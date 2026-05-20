/દુનિયાનો એકમાત્ર એવો દેશ જ્યાં સોનાથી નફરત કરે છે લોકો, ગોલ્ડ પહેરીને સામે આવ્યા તો થઈ જાય છે નારાજ

Unique Traditions: સ્કેન્ડિનેવિયન દેશોમાં સોના અને સંપત્તિનું પ્રદર્શન કરવું સામાજિક રીતે ખૂબ જ ખોટું માનવામાં આવે છે. અહીં 'લૉ ઓફ જાન્ટે' પરંપરાને કારણે સાદગીને જ સૌથી મોટું સન્માન મળે છે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ.
Unique Traditions: આખી દુનિયામાં સોના અને હીરાને અમીરી તેમજ ઊંચા સામાજિક દરજ્જાનું સૌથી મોટું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. ભારત જેવા દેશોમાં તો લગ્નો અને તહેવારોના પ્રસંગોએ સોનાના દાગીના પહેરીને પોતાની સ્ટેટ્સ બતાવવાની એક જૂની પરંપરા રહી છે. પરંતુ આ ધરતી પર કેટલાક એવા અનોખા દેશો પણ છે, જ્યાં અતિશય સોનું પહેરવું અથવા પોતાની અઢળક ધન-દોલતનો ઢંઢેરો પીટવો લોકોને ગંભીર રીતે નારાજ કરી શકે છે. આ દેશોમાં જો તમે કોઈની સામે ભારે-ભરખમ ગોલ્ડ જ્વેલરી પહેરીને ચાલ્યા જાઓ, તો લોકો તમારાથી પ્રભાવિત થવાને બદલે તેને પોતાનું અપમાન માની લે છે.
શું છે આ વિચિત્ર પરંપરા?
યુરોપના ઉત્તરી ભાગમાં આવેલા સ્કેન્ડિનેવિયન દેશો, જેમ કે સ્વીડન, નોર્વે અને ડેનમાર્કના સમાજમાં સોના અને કિંમતી આભૂષણોને લઈને એક ખૂબ જ અજીબ અને ચોંકાવનારી વિચારસરણી જોવા મળે છે. આ સમૃદ્ધ દેશોમાં જો તમે કોઈ સ્થાનિક નાગરિક સામે તમારી મોંઘી ગોલ્ડ જ્વેલરી કે ચમકતા હીરાઓનું ખુલ્લેઆમ પ્રદર્શન કર્યું, તો લોકો તમારાથી બિલકુલ પ્રભાવિત નહીં થાય.
તેનાથી વિપરીત તેઓ તમારી આ હરકતથી ખૂબ જ નારાજ અને ગુસ્સે થઈ જાય છે કારણ કે ત્યાં ધનનું પ્રદર્શન કરવું એ સૌથી ખરાબ વર્તન માનવામાં આવે છે. આ અનોખી અને હેરાન કરનારી સામાજિક વિચારસરણી પાછળ ત્યાંની સરકારોનો કોઈ લેખિત કે દંડાત્મક કાયદો કામ નથી કરતો.
શું છે 'લૉ ઓફ જાન્ટે'?
આની પાછળ ત્યાંના સમાજમાં સદીઓથી વણાયેલી એક અલેખિત પરંપરાગત વ્યવસ્થા છે, જેને દુનિયાભરમાં 'લૉ ઓફ જાન્ટે' (જાંતેલોવેન) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ નિયમની શરૂઆત વર્ષ 1933માં એક પ્રખ્યાત લેખક એક્સેલ સેન્ડેમોસના પુસ્તક દ્વારા થઈ હતી, જેણે આગળ જતાં આ દેશોના લોકોના દિલ-દિમાગ પર એટલી ઊંડી સામાજિક છાપ છોડી કે તે તેમની જીવનશૈલી બની ગયો.
આ પ્રાચીન અલેખિત સામાજિક નિયમનો સીધો અને અત્યંત સરળ સિદ્ધાંત એ કહે છે કે, કોઈ પણ માણસ પોતાની જાતને સમાજના બીજા લોકો કરતાં વધુ શ્રેષ્ઠ, અમીર કે ખાસ સાબિત કરી શકતો નથી. આ ખાસ સંસ્કૃતિ અંતર્ગત દેશના તમામ નાગરિકોને સંપૂર્ણપણે સમાન દરજ્જો આપવામાં આવે છે. ભલે કોઈ વ્યક્તિ મોટો અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ હોય કે પછી કોઈ ઓફિસમાં કામ કરતો એક સામાન્ય નોકરીયાત કર્મચારી, સમાજની નજરમાં બન્નેનું સન્માન અને સ્થાન બિલકુલ બરાબર હોય છે.
અમીરો પણ જીવે છે સાદગીભર્યું જીવન
અહીંના સ્થાનિક લોકોનું દ્રઢપણે માનવું છે કે સોના, ચાંદી કે હીરાના મોટા-મોટા અને ચમકતા દાગીના પહેરવા એ સમાજના બીજા વર્ગના લોકોને માનસિક રીતે નીચા દેખાડવાનો એક હીન પ્રયાસ છે. જ્યારે તમે તમારી આટલી મોંઘી વસ્તુઓ બીજાની સામે વારંવાર પ્રદર્શિત કરો છો, ત્યારે તેને સમાજમાં અહંકાર અને પોતાની જાતને શ્રેષ્ઠ સાબિત કરવાની નકારાત્મક જિદ્દ માનવામાં આવે છે.
આ જ કારણ છે કે આ દેશોમાં રહેતા અમીર લોકો પણ હંમેશા સાદું જીવન જીવવાનું પસંદ કરે છે. આ ખાસ પરંપરાને કારણે સ્કેન્ડિનેવિયન દેશોના અમીર લોકો પણ એવી સામાન્ય કારોમાં મુસાફરી કરે છે જેને ત્યાંના સામાન્ય નાગરિકો પણ સરળતાથી ખરીદી શકે. તેઓ રોજિંદા જીવનમાં પણ એવા સાદા કપડાં પહેરે છે જેમાં દૂર-દૂર સુધી કોઈ બ્રાન્ડેડ દેખાડો શામેલ ન હોય.
જો કોઈ વિદેશી પ્રવાસી કે સ્થાનિક નાગરિક અહીં ભારે-ભરખમ સોનાની ચેઈન, બ્રેસલેટ કે વીંટીઓ પહેરીને ફરે છે, તો લોકો તેને સન્માન આપવાને બદલે તેનાથી સંપૂર્ણપણે અંતર બનાવી લે છે અને તેનો તિરસ્કાર કરે છે.