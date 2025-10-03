Unhappiest Countries: દુનિયાના આ દેશોના લોકો છે સૌથી વધુ દુખી, રહેવા માટે નથી સારી સ્થિતિ
Unhappiest Countries: વિશ્વમાં ઘણા એવા દેશ છે જ્યાંના લોકો પોતાના જીવનથી સંતુષ્ટ નથી અને ઘણી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છે. આવો તે દેશ વિશે જાણીએ.
Unhappiest Countries: વિશ્વભરમાં ઘણા એવા દેશ છે જ્યાં સામાન્ય લોકોએ પોતાના દૈનિક જીવનમાં વધુ સંઘર્ષ અને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. પછી ભલે તે મુશ્કેલી હેલ્થ કેરની હોય કે પછી શિક્ષણ અને બેરોજગારીની, આ બધુ મુશ્કેલી તેના જીવન સ્તરને ખૂબ વધુ અસર કરે છે. આજે અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ કેટલાક એવા દેશોની જ્યાંના લોકોનું જીવન સ્તર સૌથી વધુ ખરાબ માનવામાં આવે છે. આવો જાણીએ.
નાઇજીરિયા
નાઇજીરિયાના લોકોનું જીવન સ્તર દુનિયામાં સૌથી ખરાબ છે. અહીં પર બેરોજગારી, રાજનીતિક, અસ્થિરતા અને હેલ્થ કેર તથા શિક્ષણ સુધી પહોંચ ખૂબ સીમિત છે. અહીંનું દૈનિક જીવન મુશ્કેલીભર્યું છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિએ પોતાની પાયાની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા ખૂબ સંઘર્ષ કરવો પડે છે.
વિયતનામ
શહેરી ક્ષેત્રમાં આર્થિક વિકાસ છતાં વિયતનામના ગ્રીમાણ અને પછાત વિસ્તારમાં આજે પણ લોકો ગરીબીનો સામનો કરી રહ્યાં છે. અહીં પર શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક સુરક્ષા સુધી પહોંચ સીમિત છે. અહીં વિકાસનો લાભ બધા લોકો સુધી પહોંચ્યો નથી, જેથી વસ્તીનો એક મોટો ભાગ આજે પણ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે.
કેન્યા
કેન્યામાં નાગરિકોએ રાજનીતિક અસ્થિરતા અને સામાજિક પડકારનો સામનો કરવો પડે છે. પ્રાકૃતિક સંશાધનથી ભરપૂર હોવા છતાં પણ અહીં આર્થિક વિકાસના લાભ સમાન રૂપથી મળતા નથી.
પેરૂ
પેરૂમાં સામાજિક અને આર્થિક અસમાનતા વસ્તી માટે એક મોટો પડકાર છે. અહીં પર લોકો પાસે પાયાની સુવિધા નથી. ગ્રામીણ અને પછાત સમુદાયના લોકો માટે પોતાના જીવન સ્તરને સારૂ કરવું એક મોટો સંઘર્ષ બની ગયું છે.
ઈરાન
ઈરાનમાં આર્થિક અને સામાજિક દબાણને કારણે નાગરિકોનું જીવન વધુને વધુ મુશ્કેલ બન્યું છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો, ફુગાવો અને ઊંચા બેરોજગારી દરને કારણે આવશ્યક સેવાઓની પહોંચ મર્યાદિત છે. આરોગ્ય સંભાળનો ભારે અભાવ છે, અને મૂળભૂત ચીજવસ્તુઓના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે.
ઇજિપ્ત
ઇજિપ્તમાં આર્થિક અસમાનતા અને મર્યાદિત સામાજિક સહાય વ્યવસ્થાએ ઘણા નાગરિકોની જીવનશૈલી વધુ ખરાબ કરી છે. ખોરાક અને આવશ્યક સેવાઓનો ખર્ચ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે, અને આરોગ્ય સંભાળ અને શિક્ષણની પહોંચ ખૂબ જ મર્યાદિત છે.
બાંગ્લાદેશ અને વેનેજુએલા
બાંગ્લાદેશ પોતાની હાઈ પોપુલેશન ડેન્સિટી અને સીમિત સંસાધનને કારણે ગંભીર પડકારોનો સામનો કરી રહ્યું છે. અહીં શિક્ષણ અને રોજગાર સુથી સામાન્ય લોકોની પહોંચ સીમિત છે. આ સાથે વેનેજુએલા પણ ગંભીર આર્થિક અને સામાજિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ઊંચો ફૂગાવો, ભોજન અને દવાઓની કમી તથા સતત રાજકીય અસ્થિરતાએ લોકોના જીવનમાં ખૂબ અસર કરી છે. જેથી લોકોએ જીવન પસાર કરવા માટે વધુ સંઘર્ષ કરવો પડે છે.
