પુરુષો માટે સ્વર્ગ છે આ દેશ, જ્યાં એક છોકરાને હોય છે 5-5 ગર્લફ્રેન્ડ, છોકરીઓને પણ નથી કોઈ સમસ્યા
Dating Culture: એક યુરોપિયન દેશમાં, સંબંધો અંગેની માનસિકતા ખૂબ જ ખુલ્લી છે. પુરુષો અનેક સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધો રાખી શકે છે, અને સમાજ તેને ગંભીર માનતો નથી. સંબંધો પરસ્પર સંમતિ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પર આધારિત છે. સ્ત્રીઓ પણ આ સ્વીકારે છે. નાઇટ-આઉટ સંસ્કૃતિ લોકપ્રિય છે, અને લોકો ખુલ્લેઆમ ક્લબ, ઇવેન્ટ્સ અને પાર્ટીઓમાં હાજરી આપે છે.
Trending Photos
Dating Culture: એક યુરોપિયન દેશમાં, સંબંધો અંગેની માનસિકતા એટલી ખુલ્લી છે કે પુરુષોને અનેક સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધો રાખવાની છૂટ છે. સમાજ આને ગંભીર મુદ્દો માનતો નથી, કારણ કે અહીંના સંબંધો પરસ્પર સંમતિ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પર આધારિત છે. સ્ત્રીઓને પણ આ મોડેલ સામે કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે દરેક સંબંધ સમજણથી સંચાલિત થાય છે.
આ કારણોસર, ઘણા લોકો મજાકમાં આ દેશને "પુરુષોનું સ્વર્ગ" કહે છે. અહીં નાઇટ-આઉટ સંસ્કૃતિ ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, યુગલો અને મિત્રો મુક્તપણે ક્લબ, ઇવેન્ટ્સ અને ખુલ્લી પાર્ટીઓમાં હાજરી આપે છે, સંબંધોને વ્યક્તિગત પસંદગી તરીકે ગણે છે, બંધન તરીકે નહીં. ચાલો જાણીએ કે અહીં માનસિકતા શું છે.
આ દેશ છે લાતવિયા
ઉત્તરી યુરોપના બાલ્ટિક ક્ષેત્રમાં સ્થિત એક નાનો દેશ લાતવિયા, તેની ખુલ્લી સામાજિક વિચારસરણી માટે જાણીતો છે. પ્રેમ અને સંબંધો પ્રત્યે તેનું વલણ ખૂબ જ ઉદાર છે. ઘણા પુરુષો એક જ સમયે ચાર કે પાંચ ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, અને સમાજ આને સામાન્ય માને છે . અહીં સંબંધો સંપૂર્ણપણે પરસ્પર સંમતિ અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા પર આધારિત છે.
સમાજ તેને સામાન્ય રીતે સ્વીકારે છે
લાતવિયાની અનોખી પરિસ્થિતિનું એક મુખ્ય કારણ તેની વસ્તી અસંતુલન છે. આંકડા મુજબ, દર 100 સ્ત્રીઓ માટે, ફક્ત 85 થી 87 પુરુષો છે. પુરુષોની ઓછી સંખ્યાને કારણે, ઘણા સંબંધો કુદરતી રીતે વિકસે છે, અને સમાજ તેમને સામાન્ય તરીકે સ્વીકારે છે.
સ્ત્રીઓ ખોટું માનતી નથી
લાતવિયન સ્ત્રીઓ શિક્ષણ, કારકિર્દી અને વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતામાં ખૂબ જ આગળ છે. તેમની પાસે પોતાનું જીવન જાતે નક્કી કરવાની માનસિકતા છે અને પુરુષ માટે બહુવિધ ગર્લફ્રેન્ડ રાખવાનું ખોટું નથી માનતી. તેમના માટે પારદર્શિતા અને પરસ્પર આદર વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. રાજધાની, રીગા, આ ખુલ્લી જીવનશૈલીનું સાચું ઉદાહરણ છે, જેમાં જીવંત નાઇટલાઇફ છે. બાર, ક્લબ અને કાફે હંમેશા યુવાનોથી ભરેલા હોય છે, અને ડેટિંગ અને નવા સંબંધો બનાવવા સામાન્ય છે.
વિશ્વાસઘાતમાં માનતા નથી
લાતવિયનો તેમના સંબંધોમાં પારદર્શિતાને ખૂબ મહત્વ આપે છે. તેઓ પ્રેમ પ્રત્યે ખુલ્લા અને પ્રામાણિક અભિગમ ધરાવે છે, જેમાં કોઈ છેતરપિંડી કે છુપાવાનો સમાવેશ થતો નથી. જો તેમનો જીવનસાથી કોઈ બીજા સાથે સંબંધમાં હોય, તો સ્ત્રીઓ તેને વ્યક્તિગત વિશ્વાસઘાત નહીં, પરંતુ જીવનનો એક સામાન્ય ભાગ માને છે.
વિશ્વભરના પ્રવાસીઓ
લાતવિયનો આધુનિક યુરોપીયન મૂલ્યોને સ્વીકારે છે, જ્યાં સ્વતંત્રતા, આદર અને વ્યક્તિગત પસંદગીનું ખૂબ મૂલ્ય છે. આ જ કારણ છે કે તેમના સંબંધોમાં પારદર્શિતા અને વિશ્વાસ મજબૂત રહે છે. ઘણા પ્રવાસીઓ આ ખુલ્લા મનની જીવનશૈલીનો અનુભવ કરવા આવે છે. મૈત્રીપૂર્ણ લોકો, ઉષ્માભર્યું સ્વાગત અને રીગાના પ્રખ્યાત રાત્રિ બજારો, ક્લબો અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સવો વિશ્વભરના પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે