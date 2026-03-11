ગેસની અછત વચ્ચે ભારતને મદદ કરવા માટે આગળ આવ્યો આ દેશ, ઉર્જા જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા કરી મોટી ઓફર, જાણો
India LPG Gas Shortage: ભારત વાર્ષિક આશરે 31.3 મિલિયન ટન LPG વાપરે છે, જેમાંથી 87 ટકા સ્થાનિક સ્તરે વપરાય છે. બાકીની 13 ટકા LPG વાણિજ્યિક ક્ષેત્રમાં વપરાય છે, જેમ કે હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ. દેશની LPG જરૂરિયાતોનો 62 ટકા આયાત દ્વારા પૂર્ણ થાય છે.
- ભારત વાર્ષિક આશરે 31.3 મિલિયન ટન LPG વાપરે છે, જેમાંથી 87 ટકા સ્થાનિક સ્તરે વપરાય છે.
- બાકીની 13 ટકા LPG વાણિજ્યિક ક્ષેત્રમાં વપરાય છે, જેમ કે હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટ.
- સરકારને વાણિજ્યિક અને સ્થાનિક ગેસ વિતરણ અંગેના નિયમો તાત્કાલિક બદલવાની ફરજ પડી છે. આ દરમિયાન, એક દેશ ભારતને મદદ કરવા આગળ આવ્યો છે
India LPG Gas Shortage: ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધે ભારતની ઊર્જા પુરવઠા અંગે ચિંતા વધારી છે. વૈશ્વિક ઊર્જા પુરવઠામાં ગંભીર વિક્ષેપની અસર ભારત પર પણ પડી છે, અને LPG અને કુદરતી ગેસની અછતના અહેવાલો સામે આવ્યા છે.
જવાબમાં, સરકારને વાણિજ્યિક અને સ્થાનિક ગેસ વિતરણ અંગેના નિયમો તાત્કાલિક બદલવાની ફરજ પડી છે. આ દરમિયાન, એક દેશ ભારતને મદદ કરવા આગળ આવ્યો છે. હકીકતમાં, કેનેડાએ તાજેતરમાં ભારતની વધતી જતી ઊર્જા માંગને પહોંચી વળવા માટે ભારતને LNG સપ્લાય કરવાની ઓફર કરી છે.
કેનેડાના વડા પ્રધાન માર્ક કાર્નેએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેમનો દેશ, ઊર્જા મહાસત્તા તરીકે, ભારતની ઝડપથી વધતી ઊર્જા જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતની ઊર્જા માંગ 2040 સુધીમાં લગભગ બમણી થવાનો અંદાજ છે, અને કેનેડા એક વિશ્વસનીય ભાગીદાર બની શકે છે.
કાર્નેનો પ્રસ્તાવ
બુધવારે, કાર્નેએ પીએમ મોદી સાથેનો પોતાનો એક વીડિયો શેર કર્યો. વીડિયોમાં, કાર્નેએ જણાવ્યું હતું કે કેનેડા વિશ્વનો સૌથી ઓછો કાર્બન અને સૌથી વિશ્વસનીય રીતે ઉત્પાદિત લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) સપ્લાય કરે છે. આ ગેસનો ઉપયોગ એશિયા અને યુરોપમાં ગરમી, વીજળી ઉત્પાદન અને ઔદ્યોગિક હેતુઓ માટે વ્યાપકપણે થાય છે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે કતરથી ગેસ સપ્લાય પર અસર પડી છે, જેના કારણે ભાવમાં વધારો થયો છે અને પુરવઠા પેટર્નમાં ફેરફાર થયો છે.
કાર્નેએ જણાવ્યું હતું કે ભારત આ દાયકાના અંત સુધીમાં તેની નવીનીકરણીય ઉર્જા ક્ષમતા 500 ગીગાવોટ સુધી વધારવાની યોજના ધરાવે છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે કેનેડા આ સંદર્ભમાં ભારત માટે વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર બની શકે છે.
મહત્વપૂર્ણ ખનિજોની પણ ઓફર
કેનેડાના પીએમએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારતને ઉત્પાદન, સ્વચ્છ ટેકનોલોજી અને પરમાણુ ઉર્જા કાર્યક્રમો માટે મહત્વપૂર્ણ ખનિજોની જરૂર પડશે. આ સંદર્ભમાં, કેનેડા પાસે વિશાળ સંસાધનો અને વિશ્વની અગ્રણી ખાણકામ કંપનીઓ છે, જે ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. તેમણે નોંધ્યું હતું કે વિશ્વની લગભગ 40 ટકા ખાણકામ કંપનીઓ કેનેડામાં સૂચિબદ્ધ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા મહિને, કેનેડાના જાહેર પ્રસારણકર્તા CBC એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ભારતે કેનેડાને સંકેત આપ્યો છે કે તે કેનેડા પાસેથી ઉપલબ્ધ કોઈપણ ઉર્જા સંસાધનો, જેમ કે ક્રૂડ ઓઇલ, LPG, LNG અથવા યુરેનિયમ ખરીદવા તૈયાર છે. ભારતે કેનેડાને વધતી જતી ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાની ઉર્જા જરૂરિયાતોને વધુ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા માટે મંજૂરી પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવા વિનંતી પણ કરી છે.
ભારત આયાત સ્ત્રોતોનું વૈવિધ્યીકરણ
આ દરમિયાન, ભારતના પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ જણાવ્યું છે કે ભારત તેની ઉર્જા જરૂરિયાતોને સુરક્ષિત કરવા માટે પશ્ચિમ એશિયાની બહાર તેના આયાત સ્ત્રોતોને વૈવિધ્યીકરણ કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ભારત વિવિધ સ્ત્રોતો અને પુરવઠા માર્ગો દ્વારા ઉર્જા આયાત કરવાનું ચાલુ રાખે છે, જેનાથી દેશમાં સ્થિર ઇંધણ ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત થઈ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સરકારે ઘરો અને મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોને ઇંધણ પુરવઠો ખોરવાયો ન જાય તેની ખાતરી કરવા માટે ઘણા પગલાં લીધા છે.
