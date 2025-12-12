બે ભાગમાં તૂટી રહ્યો છે આ વિસ્તાર! ધરતીની નીચે થઈ રહ્યો છે એક નવા મહાસાગરનો જન્મ, વૈજ્ઞાનિકોની આશ્ચર્યજનક શોધ
Continental Breakup: નજીકના ભવિષ્યમાં આ દેશ બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ શકે છે. એક નવા ચુંબકીય અભ્યાસમાં પૂર્વ રિફ્ટમાં ઝડપી ભૂસ્તરશાસ્ત્રીય ફેરફારો અને નવા મહાસાગરની સંભવિત રચનાના સંકેતો જાહેર થયા છે.
Continental Breakup: વિશ્વના સૌથી જૂના અને સૌથી મોટા ભૂમિગત ક્ષેત્રોમાંનું એક, આફ્રિકા ધીમે ધીમે બે ભાગમાં વિભાજીત થઈ રહ્યું છે. આ કોઈ ફિલ્મી વાર્તા નથી, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો માટે જમીન-સ્તરની વાસ્તવિકતા છે. નવા ચુંબકીય સંશોધન અને 50 વર્ષના ડેટાના આધુનિક વિશ્લેષણથી જાણવા મળ્યું છે કે આફ્રિકાની નીચે પૃથ્વીના સ્તરો સતત બદલાઈ રહ્યા છે, અને આગામી 5થી 10 મિલિયન વર્ષોમાં એક નવો મહાસાગર બની શકે છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આને "ધીમી પણ સ્થિર, જેમ કે જેકેટ ખોલવાનું તરીકે વર્ણવ્યું છે.
આફ્રિકા કેવી રીતે તૂટી રહ્યું છે?
આફ્રિકામાં આ વિભાજન ઉત્તરપૂર્વમાં શરૂ થઈ રહ્યું છે અને દક્ષિણ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓના મતે, આ પ્રક્રિયા "ઝિપર ખોલવાનું", ઉપરથી નીચે સુધી સીધી તિરાડ જેવી છે. આ જ્વાળામુખીની પ્રવૃત્તિ, ધરતીકંપ અને ઘણી જગ્યાએ લાંબી ખીણોનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે.
જો આ વિભાજન પૂર્ણ થાય, તો આફ્રિકા બે ભાગોમાં વહેંચાઈ જશે: મોટો પશ્ચિમી ભાગ: મોટાભાગના દેશો, જેમાં ઇજિપ્ત, અલ્જેરિયા, નાઇજીરીયા, ઘાના અને નામિબિયાનો સમાવેશ થાય છે, અને મોટો પૂર્વીય ભાગ: સોમાલિયા, કેન્યા, તાંઝાનિયા, મોઝામ્બિક અને ઇથોપિયાનો મોટો ભાગ.
વૈજ્ઞાનિકો તરફથી મુખ્ય ટિપ્પણીઓ
કીલે યુનિવર્સિટીના ભૂસ્તરશાસ્ત્રી પ્રોફેસર પીટર સ્ટાઇલના મતે: આ તારણો દર્શાવે છે કે આપણો ગ્રહ સતત બદલાઈ રહ્યો છે, આપણા પગ નીચે, આપણને ખ્યાલ નથી આવતો. સ્વાનસી યુનિવર્સિટીના ડૉ. એમ્મા વોટ્સ કહે છે કે આફ્રિકાનું આ વિભાજન ખૂબ જ ધીમી પ્રક્રિયા છે, અને તેને પૂર્ણ થવામાં લાખો વર્ષો લાગશે. આજે પણ, ઉત્તરીય રિફ્ટ દર વર્ષે 5-16 મીમીની ઝડપે સ્થળાંતર કરી રહ્યું છે.
જર્નલ ઓફ આફ્રિકન સાયન્સમાં પ્રકાશિત થયેલ નવો અભ્યાસ, આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને 1968-69ના જૂના અફાર સર્વે એરબોર્ન મેગ્નેટિક ડેટાને ફરીથી વાંચે છે. સંશોધકોએ કહ્યું કે, આ પ્રકાશન સાથે, 1968ના અફાર સર્વે ડેટા અસ્પષ્ટતામાંથી બહાર આવ્યો છે.
પૃથ્વી જ્યાં તૂટે છે તે સ્થળ
આખા આફ્રિકામાં નહીં, પરંતુ તેનો પૂર્વીય ભાગ સૌથી ઝડપથી બદલાઈ રહ્યો છે. પૂર્વ આફ્રિકન રિફ્ટ આશરે 4,000 માઇલ લાંબો અને 30-40 માઇલ પહોળો છે. તે જોર્ડનમાં શરૂ થાય છે અને પૂર્વ આફ્રિકામાં મોઝામ્બિક સુધી ફેલાયેલો છે. અહીં, પૃથ્વીનો પોપડો પાતળો, વિસ્તરી રહ્યો છે અને ધીમે ધીમે બે દિશામાં વિસ્તરી રહ્યો છે. ભવિષ્યમાં, આ રિફ્ટ્સ માલાવી તળાવ, તુર્કાના તળાવ અને અન્ય ઘણા તળાવોને ઊભી રીતે બે ભાગમાં કાપી શકે છે.
પૃથ્વીનું 'ટ્રિપલ જંકશન'
અફાર એ જગ્યા છે જ્યાં ત્રણ ખંડીય રિફ્ટ મળે છે: 1. મુખ્ય ઇથોપિયન રિફ્ટ, 2. લાલ સમુદ્ર રિફ્ટ, અને 3. એડનનો અખાત રિફ્ટ. આ તે જગ્યા છે જ્યાં વૈજ્ઞાનિકો સૌથી પહેલા અને સ્પષ્ટ સંકેતો જોઈ રહ્યા છે કે આફ્રિકાનો એક ટુકડો તૂટવા અને સમુદ્ર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.
અહીંથી 1968-69 એરબોર્ન મેગ્નેટિક સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી ડેટા આધુનિક સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરીને ડીકોડ કરવામાં આવ્યો હતો. આ ચુંબકીય પેટર્નમાં પૃથ્વીના ભૂતકાળના ચુંબકીય ઉલટાના નિશાન છે, જે વૃક્ષોના વાર્ષિક રિંગ્સ જેવા છે. તેઓ સ્પષ્ટપણે સાબિત કરે છે કે આફ્રિકન અને અરબી પ્લેટો અગાઉ અલગ થઈ ગઈ છે.
શું થશે?
સંશોધકોના મતે, ભવિષ્યમાં: એક નવો મહાસાગર વિકસિત થશે; પૂર્વ આફ્રિકા એક અલગ ખંડ બનશે; લાલ સમુદ્ર અને અરબી ટેક્ટોનિક પ્લેટોની હિલચાલ આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખશે. આજે આપણે આ ફેરફારો જોઈ શકતા નથી, તેમ છતાં પૃથ્વીના સ્તરો દર સેકન્ડે બદલાઈ રહ્યા છે, અને આફ્રિકાનું આ વિભાજન ભવિષ્યની સૌથી મોટી ભૌગોલિક ઘટનાઓમાંની એક હશે.
