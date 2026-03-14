Iran Condition: ત્યાં સુધી કોઈ યુદ્ધવિરામ નહીં, હવે ઈરાને મુકી એક મોટી શરત, હુમલા ચાલુ

ગુજરાતી ન્યૂઝ

Iran On Ceasefire: ઈરાને ફરી એકવાર યુદ્ધવિરામ માટે એક મોટી શરત મૂકી છે. આ દરમિયાન, શનિવારે ઈરાનના શહેર ઈસ્ફહાન પર હવાઈ હુમલો થયો, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:42 PM IST

Iran On Ceasefire: ઈરાને ફરી એકવાર યુદ્ધવિરામ માટે એક શરત મૂકી છે. ઈરાને કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી હુમલા બંધ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ યુદ્ધવિરામ થશે નહીં. આ દરમિયાન, શનિવારે ઈરાનના શહેર ઈસ્ફહાન પર હવાઈ હુમલો થયો, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા. 

આ દરમિયાન, ઈરાન ઈન્ટરનેશનલે સરકારી અખબાર ફરહિખ્તેગનને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડરના ટોચના સલાહકાર અલી શમખાનીના મૃતદેહને માથા વગર દફનાવવામાં આવ્યો હતો.

મોજતબા સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ

આ દરમિયાન, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ શનિવારે એક મુલાકાતમાં કહ્યું હતું કે દેશના નવા સુપ્રીમ લીડર, મોજતબા ખામેની, સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેમની સાથે કોઈ સમસ્યા નથી. યુએસ સંરક્ષણ સચિવે દાવો કર્યો હતો કે મોજતબા ઘાયલ થયા હતા અને તેમની હાલત સારી નથી. જો કે, ઈરાને આ દાવાઓને સંપૂર્ણપણે ખોટા ગણાવ્યા છે.

અમેરિકાની ધમકી પર ઈરાનનો જવાબ

ઈરાને શનિવારે ખાર્ગ ટાપુ પરના હુમલાનો બદલો લેવાની ધમકી આપી હતી, અને કહ્યું હતું કે તે અમેરિકા સાથે જોડાયેલા તેલ માળખાને રાખના પર્વતો માં ફેરવી દેશે. શુક્રવારે મોડી રાત્રે ઈરાનના વ્યૂહાત્મક ખાર્ગ ટાપુ પર અમેરિકાના ભારે બોમ્બમારા અને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની ચેતવણી બાદ ઈરાનનો આ જવાબ આવ્યો કે જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નાકાબંધી ચાલુ રાખે તો અમેરિકી દળો ઈરાની તેલ સુવિધાઓને નિશાન બનાવી શકે છે. 

ખાતમ અલ-અંબિયા સેન્ટ્રલ હેડક્વાર્ટરના પ્રવક્તા ઈબ્રાહિમ ઝોલ્ફકારીએ એક જાહેરાત કરી હતી કે જો ઈરાની સંપત્તિ પર હુમલો કરવામાં આવશે, તો અમેરિકી કંપનીઓની તમામ તેલ, આર્થિક અને ઉર્જા માળખા રાખના પર્વતોમાં ફેરવાઈ જશે.

ખાર્ગ પર અમેરિકાનો બોમ્બમારો

ઈરાની રાજ્ય મીડિયાએ ઝોલ્ફકારીને ટાંકીને કહ્યું હતું કે, અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિના નિવેદનના જવાબમાં, અમે જાહેર કરીએ છીએ કે જો ઈરાનના તેલ, આર્થિક અને ઉર્જા માળખા પર કોઈ હુમલો થશે, જેમ કે અમે પહેલા ચેતવણી આપી છે, તો અમારી સામે બદલો લેવામાં આવશે. 

તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સમગ્ર પ્રદેશમાં જ્યાં અમેરિકાનો હિસ્સો છે અથવા જે અમેરિકાને સહયોગ આપી રહી છે, તેમની બધી કંપનીઓના માળખાગત સુવિધાઓ તાત્કાલિક નાશ પામશે. શુક્રવારે મોડી રાત્રે અમેરિકાએ ઈરાનના વ્યૂહાત્મક ખાર્ગ ટાપુ પર શક્તિશાળી બોમ્બમારો કર્યો, જેનાથી મધ્ય પૂર્વમાં તણાવ વધ્યો.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

