Prev
Next
આ મુસ્લિમ દેશો નથી ઈચ્છતા કે અમેરિકા ઈરાન સામે યુદ્ધ રોકે, પાછળથી ટ્રમ્પ પર કરી રહ્યાં છે દબાણ

Saudi Arabia and UAE:ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જંગ અટકે તેવી સંભાવના નથી કારણ કે આ સાઉદી અને યુએઈન નથી ઇચ્છતા કે ટ્રમ્પ આ યુદ્ધ બંધ કરી દે, આ બંને દેશો ટ્રમ્પ પર ઈરાનનો ખાતમો બોલાવવા માટે દબાણ કરી રહ્યાં છે. એમ જ કંઈ ઈરાન સાઉદી અને યુએઈ પર હુમલાઓ નથી કરી રહ્યું, જોઈ લો આ મુસ્લિમ દેશોની શું છે રણનીતિ....

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:20 PM IST
  • 32 દિવસથી ચાલી રહ્યું છે અમેરિકા-ઈઝરાયલ અને ઈરાનનું યુદ્ધ
  • ઈરાને ખાડી દેશોને પણ બનાવ્યા છે નિશાન
  • હજુ સુધી સીધી રીતે યુદ્ધમાં સામેલ થયા નથી ખાડી દેશો
  •  

Trending Photos

Middle East Crisis: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે હવે ખાડી દેશો ખુલ્લેઆમ જાહેરમાં આવી ઈરાનને ધમકી આપે તો નવાઈ નહીં. પડદા પાછળ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર દબાણ કરવાની રાજનીતિ હવે ખુલ્લી પડી રહે છે. સાઉદી અને UAE જેવા દેશોનું માનવું છે કે ભલે ઈરાનની પોલિટિકલ લીડરશીપ ખત્મ થઈ ગઈ હોય પણ હજુ ઈરાન એ મજબૂત સ્થિતિમાં છે તેનો ખાત્મો બોલાવવો જરૂરી છે. આ મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી એમનું શાસન અને સૈન્ય તાકાતને નાબૂદ કરી શકાય છે. આ યુદ્ધ રોકાઈ ગયું તો ઈરાનને કાબૂમાં રાખવું મુશ્કેલ બની જશે, ઈરાન હાલમાં મરણિયું બની યુદ્ધ લડી રહ્યું છે. ભલે ટ્રમ્પ એમ કહી રહ્યાં છે કે તેઓ યુદ્ધ જીતી રહ્યાં છે પણ સોશિયલ મીડિયાની વોરમાં ઈરાન આગળ છે. 

શરૂઆતના દેશોમાં આ દેશોએ ફરિયાદ કરી હતી કે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે હુમલાઓ કરતાં પહેલાં એમને જાણકારી આપી નહોતી અને હવે આ યુદ્ધ મિડલ ઈસ્ટ માટે ખતરો બની શકે છે. જોકે, હવે આ જ દેશો અમેરિકાને સલાહ આપી રહ્યાં છે કે યુદ્ધ ત્યાં સુધી ચાલું રહેવું જોઈએ જ્યાં સુધી ઈરાનના નેતૃત્વમાં બદલાવ થાય અને તેના વ્યવહારમાં બદલાવ ના આવે...

Add Zee News as a Preferred Source

UAEનો આક્રમક રવૈયો, સાઉદીનું પણ દબાણ
ખાડી દેશો વચ્ચે આ મામલે પણ થોડા મતભેદો છે.  UAE આક્રમક રવૈયો અપનાવી રહ્યું છે અને તે જમીની હુમલાઓ કરવા માટે પ્રેશર કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ સાઉદીએ દબામ તો બનાવ્યું છે પણ એ ઇચ્છે થે કે છેલ્લે કોઈ રાજનીતિક મજબૂત સમજૂતી થાય અને ઈરાનને કાયમ માટે દબાણમાં રાખી શકાય, આ સિવાયના મિડલ ઈસ્ટના દેશો કતર અને ઓમાન એ કૂટનીતીક સમાધાનના મૂડમાં છે. 

ક્યારેક વાતચીત તો ક્યારે ધમકી આપી રહ્યાં છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે સંઘર્ષમાં ટ્રમ્પની સ્થિતિ પણ બેવડી છે. તેઓ ક્યારેક ઈરાન સામે વાતચીતનો પ્રસ્તાવ મૂકી રહ્યાં છે ક્યારેક ધમકી આપી રહ્યાં છે કે યુદ્ધ નહીં રોકાયું તો જંગ લાંબી ચાલશે. અમેરિકાની અંદર પણ આ યુદ્ધમાં સમર્થન મળી રહ્યું નથી. આ સંઘર્ષમાં અત્યારસુધી 3000 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. યુદ્ધની અસર દુનિયાની અર્થ વ્યવસ્થા પર પણ પડી છે. 

ઈરાન પાસેથી શું ઇચ્છે છે પડોશી દેશ
ખાડી દેશ સીધા યુદ્ધમાં સામેલ થયા નથી. જોકે, એમના અમેરિકી સૈન્ય ઠેકાણાઓ પરથી ઈરાન પર હુમલાઓ કરવાની પરમિશન આપી છે. તેઓ ઈચ્છે છે કે ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ ક્યારેય આગળ ન વધે. ઈરાનની મિસાઈલ તાકાત ખતમ થઈ જાય અને તે પ્રોક્સી સમૂહોને પોતાનું સમર્થન જાહેર ન કરે. ખાસ કરીને સ્ટેટ ઓફ હોર્મુંઝને લઈને આ દેશો ચિંતામાં છે. કારણ કે દુનિયાનો સૌથી મોટો ક્રૂડ ઓઈલનો હિસ્સો આ રસ્તા પરથી જ આગળ વધે છે. ઈરાને આ રસ્તાને બંધ કરી દીધો છે. 

ખાડી દેશો ફફડી રહ્યાં છે ઈરાનથી
હાલમાં ખતરો હજુ ટળ્યો નથી. ઈરાને ચેતવણી આપી છે કે જો અમેરિકા હુમલાઓ વધારશે તો તે ખાડી દેશોના મહત્વના ક્રૂડ ઓઈલ અને પાણીના પ્લાન્ટોનો સફાયો કરી નાખશે. આ જ કારણ છે કે કેટલાક દેશો હુમલાઓ છતાં યુદ્ધમાં કૂદવાથી ડરી રહ્યાં છે. હાલમાં માહોલ એ તણાવપૂર્ણ બની ગયો છે. ખાડી દેશ એક તરફ ઈરાનને કમજોર બનાવવા માગે છે આ સાથે એમને એ પણ ડર છે કે યુદ્ધ લંબાયું તો એમના ઘર પણ બાકી નહીં રહે અને એમને ભારે નુક્સાન પહોંચશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
iran warGulf Countries Split Over Iran War

Trending news