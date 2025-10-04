બાંગ્લાદેશ-નેપાળ પછી શું ભારતના આ પાડોશી મુસ્લિમ દેશમાં થશે તખ્તાપલટ? લોકો સરકાર સામે કેમ કરી રહ્યા છે વિરોધ
Coup In Muslim Country: ભારતના આ પાડોશી દેશમાં સરકાર વિરુદ્ધ મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. પોલીસ અને વિરોધીઓ વચ્ચે અથડામણ થઈ છે, જેના પરિણામે આઠ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Coup In Muslim Country: બાંગ્લાદેશમાં વિરોધ થયો, નેપાળમાં સરકાર બદલાઈ ગઈ અને પાકિસ્તાનમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા. આ દરમિયાન, માલદીવમાંથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે, જેમાં સરકાર પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. રાજધાની માલેમાં ભારે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. પોલીસે ભીડને વિખેરવા માટે મરીના સ્પ્રેનો ઉપયોગ કર્યો, જેના કારણે અથડામણ થઈ અને આઠ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી.
માલદીવ સરકાર વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શન
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, માલદીવ દ્વારા આયોજિત આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ઇબ્રાહિમ મોહમ્મદ સોલિહ અને ભૂતપૂર્વ વિદેશ પ્રધાન અબ્દુલ્લા શાહિદ પણ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. તેઓએ "લૂંટ બંધ કરો" ના નારા લગાવ્યા અને સરકાર પર ભ્રષ્ટાચાર, ભાવ વધારા અને મીડિયાને દબાવવાનો આરોપ લગાવ્યો.
પ્રદર્શનો કરનારાઓએ શું કહ્યું
MDP એ જણાવ્યું કે ઓછામાં ઓછા 6 વિરોધીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને પોલીસની પ્રતિક્રિયાને હિંસક અને અપ્રમાણસર ગણાવીને તેમની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી હતી. પાર્ટી પ્રમુખે ધરપકડની નિંદા કરી અને કહ્યું કે સરકારના પગલાં બંધારણીય અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
જોકે, મુઇઝુ વહીવટીતંત્રે પોલીસ બર્બરતાના આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા. ગૃહ સુરક્ષા અને ટેકનોલોજી મંત્રી અલી ઇહુસને ટ્વિટર પર ફૂટેજ શેર કરીને દાવો કર્યો છે કે પ્રદર્શનકારીઓએ ફરજ પરના પોલીસ અધિકારી પાસેથી બળજબરીથી સામાન છીનવી લીધો છે.
સરકારે નિવેદન જાહેર કર્યું
માલદીવ સરકારે શાંતિપૂર્ણ સભાના અધિકાર પ્રત્યેની પોતાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો પરંતુ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે શુક્રવારની રેલીએ સભાની સ્વતંત્રતા અધિનિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રદર્શનકારીઓ નિર્ધારિત માર્ગનું ઉલ્લંઘન કરીને માલેની સૌથી વ્યસ્ત શેરી મજીધી માગુમાં બળજબરીથી પ્રવેશ કર્યો, જાહેર વ્યવસ્થામાં ખલેલ પહોંચાડી, પોલીસ બેરિકેડ તોડી અને કાયદાની સુરક્ષા ફરજોમાં અવરોધ ઉભો કર્યો.
દેશની સૌથી મોટી વિપક્ષી પાર્ટી, MDP, કહે છે કે મુઇઝુ સરકારે લોકશાહી સ્વતંત્રતાઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને ભ્રષ્ટાચારને આર્થિક સંકટને વધુ ગાઢ બનાવવા દીધો છે, અને કહ્યું કે જ્યાં સુધી વહીવટીતંત્ર જવાબદારી અને પારદર્શિતા પુનઃસ્થાપિત નહીં કરે ત્યાં સુધી વિરોધ ચાલુ રહેશે.
