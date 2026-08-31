/આ છે બાબા વેંગાની અત્યાર સુધીની સૌથી ડરામણી ભવિષ્યવાણી! જેને સાંભળી રૂંવાડા થઈ જશે ઊભા, જાણો આ વાયરલ દાવાઓનું સત્ય

Baba Vanga Prediction: દુનિયામાં જ્યારે પણ કોઈ મોટી આપત્તિ, યુદ્ધ કે લોકોના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલી ડરામણી ઘટના સામે આવે છે, ત્યારે બાબા વેંગાનું નામ ચર્ચામાં આવી જાય છે. બલ્ગેરિયાના પ્રખ્યાત રહસ્યવાદી બાબા વેંગાના નામથી અનેક એવી ભવિષ્યવાણીઓ અવાર-નવાર ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થતી રહે છે, જેને સાંભળીને કોઈપણ આશ્ચર્યચકિત થઈ શકે છે. તેમાં સૌથી ડરામણી વાત તે કથિત ભવિષ્યવાણીને માનવામાં આવે છે, જેમાં દુનિયાના અંતનું વર્ષ 5079 જણાવવામાં આવ્યું છે. દાવો કરવામાં આવે છે કે, આ વર્ષે લોકોનું અને ધરતીનું અસ્તિત્વ ખતમ થઈ જશે. જો કે, આ દાવા સાથે એક જરૂરી પ્રશ્ન પણ જોડાયેલો છે- શું બાબા વેંગાએ ખરેખર આવું કહ્યું હતું?
5079માં દુનિયા ખતમ થવાનો દાવો
બાબા વેંગાના નામે વાયરલ ભવિષ્યવાણીઓની એક લાંબી ટાઈમલાઈન ઇન્ટરનેટ પર જોવા મળે છે. તેમાં આવનારા અનેક વર્ષો માટે અલગ-અલગ ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે અને છેલ્લે 5079ને દુનિયાના અંત સાથે જોડવામાં આવે છે. કેટલાક રિપોર્ટોમાં તેને કોઈ મોટી બ્રહ્માંડીય ઘટનાક્રમના કારણે દુનિયાનો અંત બતાવવામાં આવ્યો છે. એટલે કે આ કથિત ટાઈમલાઈન મુજબ, માનવ સભ્યતાની સફર આખરે એક એવા બિંદુએ પહોંચશે, જ્યાં દુનિયાનો અંત થઈ જશે. આ જ કારણ છે કે બાબા વેંગા સાથે જોડાયેલી તમામ કથિત ભવિષ્યવાણીઓમાં 5079 વાળી વાત સૌથી વધુ ડરામણી માનવામાં આવે છે. પરંતુ કહાની અહીં જ પૂરી થતી નથી.
આખરે બાબા વેંગાએ શું કહ્યું હતું?
સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, 5079 વાળી ભવિષ્યવાણીને બાબા વેંગાની પોતાની લખેલી ભવિષ્યવાણી માનવાનો કોઈ નક્કર આધાર નથી. બાબા વેંગાએ પોતાની કથિત ભવિષ્યવાણીઓનો કોઈ એવો અધિકૃત લિખિત સંગ્રહ છોડ્યો નહોતો, જેને જોઈને ચોક્કસપણે કહી શકાય કે તેમણે કોઈ ખાસ વર્ષમાં દુનિયાના ખતમ થવાની વાત કહી હતી. સંશોધનો અને મીડિયા રિપોર્ટોમાં પણ આ જ પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે કે, બાબા વેંગાની ઘણી પ્રસિદ્ધ ભવિષ્યવાણીઓના મૂળ સ્રોત સ્પષ્ટ નથી. તેમની કથિત વાતો અવારનવાર મૌખિક રીતે આગળ વધી અને બાદમાં અલગ-અલગ લોકો, પુસ્તકો, વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ દ્વારા તેમના નામે જોડવામાં આવતી રહી.
તો પછી 5079નો આંકડો આવ્યો ક્યાંથી?
