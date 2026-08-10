/ચા ઠંડી પડે તે પહેલાં જ યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું! આ દેશે 45 મિનિટથી ઓછા સમયમાં સ્વીકારી શરણાગતિ, જાણો વિશ્વના સૌથી ટૂંકા યુદ્ધની વાર્તા

The world’s shortest war: કલ્પના કરો કે જો બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળે અને તમે ચાનો કપ પૂરો કરો તે પહેલાં જ તેનું પરિણામ નક્કી થઈ જાય છે. થોડું વિચિત્ર લાગે છે ને? પરંતુ ઇતિહાસ એક વાસ્તવિક ઘટના પર છે. આજે, આપણે એંગ્લો-ઝાંઝીબાર યુદ્ધ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે 27 ઓગસ્ટ, 1896ના રોજ થયું હતું. તેને વિશ્વનું સૌથી ટૂંકું યુદ્ધ માનવામાં આવે છે, જે 45 મિનિટથી ઓછા સમય સુધી ચાલ્યું. એવું શું થયું કે અંગ્રેજોએ માત્ર 38થી 45 મિનિટમાં વિરોધી દેશને ઘૂંટણિયે પાડી દીધો?
આ વાર્તા 19મી સદીના અંતની છે. ઝાંઝીબાર પૂર્વ આફ્રિકામાં તાંઝાનિયાના દરિયાકાંઠે આવેલા ટાપુઓનો સમૂહ છે. તે સમયે, તે તેના ઉત્તમ સ્થાન અને વેપાર માર્ગોને કારણે બ્રિટિશરો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સ્થળ હતું. બ્રિટન અહીંથી ભારત તરફના તેના વેપાર માર્ગોનું રક્ષણ કરવા માંગતું હતું.
આ યુદ્ધનું સાચું કારણ શું હતું?
ઐતિહાસિક અહેવાલો અને દસ્તાવેજો અનુસાર, 25 ઓગસ્ટ, 1896ના રોજ, ઝાંઝીબારના બ્રિટિશ સમર્થક સુલતાનનું અચાનક અવસાન થયું. થોડા સમય પછી, તેના ભત્રીજા, ખાલિદ બિન બરઘાશે, બ્રિટિશ સંમતિ વિના પોતાને નવો સુલતાન જાહેર કર્યો અને મહેલનો કબજો સંભાળી લીધો. બ્રિટિશરો ખાલિદના પગલાને મંજૂર નહોતા. બ્રિટિશ અધિકારીઓ માનતા હતા કે તેમની સંમતિથી જ નવા સુલતાનની પસંદગી થવી જોઈએ.
બ્રિટિશરોએ ખાલિદને તાત્કાલિક સુલતાન પદ છોડી દેવા અને મહેલ ખાલી કરવા માટે અલ્ટીમેટમ આપ્યું. 27 ઓગસ્ટ, 1896ના રોજ સવારે 9 વાગ્યાનો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, ખાલિદે, એવું માનીને કે અંગ્રેજો તેને ફક્ત ડરાવી રહ્યા છે, અલ્ટીમેટમને સંપૂર્ણપણે અવગણ્યું અને મહેલની સુરક્ષા માટે પોતાની સેના તૈનાત કરી.
સવારે 9 વાગ્યે વિનાશ શરૂ થયો
27 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9 વાગ્યે, બ્રિટિશ રોયલ નેવીના યુદ્ધ જહાજોએ સુલતાનના મહેલ પર સીધી ગોળીબારી કરવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નહીં. ખાલિદના સૈનિકો બ્રિટિશ નૌકાદળના ભારે બોમ્બમારાનો જવાબ આપી શક્યા નહીં. થોડીવારમાં, સુંદર મહેલનો મોટો ભાગ ધુમાડા અને કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગયો. મહેલમાં આગ લાગી અને અફરાતફરી ફેલાઈ ગઈ.
માત્ર 38થી 45 મિનિટમાં યુદ્ધનું પરિણામ
બોમ્બમારા પછી લગભગ 38થી 45 મિનિટમાં, સુલતાન ખાલિદની સેના સંપૂર્ણપણે નિરાશ થઈ ગઈ. ખાલિદ અને તેના વફાદાર સૈનિકો મહેલ છોડીને ભાગી ગયા. મહેલ પરનો સુલતાનનો ધ્વજ ઉતારી લેવામાં આવ્યો, અને તોપમારો બંધ થઈ ગયો. આ સાથે, ઇતિહાસનું સૌથી ટૂંકું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું.
બ્રિટિશ અહેવાલો અનુસાર, આ ટૂંકા યુદ્ધ પછી તરત જ, અંગ્રેજોએ તેમની પસંદગીના નવા સુલતાનને ગાદી પર બેસાડ્યા. અંગ્રેજોએ ફરી એકવાર ઝાંઝીબાર પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવ્યું. આ યુદ્ધ તેના વિનાશ અથવા સ્કેલ માટે નહીં, પરંતુ આટલા ટૂંકા સમયમાં સમાપ્ત થવાના તેના અનોખા રેકોર્ડ માટે ઇતિહાસમાં કાયમ માટે કોતરાઈ ગયું.