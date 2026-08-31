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આ છે બાબા વેંગાની અત્યાર સુધીની સૌથી ડરામણી ભવિષ્યવાણી! જેને સાંભળી રૂંવાડા થઈ જશે ઊભા, જાણો આ વાયરલ દાવાઓનું સત્ય

Baba Vanga Prediction: બાબા વેંગાના નામથી 5079માં દુનિયા ખતમ થવાની ભવિષ્યવાણી વાયરલ થતી રહે છે. જાણો આ ડરામણી ભવિષ્યવાણીની પૂરી કહાની અને શું તેનો કોઈ અધિકૃત રેકોર્ડ હાજર છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 31, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:52 PM IST
આ છે બાબા વેંગાની અત્યાર સુધીની સૌથી ડરામણી ભવિષ્યવાણી! જેને સાંભળી રૂંવાડા થઈ જશે ઊભા, જાણો આ વાયરલ દાવાઓનું સત્ય

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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