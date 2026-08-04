'ડીલ માટે આ છેલ્લી તક, નહીં થઈ તો...' ટ્રમ્પે ઈરાનને આપી ફરી મોટી ધમકી

Trump Threat To Iran: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાનને ધમકી આપી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ઈરાન સાથેની નવી વાતચીત તેના માટે સમાધાન પર પહોંચવાની છેલ્લી તક છે. ટ્રમ્પે ધમકી આપી હતી કે આ વાતચીત દ્વારા, ઈરાન અમેરિકા સાથે સમાધાન પર પહોંચી શકે છે અને તેના હુમલાઓને વધુ તીવ્ર બનતા અટકાવી શકે છે.
ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે બંને દેશો વચ્ચે વાતચીત આગામી એક કે બે દિવસમાં શરૂ થઈ શકે છે. ઉદ્દેશ્ય હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો અને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે અમેરિકાની ચિંતાઓને દૂર કરવાનો છે.
વાતચીત વિશે બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે, પહેલો તબક્કો સ્ટ્રેટ ખોલવાનો હશે. પછી, બીજા તબક્કામાં ઈરાનના પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણ પર ચર્ચા થશે, જેમાં થોડો સમય લાગી શકે છે.
ખાડી દેશોની અપીલ બાદ મોટો હુમલો મુલતવી રાખવામાં આવ્યો
ટ્રમ્પે અગાઉ કહ્યું હતું કે રવિવારે ઇરાન પર બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીનો સૌથી મોટો હુમલો કરવાની અમેરિકન સેનાએ તૈયારી કરી હતી. જો કે, સાઉદી અરેબિયાના ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાન, કતાર અને યુએઈના નેતાઓ અને કેટલાક ઈરાની અધિકારીઓની અપીલ બાદ તેમણે હુમલો રદ કર્યો હતો.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ રાજદ્વારીને બીજી તક આપવા માંગે છે, પરંતુ તેમની ધીરજ ખૂટી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, એક સારી ડીલ પર હસ્તાક્ષર કરવાની આ તેમની છેલ્લી તક છે.
ટ્રમ્પ ઈરાનના નિવેદન પર ગુસ્સે થયા
આ દરમિયાન, ઈરાને દાવો કર્યો હતો કે ઓમાન સાથે તેની વાતચીત હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોના સલામત માર્ગ સુધી મર્યાદિત હતી. નારાજગી વ્યક્ત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેઓ વાતચીત માટે બોલાવે છે, બેઠકો શરૂ થાય છે, અને પછી ખુલ્લેઆમ કહે છે કે કોઈ ચર્ચા નથી. ઈરાન તે સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે, સત્ય એ છે કે આપણે તેના પરમાણુ શસ્ત્રો રોકવાની વાત કરી રહ્યા છીએ.
હુમલા પહેલા તેમને એક તક આપવી
ટ્રમ્પે ઈરાનને ધમકી આપતા કહ્યું કે, હું તેમને અંતિમ વખત નાશ કરતા પહેલા દરેક શક્ય તક આપવા માંગુ છું. મને આશા છે કે તેઓ સમજદારીપૂર્વક કામ કરશે.