ઇન્ટરનેટ પર બાબા વેંગાના નામે ભવિષ્યવાણીઓની યાદી લાંબા સમયથી ફરતી રહી છે. આ યાદીમાં 5079ને અંતિમ પડાવ જણાવવામાં આવ્યો છે. શૈક્ષણિક સંશોધનમાં પણ આવી ઓનલાઈન યાદીઓનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે, પરંતુ સાથે-સાથે એ પણ સામે આવે છે કે, તેમાં મૂળ સ્રોત અને વિશ્વાસપાત્ર સાક્ષીઓનો અભાવ છે. એક અભ્યાસે આવી જ 2010થી 5079 સુધીની યાદીનું ઉદાહરણ આપતા તેની સ્રોત-વિશ્વસનીયતા પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. તેનો અર્થ એ નથી કે 5079 વાળો દાવો ક્યાંક મોજૂદ જ નથી. દાવો મોજૂદ છે અને લાંબા સમયથી વાયરલ પણ છે. પરંતુ દાવાનું મોજૂદ હોવું અને તેનું પ્રમાણિત હોવું એ બે અલગ બાબતો છે.
બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓ કેમ થાય છે વાયરલ?
બાબા વેંગાનું અવસાન 1996માં થયું હતું, પરંતુ તેમની લોકપ્રિયતા ખતમ થઈ નથી. દર વર્ષે જ્યારે દુનિયામાં કોઈ મોટી ઘટના બને છે, ત્યારે તેમના નામ સાથે જોડાયેલી જૂની કથિત ભવિષ્યવાણીઓ ફરીથી સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવવા લાગે છે. 2026ને લઈને પણ તેમના નામે ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધ, મોટા કુદરતી સંકટ, AIનો વધતા પ્રભાવ, આર્થિક અસ્થિરતા અને એલિયન સંપર્ક જેવી ઘણી વાતો વાયરલ થઈ છે. તાજેતરના રિપોર્ટોમાં આ દાવાઓની ચર્ચા થઈ છે, પરંતુ તેના સમર્થનમાં પ્રમાણિત મૂળ રેકોર્ડ સામે આવ્યા નથી. આ જ પેટર્ન 5079 વાળી ભવિષ્યવાણીમાં પણ જોવા મળે છે. કોઈ ખૂબ જ દૂરના વર્ષને દુનિયાના અંત સાથે જોડવું એ પોતાનામાં ખૂબ જ સનસનાટીભર્યો દાવો છે. પરંતુ જ્યારે તેની પાછળ મૂળ દસ્તાવેજ ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યારે તેને તથ્યને બદલે કથિત ભવિષ્યવાણીના જોવું વધુ યોગ્ય છે.
શું 5079માં ખરેખર ખતમ થઈ જશે દુનિયા?
આ પ્રશ્નનો સીધો જવાબ છે- તેની પુષ્ટિ કરનાર કોઈ વિશ્વાસપાત્ર વૈજ્ઞાનિક કે ઐતિહાસિક પૂરાવા નથી. 5079ને દુનિયાના અંતની તારીખ જણાવતો દાવો બાબા વેંગાના નામે પ્રચલિત છે, પરંતુ તેને તેમની પ્રમાણિત ભવિષ્યવાણી તરીકે સ્થાપિત કરી શકાય નહીં. એટલા માટે બાબા વેંગાની સૌથી ડરામણી ભવિષ્યવાણીની કહાની હકીગતમાં ફક્ત દુનિયાના અંતની વાત નથી. તેનાથી પણ વધુ રસપ્રદ પ્રશ્ન એ છે કે, આખરે કોઈ વ્યક્તિના મૃત્યુના દાયકાઓ પછી તેના નામે આટલી બધી ભવિષ્યવાણીઓ કેવી રીતે જોડાતી ચાલી ગઈ.
હાલમાં 5079 વાળી કહાનીને વાયરલ અને અપ્રમાણિત દાવો કહેવો જ વધુ યોગ્ય રહેશે. દુનિયાનો અંત ક્યારે થશે, તેનો જવાબ આ કથિત ભવિષ્યવાણીથી નહીં, પરંતુ વિજ્ઞાન અને પ્રમાણિત તથ્યોથી જ શોધવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલા માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)