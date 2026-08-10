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ચા ઠંડી પડે તે પહેલાં જ યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું! આ દેશે 45 મિનિટથી ઓછા સમયમાં સ્વીકારી શરણાગતિ, જાણો વિશ્વના સૌથી ટૂંકા યુદ્ધની વાર્તા

The world’s shortest war: શું તમે વિશ્વાસ કરશો કે ઇતિહાસમાં એક એવું યુદ્ધ થયું હતું જે ચાનો કપ ઠંડો થાય તે પહેલાં જ સમાપ્ત થઈ ગયું? અમે 1896ના એંગ્લો-ઝાંઝીબાર યુદ્ધ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે ખૂબ જ જોરશોરથી શરૂ થયું હતું, પરંતુ 38થી 40 મિનિટમાં એકતરફી યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ ગયું હતું.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:26 AM IST
ચા ઠંડી પડે તે પહેલાં જ યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું! આ દેશે 45 મિનિટથી ઓછા સમયમાં સ્વીકારી શરણાગતિ, જાણો વિશ્વના સૌથી ટૂંકા યુદ્ધની વાર્તા

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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