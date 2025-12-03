આ છે મોહમ્મદ અલી ઝીણાની પ્રપૌત્રી, માતા સીવે છે કપડાં અને પુત્રી લગાવે છે ગ્લેમરનો તડકો! જુઓ ફોટો
Who Is Ella Wadia: પાકિસ્તાનના સ્થાપક મુહમ્મદ અલી ઝીણાની પ્રપૌત્રી એલા વાડિયાએ પેરિસમાં લે બાલ ડેસ ડેબ્યુટેન્ટ્સ 2025માં હાજરી આપી હતી. તેમની ઓળખ, તેમણે શું પહેર્યું હતું અને આ ગ્લેમરસ ઇવેન્ટમાં બીજું કોણ જોવા મળ્યું તે વિશે જાણો.
Trending Photos
Who Is Ella Wadia: પેરિસની વૈભવી શાંગરી-લા હોટેલમાં દર વર્ષે યોજાતા "લે બાલ ડેસ ડેબ્યુટેન્ટ્સ" એ ફરી એકવાર વિશ્વના સૌથી પ્રખ્યાત પરિવારોની પુત્રીઓ માટે હેડલાઇન્સ બનાવી છે. આ વિશિષ્ટ કાર્યક્રમમાં શાહી પરિવારો, રાજકીય રાજવંશો, વ્યાપાર સામ્રાજ્યો અથવા હોલીવુડની હસ્તીઓ સાથે સંકળાયેલી યુવતીઓ હાજરી આપે છે. આ વખતે, સૌથી વધુ ચર્ચિત ચહેરો એલા વાડિયા હતો, જે પાકિસ્તાનના સ્થાપક મુહમ્મદ અલી ઝીણાની પ્રપૌત્રી હતી.
એલા વાડિયા કોણ છે?
એલા વાડિયા બિઝનેસ ટાયકૂન જહાંગીર વાડિયા અને સેલિના વાડિયાની પુત્રી છે. તેમની માતા ફેશન બ્રાન્ડ સી ફેમના માલિક છે. એલાની અનોખી ઓળખ તે મોહમ્મદ અલી ઝીણાની પાંચમી પેઢીના વંશજ હોવામાં રહેલી છે. વૈશ્વિક વ્યાપાર પરિવાર અને ઐતિહાસિક વારસાનું મિશ્રણ તેમને અત્યંત ખાસ બનાવે છે, અને આ જ કારણ છે કે "લે બાલ" માં તેમની હાજરીએ વિશ્વભરનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
આ કાર્યક્રમમાં તેમણે એવું શું પહેર્યું હતું જેણે બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું?
એલા વાડિયાએ એલી સાબ દ્વારા બનાવેલા અદભુત હૌટ કોચર સ્ટ્રેપલેસ ગાઉનમાં હાજરી આપી હતી. ડ્રેસ પરનું જટિલ કામ અને શણગારે તેણીને એક શાહી દેખાવ આપ્યો હતો. ઘણા ફેશન મેગેઝિનોએ તેણીના ડ્રેસને વર્ષની હાઇલાઇટ કરેલી શૈલીઓમાંની એક તરીકે શામેલ કર્યો હતો, કારણ કે તે ગ્લેમર, સરળતા અને રાજવીપણાનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ કરે છે.
'લે બાલ ડેસ ડેબ્યુટેન્ટેસ' 29 નવેમ્બરના રોજ પેરિસની શાંગરી-લા હોટેલમાં યોજાઈ હતી, જે તે જ હોટેલ છે જ્યાથી એફિલ ટાવરનો સ્પષ્ટ દેખાય છે. દર વર્ષની જેમ, સ્થળ ડાન્સ બોલ, ફેશન વોક અને એક વૈભવી ગાલા નાઇટથી ભરેલું હતું.
આ શાહી કાર્યક્રમમાં બીજું કોણ જોવા મળ્યું?
આ વર્ષે, લે બાલ 2025 માં કુલ 19 નવોદિત કલાકારોએ ભાગ લીધો હતો. આમાં ડ્યુક ઓફ માર્લબરોની પુત્રી લેડી અરામિન્ટા સ્પેન્સર-ચર્ચિલ, હોલીવુડ અભિનેત્રી એન્જેલા બેસેટની પુત્રી બ્રોનવિન વાન્સ, ફેશન ડિઝાઇનર કેરોલિના હેરેરાની પૌત્રી કેરોલિના લેન્સિંગ, અમેરિકન બિઝનેસ વારસદાર રૂબી કેમ્પર, હોહેન્ઝોલર્નના પ્રિન્સ આલ્બર્ટની પુત્રી યુજેની અને ઓર્લિયન્સની પ્રિન્સેસ ઇસાબેલ અન્ય લોકોએ ભાગ લીધો હતો..
ફેશન નિષ્ણાત કર્સ્ટી ગેલે તેને સિઝનના સૌથી સ્ટાઇલિશ, બોલ્ડ અને ભવ્ય ફેશન શોકેસ તરીકે વર્ણવ્યું. તેમના મતે, મેટાલિક શેડ્સ, ટ્યૂલ લેયર્સ, પોકા ડોટ્સ અને અસમપ્રમાણ કટ રેડ કાર્પેટ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે