પૂર્વમાં શરૂ થશે યુદ્ધ અને પશ્ચિમ સુધી ફેલાઈ જશે... ઈરાન-ઈઝરાયેલ જંગ પર બાબા વેંગાની ડરામણી ભવિષ્યવાણી
Baba Vanga Predictions 2026: બાબા વેંગાએ વર્ષ 2026 માટે જે ભવિષ્યવાણી કરી હતી, તે આ વર્ષે સમગ્ર વિશ્વ પર યુદ્ધની અસર જોવા મળશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે વર્ષની શરૂઆતમાં જ આ યુદ્ધ શરૂ થઈ જશે. ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હુમલાને હવે બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણી સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહી છે.
Baba Vanga Predictions 2026: અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના ઈરાન પરના હુમલાની સાથે જ મિડલ ઈસ્ટમાં ભૌગોલિક રાજકીય (Geopolitical) તણાવ સતત વધતો દેખાઈ રહ્યો છે. આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર લોકોનું ધ્યાન બાબા વેંગાની રહસ્યમય ભવિષ્યવાણીઓ તરફ ગયું છે. બાબા વેંગા એક અંધ બલ્ગેરિયન રહસ્યવાદી મહિલા હતા, જેમની ભવિષ્યવાણીઓ પર તેમના મૃત્યુના દાયકાઓ પછી પણ ચર્ચાઓ થતી રહે છે. અગાઉ તેમણે વર્ષ 2025ના અંતમાં જ આગામી વર્ષ એટલે કે 2026માં 'ગ્રેટ વોર' (મહાયુદ્ધ)ની આગાહી કરી હતી. હવે ઈઝરાયેલ અને અમેરિકાના ઈરાન પરના હુમલા બાદ તેમની ભવિષ્યવાણી સાચી પડતી હોય તેમ જણાય છે.
પશ્ચિમી દેશોને થશે મોટું નુકસાન
બાબા વાંગાએ પોતાની ભવિષ્યવાણીઓમાં વર્ષ 2026ને લઈને આગાહી કરી હતી કે સમગ્ર વિશ્વ યુદ્ધથી પ્રભાવિત થશે. તેમણે એવી પણ આગાહી કરી હતી કે આ યુદ્ધ વર્ષની શરૂઆતમાં શરૂ થશે. ઈરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાઓને હવે આ ભવિષ્યવાણી સાથે જોડવામાં આવી રહ્યા છે. બાબા વાંગાએ એવી પણ આગાહી કરી હતી કે આ યુદ્ધથી ખાસ કરીને વિશ્વના પશ્ચિમી ભાગોમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થવાની સંભાવના છે. બાબા વાંગાએ એવી પણ આગાહી કરી હતી કે આ યુદ્ધ વૈશ્વિક શક્તિ સંતુલનમાં મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે અને તેના પરિણામે જાનમાલનું વ્યાપક નુકસાન થઈ શકે છે.
As 2026 begins, rising geopolitical tensions have renewed interest in Bulgarian mystic Baba Vanga, who allegedly predicted the year would bring "war and destruction."
— Stream Pakistan (@streampakistans) January 13, 2026
યુરોપમાં તબાહી અને રશિયા બનશે ગ્લોબલ પાવર
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીના સામાન્ય અર્થ મુજબ, આ લડાઈ પૂર્વમાં શરૂ થશે અને પછી પશ્ચિમ તરફ ફેલાઈ જશે, જે યુરોપના કેટલાક ભાગોમાં તબાહી મચાવશે અને ગ્લોબલ પાવર સ્ટ્રક્ચરને બદલી નાખશે. તેમની ભવિષ્યવાણીના કેટલાક સંસ્કરણો જણાવે છે કે આ દરમિયાન યુરોપમાં સૌથી વધુ તબાહી થશે, જેનાથી ખંડના કેટલાક ભાગો આર્થિક અને સામાજિક રીતે નબળા પડી જશે. સાથે જ એવો પણ દાવો કરવામાં આવે છે કે ત્યારબાદ રશિયા વધુ મજબૂત બનીને ઉભરશે, જેનાથી વૈશ્વિક શક્તિઓનું સંતુલન બદલાઈ જશે. જોકે, એ જાણવું જરૂરી છે કે બાબા વેંગાની આ ભવિષ્યવાણીઓનો તેમના પોતાના શબ્દોમાં કોઈ દસ્તાવેજી કે પ્રમાણિત કરી શકાય તેવો રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ નથી.
🌍 WORLD | 🇸🇾 SYRIA: Baba Vanga, nicknamed the "Nostradamus of the Balkans", warned that the fall of Syria would trigger a catastrophic global conflict.
In her prophecy, Baba Vanga said, "When Syria falls, there will be a great war between the West and the East. In the spring a… pic.twitter.com/d7klyYMTiu
— 🌐geopolitics in the picture (@geogeolite) December 9, 2024
કોણ હતા બાબા વેંગા?
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ અનુસાર, વર્ષ 2026 વૈશ્વિક સ્તરે મોટા ભૌગોલિક રાજકીય અને કુદરતી સંકટોનું વર્ષ હોઈ શકે છે. ઘણા નિષ્ણાતો તેને ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ (World War III) ની શક્યતા પણ માની રહ્યા છે. 1911માં જન્મેલા બાબા વેંગાને લોકો 'બાલ્કનના નાસ્ત્રેદમસ' કહે છે. તેમણે નાની ઉંમરે પોતાની આંખોની રોશની ગુમાવી દીધી હતી, પરંતુ માનવામાં આવે છે કે તેમની પાસે એવી દિવ્ય શક્તિ હતી કે તેઓ ભવિષ્યમાં બનનારી ઘટનાઓ અગાઉથી જ જણાવી દેતા હતા.
મનુષ્યોનો થશે એલિયન્સ સાથે સંપર્ક!
આ બધા સિવાય બાબા વેંગાની સૌથી ચોંકાવનારી ભવિષ્યવાણી એ છે કે વર્ષ 2026માં પહેલીવાર મનુષ્યોનો સંપર્ક એલિયન્સ સાથે થશે. તેમની ભવિષ્યવાણી મુજબ, પૃથ્વી પર એક વિશાળ અવકાશયાન (Spaceship) આવશે, ત્યારબાદ વિશ્વને ખબર પડશે કે આ બ્રહ્માંડમાં માત્ર મનુષ્ય જ એકલો નથી, પરંતુ આપણા જેવા અન્ય જીવો પણ અહીં રહે છે. આ માનવ ઈતિહાસનો સૌથી મોટો વળાંક સાબિત થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, 2026માં સમગ્ર વિશ્વને ઘણી કુદરતી આપત્તિઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેમાં ભૂકંપ, જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ અને પૂર જેવી ઘટનાઓ સામેલ હોઈ શકે છે.
