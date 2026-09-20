હથિયારોનો જથ્થો લઈને ઊડ્યો 'દૈત્ય', ફરી મિડલ ઈસ્ટમાં મચશે તબાહી? B-1B બોમ્બરની ઉડાનથી વધ્યું ટેન્શન!

B-1B Bomber: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે શનિવાર (19 સપ્ટેમ્બર) મોડી રાત્રે UKના RAF ફેરફોર્ડ પરથી USનું B-1B લેન્સર બોમ્બર પૂરા આફ્ટરબર્નર સાથે ઉડાન ભરતું જોવા મળ્યું. આનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ પછી ફરીથી પશ્ચિમ એશિયામાં એક નવા તણાવને લઈને ચિંતા સતાવવા લાગી છે.
હકીકતમાં, આફ્ટરબર્નર સાથે ઉડાન ભરવાનો અર્થ સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે તેમાં ભારે સંખ્યામાં હથિયારોનો જથ્થો લદાયેલો હોય, પરંતુ કેટલીકવાર ટ્રેનિંગ દરમિયાન પણ આવું કરવામાં આવે છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ બોમ્બર પશ્ચિમ એશિયા તરફ જઈ રહ્યું હોય, પરંતુ આ અંગે કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ શકી નથી. રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તણાવ વધવાને કારણે USએ મિડલ ઈસ્ટમાં હાજર પોતાના દૂતાવાસો માટે સુરક્ષા એલર્ટ પણ જાહેર કર્યા છે.
A US Air Force B-1B Lancer strategic bomber has taken off from RAF Fairford, England, Roughly 1hr 45 minutes ago. pic.twitter.com/3sYf2ccxtI
— World Source News (@Worldsource24) September 20, 2026
કેમ આ ઉડાને ચિંતા વધારી?
કેટલાક મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં ખબર પડે છે કે સાઉદી અરેબિયા પર હુમલાઓ પછી US યમનમાં અંસારુલ્લાહ સામે મોટા હુમલા ફરીથી શરૂ કરી શકે છે. જો વાસ્તવમાં આવું થાય છે, તો અંસારુલ્લાહ આ એક્શનના જવાબમાં બાબ અલ-મંદેબ જલડમરૂમધ્ય (સ્ટ્રેટ) બંધ કરી શકે છે. આ દરિયાઈ માર્ગ એટલા માટે ખાસ છે, કારણ કે તે એશિયાને સીધું યુરોપ સાથે જોડે છે. આ ઘાતક વિમાનની ઉડાનનો એક વિડીયો પણ સામે આવ્યો છે.