છે. વધુમાં, સાઉદી અરેબિયાનો રાસ અલ-ખૈર ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ અને અલ-શુઇબા પાવર પ્લાન્ટ પણ ઈરાનની હિટ લિસ્ટમાં છે. કતારનો ઉમ્મ અલ-હોલ પાવર પ્લાન્ટ પણ ઈરાનની લિસ્ટમાં છે. ઈરાને સંયુક્ત અરબ અમીરાતના તવીલાહ ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ, કુવૈતના અલ-ઝૂર વોટર પ્યુરિફિકેશન કોમ્પ્લેક્સ અને જોર્ડનના અકાબા થર્મલ પાવર પ્લાન્ટને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી છે.

ટ્રમ્પે 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ જાહેર કર્યું હતું

ઈરાનનો આ જવાબ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા 48 કલાકની અંદર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવામાં નહીં આવે તો ઈરાનના પાવર પ્લાન્ટનો નાશ કરવાની ધમકી આપ્યા બાદ આવ્યો છે. ટ્રમ્પની ધમકી ફરી એકવાર ઈરાન સામે નમવામાં નિષ્ફળ ગઈ, અને તેના જવાબમાં, ઈરાને એક સંદેશ મોકલ્યો જેણે ટ્રમ્પને વિચારવા માટે મજબૂર થયા.

ઈરાને અમેરિકાને બદલો લેવાની ધમકી આપી

એક ઈરાની કમાન્ડરે એક વીડિયોમાં જણાવ્યું છે કે જો ટ્રમ્પ દ્વારા આપણા પાવર પ્લાન્ટ્સ સામે આપવામાં આવેલી ધમકીઓનો અમલ કરવામાં આવશે, તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જશે, અને જ્યાં સુધી આપણા નાશ પામેલા પાવર પ્લાન્ટ્સ ફરીથી બનાવવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ફરીથી ખુલશે નહીં.

ઈરાને ગેસ પ્લાન્ટ્સ પર હુમલો કરીને ટ્રેલર દેખાડ્યું

ઈરાન મધ્ય પૂર્વમાં કેટલાક ગેસ પ્લાન્ટ્સ પર હુમલો કરીને ટ્રેલર દેખાડ્યું છે, અને હવે, જો તે કોઈ વોટર પ્લાન્ટ પર હુમલો કરશે, તો તે સમગ્ર ગલ્ફ દેશોમાં હાહાકાર ફેલાશે. કારણ કે ગલ્ફ દેશો તેલથી ભરેલા છે અને તેમની જમીનો ઉજ્જડ છે, આ પ્લાન્ટ્સ તેમની જીવનરેખા છે. તેઓ દરિયાઈ પાણીને પીવાલાયક બનાવે છે. સાઉદી અરેબિયા તેના પીવાના પાણીનો લગભગ 70 ટકા આ પ્લાન્ટ્સમાંથી મેળવે છે, કુવૈત 90 ટકા, ઓમાન 86 ટકા, અને યુએઈ પણ આ પ્લાન્ટ્સ પર ખૂબ આધાર રાખે છે.

યુદ્ધનું ભવિષ્ય શું હશે?

અર્થ સ્પષ્ટ છે: જો આ પ્લાન્ટ્સ પર હુમલો કરવામાં આવે છે, તો આ દેશોમાં પાણી ખતમ થઈ શકે છે. તેલ પુરવઠામાં અવરોધ કરતાં પાણીની કટોકટી વધુ ખતરનાક હશે, કારણ કે પાણી વિના જીવન ઠપ્પ થઈ જશે. અહીંથી, મધ્ય પૂર્વ અને વિશ્વનું ભવિષ્ય તેના પછીના યુદ્ધ દ્વારા નક્કી થશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

