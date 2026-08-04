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'ડીલ માટે આ છેલ્લી તક, નહીં થઈ તો...' ટ્રમ્પે ઈરાનને આપી ફરી મોટી ધમકી

Trump Threat To Iran: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને નવી વાતચીત દ્વારા સમાધાન પર પહોંચવાની અંતિમ તક આપી છે. તેમણે કહ્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર ચર્ચા કરવા માટે વાતચીત ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ શકે છે. ટ્રમ્પે ઈરાનને ધમકી આપી હતી કે આ તેની છેલ્લી તક છે, અને જો કોઈ ડીલ નહીં થાય, તો અમેરિકા તેના હુમલાઓ વધારી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:59 AM IST
'ડીલ માટે આ છેલ્લી તક, નહીં થઈ તો...' ટ્રમ્પે ઈરાનને આપી ફરી મોટી ધમકી

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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