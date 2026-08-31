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'ગ્લેશિયર બોમ્બ'! ફાટયો તો 2 શહેરોના 80 હજાર લોકોને બચવા 30 મીનિટ પણ નહીં મળે, કહેવાય છે સફેદ દાનવ

શું નેપાળમાં થયેલી ભીષણ તબાહી અમેરિકામાં આવનારા મહાવિનાશનું ટ્રેલર છે. શું વોશિંગ્ટનની સુંદર વાદીઓમાં છુપાયેલો એક સફેદ દાનવ. કોઈ પણ ચેતવણી વિના લાખો જિંદગીઓને જીવતી દફન કરવાનો છે. આ સવાલ એટલા માટે કારણ કે, અમેરિકાના એક અત્યંત ખતરનાક જ્વાળામુખી માઉન્ટ રેનિયર અંગેની જુની ચેતવણી ફરી ચર્ચામાં આવી છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 31, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:02 PM IST
'ગ્લેશિયર બોમ્બ'! ફાટયો તો 2 શહેરોના 80 હજાર લોકોને બચવા 30 મીનિટ પણ નહીં મળે, કહેવાય છે સફેદ દાનવ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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