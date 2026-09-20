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હથિયારોનો જથ્થો લઈને ઊડ્યો 'દૈત્ય', ફરી મિડલ ઈસ્ટમાં મચશે તબાહી? B-1B બોમ્બરની ઉડાનથી વધ્યું ટેન્શન!

B-1B Bomber: શનિવાર મોડી રાત્રે UKના RAF ફેરફોર્ડ પરથી USના B-1B લેન્સર બોમ્બરે ઉડાન ભરી. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ ઘાતક લડાયક વિમાન પોતાના પૂરા આફ્ટરબર્નર સાથે ઉડાન ભરી રહ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:10 AM IST
હથિયારોનો જથ્થો લઈને ઊડ્યો 'દૈત્ય', ફરી મિડલ ઈસ્ટમાં મચશે તબાહી? B-1B બોમ્બરની ઉડાનથી વધ્યું ટેન્શન!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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