'ગ્લેશિયર બોમ્બ'! ફાટયો તો 2 શહેરોના 80 હજાર લોકોને બચવા 30 મીનિટ પણ નહીં મળે, કહેવાય છે સફેદ દાનવ

White Monster of Washington : માઉન્ટ રેનિયર એક એવો જ્વાળામુખી છે. જે માત્ર ફાટવાથી જ ખતરો નથી બનતો પરંતુ બરફથી ઢંકાયેલી તેની વિશાળ ઢોળાવો પર ભૂસ્ખલન. ગ્લેશિયર પિગળવું ભારે વરસાદ કે નાનો ભૂકંપ પણ વિનાશક પૂર સર્જી શકે છે.
અમેરિકાના વોશિંગ્ટન રાજ્યમાં આવેલો માઉન્ટ રેનિયર એવો જ્વાળામુખી છે, જેના કારણે દરેક સમયે ખતરો મંડરાતો રહે છે અને તેનું કારણ છે આ જ્વાળામુખી પર રહેલા ગ્લેશિયર જેનું પીગળવું, ભારે વરસાદ કે નાનો ભૂકંપ પણ એવું વિનાશક પૂર સર્જી શકે છે, જે પાણી, માટી, ખડકો અને કાટમાળને પોતાની સાથે વહાવીને થોડી જ મિનિટોમાં રસ્તામાં આવતી તમામ વસ્તુઓનો વિનાશ કરી શકે છે.
સૌથી મોટી ચિંતા એટલા માટે છે કારણ કે સિયેટલ-ટાકોમા મેટ્રો વિસ્તારમાં 33 લાખથી વધુ લોકો રહે છે, જ્યારે 60 હજારથી વધુ લોકો સીધા એવા વિસ્તારમાં રહે છે, જેને માઉન્ટ રેનિયરથી આવતા લહાર એટલે કે કાટમાળના ઝડપી પ્રવાહનું જોખમ ધરાવતો વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. લહાર એટલે મોતનો એ કાદવ, જે પહાડ પરથી 70થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે નીચે ધસી આવે છે.
માઉન્ટ રેનિયરના શિખર પર 25થી વધુ મોટા ગ્લેશિયર આવેલા છે. આ બરફનું એટલું વિશાળ સામ્રાજ્ય છે, જે કાસ્કેડ પર્વતમાળાના અન્ય તમામ જ્વાળામુખીઓ પર રહેલા કુલ બરફ કરતાં પણ અનેક ગણું વધારે છે. પરંતુ અસલી ખતરો આ બરફની બરાબર નીચે છુપાયેલો છે.
હજારો વર્ષોથી જ્વાળામુખીની અંદર ફરતા ગરમ વાયુઓએ અહીંના કઠોર ખડકોને અંદરથી ધીમે ધીમે ખવડાવીને નરમ માટીમાં ફેરવી દીધા છે. વિજ્ઞાનની ભાષામાં તેને હાઇડ્રોથર્મલ અલ્ટરેશન કહેવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે આ વિશાળ પર્વત અંદરથી સંપૂર્ણપણે પોલો અને નબળો બની ગયો છે.
જો નાનો ભૂકંપ આવે, મુશળધાર વરસાદ પડે અથવા ગ્લેશિયર અચાનક પીગળે, તો જ્વાળામુખી વિસ્ફોટ વિના પણ આ નબળું માળખું ધરાશાયી થઈ શકે છે...પાણી, માટી અને કાટમાળનો આ ભયાનક પ્રવાહ 'લહાર' કહેવાય છે. તે 70થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે વહેતા ભીના કોંક્રિટ જેવો હોય છે, જે પોતાના માર્ગમાં આવતા મોટા મોટા કોંક્રિટના પુલો અને ગગનચુંબી ઈમારતોને આંખના પલકારામાં કાટમાળમાં ફેરવી શકે છે..
USGS એટલે કે અમેરિકન જિયોલોજિકલ સર્વેના રિપોર્ટ અનુસાર
આ માત્ર એક કુદરતી આફત નહીં હોય, પરંતુ અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થાની કરોડરજ્જુ તોડી નાખે તેવો મહાવિનાશ હશે...આ જ કારણસર ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને પોતાનો જીવ બચાવવા પહાડની ઊંચાઈ તરફ ભાગવાની તાલીમ આપવામાં આવી રહી છે...
માઉન્ટ રેનિયરની આસપાસના ખતરાને ધ્યાનમાં રાખીને USGSએ 1998માં લહાર ડિટેક્શન અને વોર્નિંગ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરી હતી. આ સિસ્ટમમાં જમીનની અંદર લગાવવામાં આવેલા સેન્સર્સ અને નદીની ખીણોની આસપાસ ટ્રિપવાયરનો સમાવેશ થાય છે. તેમનું કામ લહારથી સર્જાતા કંપનોને ઓળખવાનું અને ઈમરજન્સી સેન્ટરને તાત્કાલિક એલર્ટ મોકલવાનું છે.
રાહતની વાત માત્ર એટલી છે કે હાલમાં USGSની કાસ્કેડ્સ વોલ્કેનો ઓબ્ઝર્વેટરીએ માઉન્ટ રેનિયરનું એલર્ટ લેવલ 'સામાન્ય' રાખ્યું છે. જ્વાળામુખીની અંદર તાત્કાલિક વિસ્ફોટ જેવી કોઈ હિલચાલ નથી એટલે કે અત્યારે ગભરાવાની જરૂર નથી પરંતુ કુદરત ક્યારે પોતાનું વલણ બદલી નાખે, તે કોઈ જાણતું નથી...
નેપાળની આફતે સાબિત કરી દીધું છે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગના આ યુગમાં પર્વતોની શાંતિ પર ભરોસો કરી શકાય નહીં. અમેરિકાનો આ ટાઈમ બોમ્બ ટિક-ટિક કરી રહ્યો છે. હવે જોવાનું એ છે કે અમેરિકા પોતાની બેમિસાલ ટેક્નોલોજીના દમ પર આ અદૃશ્ય મોતને કેટલી મિનિટ પહેલાં ઓળખી શકે છે અને સમય રહેતાં કેટલી જિંદગીઓ બચાવી શકે છે.