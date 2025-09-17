આ દેશની અનોખી પરંપરા! અહીં દર વર્ષે ઉજવવામાં આવે છે કોન્ડોમ ફેસ્ટિવલ, જાણો
Condom Festival: દુનિયાભરમાં અનેક તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે, પરંતુ આ દેશમાં એક અનોખો તહેવાર ઉજવે છે જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરશે. આ તહેવારનું નામ કોન્ડોમ ફેસ્ટિવલ છે. આ તહેવાર એક ખાસ કારણ માટે ઉજવવામાં આવે છે અને અહીં દુનિયાભરના લોકો આવે છે.
Condom Festival: જ્યારે વિશ્વભરમાં ઘણા તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે જાપાન એક અનોખો તહેવાર ઉજવે છે જે તમને આશ્ચર્યચકિત કરી દેશે. આ તહેવારનું નામ કોન્ડોમ ફેસ્ટિવલ છે અથવા તેને કનામારા માત્સુરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ તહેવાર ફક્ત મનોરંજન માટે નથી, તેનો એક ઊંડો હેતુ જાતીય સ્વાસ્થ્ય, જાગૃતિ અને સોશિયલ મીડિયાને પ્રોત્સાહન આપવું પણ છે.
કનામારા માત્સુરી શું છે?
આ તહેવાર દર વર્ષે એપ્રિલના પહેલા રવિવારે જાપાનના કાવાસાકીમાં કનાયામા મંદિરમાં યોજવામાં આવે છે. આ તહેવાર જાપાનમાં સ્ટીલ ફેલસનો ઉત્સવ તરીકે પણ ઓળખાય છે. માનવામાં આવે છે કે સદીઓ પહેલા પ્રજનન અને દુષ્ટ આત્માઓથી રક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેનો ઉદ્ભવ થયો હતો. સમય જતાં, તે એક આધુનિક અને મનોરંજક ઉત્સવમાં વિકસિત થયો છે, જેમાં કોન્ડોમ જાગૃતિ હવે તહેવારનો મુખ્ય ભાગ છે.
ઉત્સવમાં શું થાય છે?
આ ઉત્સવમાં, તમે કોન્ડોમમાંથી બનાવેલા રંગબેરંગી સજાવટ રાખવામાં આવે છે, તેમાં કોન્ડોમ-થીમ આધારિત ફુગ્ગાઓ, રમકડાં, આઈસ્ક્રીમ અને કેન્ડી પણ વેચાય છે. લોકો કોન્ડોમ-પ્રિન્ટેડ ટી-શર્ટ અને ટોપી પહેરેલા જોવા મળે છે. વિદેશી પ્રવાસીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લે છે અને ઘણા બધા ફોટોગ્રાફ્સ લે છે.
તમને વાસ્તવિક હેતુ જાણીને આશ્ચર્ય થશે
જ્યારે આ વિચિત્ર લાગે છે, તેનો સાચો હેતુ ખૂબ જ ગંભીર છે. આ ઉત્સવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય HIV/AIDS અને જાતીય રોગો વિશે જાગૃતિ લાવવાનો છે. ઉત્સવની આવકનો મોટો ભાગ આ હેતુ માટે દાનમાં આપવામાં આવે છે. તે લોકોને જાતીય સ્વાસ્થ્ય વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરે છે, જેને ઘણીવાર નિષિદ્ધ વિષય માનવામાં આવે છે. આ ઉત્સવ સાબિત કરે છે કે ગંભીર સંદેશાઓ પણ મનોરંજક અને ખુલ્લા મનથી આપી શકાય છે.
