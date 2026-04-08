આજે દુનિયાને પોતાના ઇશારા પર નચાવનાર અમેરિકા પર આ દેશે કર્યું હતું 176 વર્ષ રાજ

ઈરાનની સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે સીઝફાયરની જાહેરાત થઈ ગઈ છે. ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યાં છે. આજે વિશ્વમાં અમેરિકાને સૌથી શક્તિશાળી દેશ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ આજે અમે તમને અમેરિકાના ગુલામીના ઈતિહાસ વિશે જણાવીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:56 PM IST
ઈરાન સામે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ અમેરિકા સતત ચર્ચામાં છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સતત પોતાના નિવેદનમાં કહે છે કે તેમનો દેશ દુનિયાનો સૌથી શક્તિશાળી દેશ છે. તેમની સેના દુનિયાની સૌથી મજબૂત સેના છે. પરંતુ હંમેશા આવી સ્થિતિ નહોતી, એક સમયે અમેરિકા પણ કોઈનું ગુલામ હતું. આવો તે વિશે જાણીએ..

અમેરિકા પણ લગભગ 176 વર્ષ સુધી વસાહત રહ્યું
ભારત પર બ્રિટિશ રાજની જેમ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા પણ લગભગ 176 વર્ષ સુધી બ્રિટનની વસાહત રહ્યું. 1607મા શરૂ આ ગુલામી 1873મા અમેરિકી ક્રાંતિકારી યુદ્ધ બાદ સમાપ્ત થઈ હતી. britannica.com અનુસાર આ તે સમય હતો જ્યારે 13 બ્રિટિશ કોલોનીઓ સંપૂર્ણ રીતે બ્રિટિશ ક્રાઉનની અધીન હતી.

જ્યારે બ્રિટિશ વસાહતનો પાયો નખાયો
1607મા ઈંગ્લેન્ડના રાજા જેમ્સ પ્રથમે વર્જીનિયા કંપનીને ચાર્ટર આપ્યું અને જેમ્સટાઉન (વર્જીનિયા) માં પ્રથમ સ્થાયી અંગ્રેજી વસાહત વસાવવામાં આવી. અહીંથી બ્રિટિશ વસાહતનો પાયો નખાયો. આગામી કેટલાક દાયકામાં ઈંગ્લેન્ડ, મિડલ અને સાઉથર્ન ક્ષેત્રોમાં 13 કોલોનીઓ વિકસિત થઈ, જેમાં ન્યૂયોર્ક, મૈસાચુસેટ્સ, પેન્સિલ્વેનિયા અને જોર્જિયા સામેલ છે. આ બધા પર બ્રિટિશ કાયદો, કર અને ગવર્નર લાગૂ થતાં હતા.

જ્યારે ઉઠ્યો સ્વતંત્રતાનો સૂર
ફ્રેન્ડ એન્ડ ઈન્ડિયન વોર (1754-1763)  બાદ બ્રિટને કોલોનિયો પર પર કરવેરો લાદ્યો હતો. સ્ટેન્પ એક્ટ  (1765), ટાઉનશેન્ડ એક્ટ્સ અને ટી એક્સ જેવા કાયદાએ વસાહતોને આક્રોશિત કરી દીધો. તેઓએ કહ્યું- કોઈ પ્રતિનિધિત્વ નહીં, તો કર નહીં. બ્રિટનની કડકાઈએ સ્વતંત્રતાની માંગ ઉગ્ર બનાવી હતી.

બ્રિટનથી સંપૂર્ણ અલગ થવાની ઘોષણા
4 જુલાઈ 1776ના ફિલાડેલ્ફિયામાં બીજી કોન્ટિનેન્ટલ કોંગ્રેસે ડિક્લેરેશન ઓફ ઈન્ડિપેન્ડેસ જારી કર્યું. થોમસ જેફરસન દ્વારા લખેલો આ દસ્તાવેજ બ્રિટનથી સંપૂર્ણ અલગ થવાની ઘોષણા હતો. તેમાં જીવન, સ્વતંત્રતા અને ખુશીની શોધને મૌલિક અધિકાર ગણાવાયો. તેણે ઔપચારિક રૂપથી બ્રિટિશ રાજ સમાપ્ત કરી દીધું.

બ્રિટનની હાર નિર્ણાયક સાબિત થઈ
1775મા શરૂ થયેલ અમેરિકી ક્રાંતિકારી યુદ્ધ (રિવોલ્શનરી વોર) માં જોર્જ વોશિંગટને કોન્ટિનેન્ટલ આર્મીનું નેતૃત્વ કર્યુ. 1781મા યોર્કટાઉનમાં બ્રિટિશ જનરલ કોર્નવાલિસની હાર નિર્ણાયક સાબિત થઈ. ફ્રાન્સે અમેરિકાનો સાથ આપ્યો, જેનાથી યુદ્ધની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હતી.

જ્યારે અમેરિકા બન્યું સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર
3 સપ્ટેમ્બર 1783ના પેરિસમાં ટ્રીટી ઓફ પેરિસ પર હસ્તાક્ષર થયા. બ્રિટને ઔપચારિક રૂપથી 13 લોકોનીઓને સ્વતંત્ર સાર્વભૌમ રાજ્ય માની લીધા. આ સમજુતિએ અમેરિકાને દુનિયાની નજરમાં સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર બનાવી દીધું. યુદ્ધ 1783 સુધી ચાલ્યું અને બ્રિટિશ સેના ન્યૂયોર્કથી નીકળી ગઈ હતી.

1783 સુધી ચાલ્યું અમેરિકા પર રાજ
ભારતમાં બ્રિટિશ રાજ 1757 (પ્લાસીનું યુદ્ધ) થી 1947 સુધી ચાલ્યું, જ્યારે અમેરિકામાં 1607થી 1783 સુધી. બંને મામલામાં અંગ્રેજોએ આર્થિક શોષણ અને કરો દ્વારા નિયંત્રણ રાખ્યું. તફાવત માત્ર એટલો હતો કે અમેરિકાએ હથિયાર ઉઠાવી આઝાદી લીધી, ભારતે અહિંસક સંઘર્ષથી. આજે અમેરિકા પર કોઈ વિદેશી રાજ નથી.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

