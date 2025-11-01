દુનિયાનું સૌથી મોંઘુ ટોયલેટ વેચાણ માટે છે તૈયાર, 1 કરોડ ડોલરથી શરૂ થશે હરાજી, જાણો કેમ છે ખાસ
Most Expensive Toilet: પ્રખ્યાત કંપની સોથેબીએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે તે ઇટાલિયન કલાકાર મૌરીઝિયો કેટેલન દ્વારા બનાવેલ સોલિડ ગોલ્ડ સ્ટ્રક્ચર અમેરિકાની હરાજી કરશે. તેની શરૂઆતની કિંમત આશ્ચર્યજનક છે.
Most Expensive Toilet: વિશ્વનું સૌથી મોંઘુ ટોયલેટ હરાજી માટે તૈયાર છે. પ્રખ્યાત કંપની સોથેબીએ શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે તે ઇટાલિયન કલાકાર મૌરીઝિયો કેટેલન દ્વારા બનાવેલ અમેરિકા નામના સોલિડ ગોલ્ડ સ્ટ્રક્ચરની હરાજી કરશે. સંપૂર્ણપણે સોનાથી બનેલું, આ કાર્યરત ટોયલેટ, 2019માં ઇંગ્લેન્ડના બ્લેનહેઇમ પેલેસમાંથી ચોરાયેલા ટોયલેટ જેવું જ, વૈશ્વિક સનસનાટીભર્યું બન્યું. આ ટોયલેટ 18 નવેમ્બરના રોજ ન્યૂ યોર્કમાં હરાજી કરવામાં આવશે. તેની શરૂઆતની કિંમત આશ્ચર્યજનક છે.
પ્રખ્યાત કલાકાર કેટેલન દ્વારા બનાવવામાં આવેલ
જ્યારે તેની હરાજી કરવામાં આવશે, ત્યારે તેની શરૂઆતની કિંમત તેને બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 101.2 કિલોગ્રામ સોનાની સમકક્ષ હશે, જેની કિંમત હાલમાં આશરે $10 મિલિયન છે. કેટેલનને વિશ્વના સૌથી સફળ કલાકારોમાંના એક માનવામાં આવે છે. તેમની સૌથી પ્રખ્યાત કૃતિઓમાંની એક, "કોમેડિયન", ગયા વર્ષે ન્યૂ યોર્કમાં એક હરાજીમાં $6.2 મિલિયનમાં વેચાઈ હતી. તેમાં દિવાલ પર ટેપ કરેલું કેળું હતું, જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે હેડલાઇન્સ બનાવતું હતું.
કેટેલનની બીજી સૌથી પ્રખ્યાત કૃતિ એડોલ્ફ હિટલરનું ઘૂંટણિયે બેઠેલું એક ખલેલ પહોંચાડતું શિલ્પ હતું, જેનું નામ "હિમ" હતું. 2016 માં, આ શિલ્પ ક્રિસ્ટીઝમાં $17 મિલિયનમાં વેચાયું. કેટેલને "અમેરિકા" નામના સોનાના ટોયલેટને અતિશય સંપત્તિ પર વ્યંગ તરીકે વર્ણવ્યું હતું. કેટેલને એકવાર કહ્યું હતું કે, "તમે ગમે તે ખાઓ, $200નું લંચ કે $2 નું હોટ ડોગ, ટોઇલેટની વાત આવે ત્યારે પરિણામ સમાન હોય છે.
કેટેલેનએ બે સંસ્કરણો બનાવ્યા
મૌરિઝિયો કેટેલેનએ 2016 માં "અમેરિકા" ના બે સંસ્કરણો બનાવ્યા. વેચાતું એક 2017થી એક અનામી કલેક્ટર પાસે છે. બીજું સંસ્કરણ 2016માં ન્યૂ યોર્કના ગુગેનહાઇમ મ્યુઝિયમ નજીક બાથરૂમમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે લોકોની લાંબી કતાર લાગી હતી. તે સમયે 100,000થી વધુ મુલાકાતીઓએ તેને જોયું હતું.
જ્યારે ચોરોએ ટોયલેટ છીનવી લીધું
ગુગેનહાઇમે આ કલાકૃતિ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન ભેટમાં આપી હતી, જ્યારે તેમણે વેન ગોનું ચિત્ર ઉધાર લેવાનું કહ્યું હતું. 2019માં, તે વિન્સ્ટન ચર્ચિલના જન્મસ્થળ, બ્લેનહાઇમ પેલેસમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. થોડા જ દિવસોમાં, ચોરો ઇમારતમાં ઘૂસી ગયા, તેને ચોરી ગયા અને પ્લમ્બિંગમાંથી તેને ઉખેડી નાખ્યા પછી ભાગી ગયા. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, બે માણસોને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા અને જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવ્યા. ટોયલેટ ક્યારેય પાછું મળ્યું ન હતું. તપાસકર્તાઓ માને છે કે તે તોડી નાખવામાં આવ્યું હશે અને ઓગળી ગયું હશે.
ગેલ્પરિન 'અમેરિકા' કેટલામાં વેચાઈ શકે છે તેનો અંદાજ લગાવવા તૈયાર નથી. તે સમજાવે છે કે કેટેલનના ડક્ટ-ટેપવાળા કેળાએ એવી વસ્તુને કેવી રીતે મૂલ્ય આપવું જેનું મૂળ તેના લેખકત્વ અને વૈચારિક વિચાર સિવાય બીજું કોઈ મૂલ્ય નથી.
