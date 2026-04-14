આ પિદ્દી જેવો દેશ ચૂપચાપ 20 ટન સોનું ખરીદીને બેઠું છે! ભારત-ચીન કરતા આગળ નીકળી ગયો

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઆ પિદ્દી જેવો દેશ ચૂપચાપ 20 ટન સોનું ખરીદીને બેઠું છે! ભારત-ચીન કરતા આગળ નીકળી ગયો

દુનિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે સોનાનો ભાવ આસમાને આંબી ગયો છે. હાલ જેની પાસે વધુ સોનું તે વધુ તાકાતવાર એવી સ્થિતિ છે. આવામાં વિશ્વમાં બે દેશ એવા છે, જેણે સોનું ખરીદવામાં ભારત અને ચીનને પણ પાછળ પાડીને બેસ્યા છે. આવો જાણીએ એવો કયા દેશ છે જેની પાસે છે 20 ટન સોનાનો ખજાનો છે. 
Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 14, 2026, 03:49 PM IST

World News : દુનિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે સોનાનો ભાવ આસમાને આંબી ગયો છે. હાલ જેની પાસે વધુ સોનું તે વધુ તાકાતવાર એવી સ્થિતિ છે. આવામાં વિશ્વમાં બે દેશ એવા છે, જેણે સોનું ખરીદવામાં ભારત અને ચીનને પણ પાછળ પાડીને બેસ્યા છે. આવો જાણીએ એવો કયા દેશ છે જેની પાસે છે 20 ટન સોનાનો ખજાનો છે. 

દુનિયા તેજીથી સોનું ખરીદી રહી છે 
જિયો પોલિટિકલ તણાવની વચ્ચે બે દેશોએ સોનાની ખરીદીમાં ભારત અને ચીનને પણ પાછળ છોડી દીધા છે. આ બંને દેશો બહુ જ નાના છે, તેમની વસ્તી પણ ઓછી છે. છતાં તેમની સાથે સારું એવું સોનું છે. કેટલાક દેશોએ એક મહિનામાં એટલું બધું સોનું ખરીદ્યું છે કે, તેનાથી ભારત અને ચીન પણ પાછળ રહી ગયા છે.  

પોલેન્ડ બન્યો સોનાનો સૌથી મોટો ખરીદાર
ફેબ્રુઆરી, 2026 માં પોલન્ડે 20 ટન સોનું ખરીદ્યું હતું. જે એ મહિનામાં સોનાની સૌથી વધુ ખરીદારી કહેવાય છે. હવે તેનું સોનાનું કુલ રિઝર્વ 570 ટન પર પહોંચી ગયું છે. ગત એક વર્ષની વાત કરીએ તો, પોલેન્ડે અંદાજે 102 ટન સોનું ખરીદ્યું. જેથી તેની પાસે સોનાનો ખજાનો ભેગો થઈ ગયો છે. 

ઉઝબેકિસ્તાન બીજા નંબરે
ઉઝબેકિસ્તાન પણ પાછળ નથી. ફેબ્રુઆરીમાં 8 ટન સોનું તેણે ખરીદ્યું. તેનો કુલ ભંડાર 407 ટન સોના પર પહોંચી ગયો છે. 2025 માં ઉઝબેકિસ્તાને અંદાજે 10 થી 15 ટન સોનું ભેગુ કર્યું. જેનાથી તેની વૈશ્વિક સ્થિતિ વધુ મજબૂત બની ગઈ છે. 

ભારતે પણ ફેબ્રુઆરીમાં માત્ર 0.2 ટન સોનું ખરીદ્યું, ભારતનું કુલ ગોલ્ડ રિઝર્વ અંદાજે 880 ટન છે. આ ઉપરાંત ચીને ગત વર્ષોમાં 225 ટન સોનું ખરીદ્યું છે. તેનું કુલ રિઝર્વ 2305 ટન છે. પંરતુ ફેબ્રુઆરીમાં તેણે માત્ર 1 ટન જ સોનું ખરીદ્યું. 
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Gold pricePolandUzbekistanપોલેન્ડઉઝબેકિસ્તાન

