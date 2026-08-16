/આ છે દુનિયાનો સૌથી અનોખો ટાપુ, જ્યાં દર 6 મહિને બદલાય છે દેશનું પ્રશાસન; જાણો શું છે તેનો ઈતિહાસ

Pheasant Island: દુનિયામાં સીમા વિવાદને લઈને અનેક દેશો વચ્ચે તણાવ અને સંઘર્ષના સમાચારો અવારનવાર સામે આવતા રહે છે. ભારત-પાકિસ્તાન સહિત અનેક દેશો વચ્ચે જમીન અને સીમાઓને લઈને લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યા છે. પરંતુ દુનિયામાં એક એવો નાનો ટાપુ એવો પણ છે, જેને લઈને બે દેશો વચ્ચે કોઈ ઝઘડો નથી. ઉલટાનું બન્ને દેશો નક્કી કરેલી વ્યવસ્થા હેઠળ દર છ મહિને વારાફરતી તેનું નિયંત્રણ એકબીજાને સોંપે છે.
ફીઝન્ટ આઈલેન્ડ
આ અનોખો ટાપુ ફીઝન્ટ આઈલેન્ડ (Pheasant Island) છે, જે ફ્રાન્સ અને સ્પિન વચ્ચે આવેલો છે. વર્ષના 6 મહિના તે ફ્રાન્સના પ્રશાસન હેઠળ રહે છે અને પછીના 6 મહિના સ્પિન તેની જવાબદારી સંભાળે છે. બન્ને દેશો વચ્ચે આ વ્યવસ્થાને લઈને કોઈ જ પ્રકારનો વિવાદ નથી. આ અનોખી વ્યવસ્થાના કારણે ફીઝન્ટ આઈલેન્ડ દુનિયાના સૌથી રસપ્રદ વિસ્તારોમાં ગણવામાં આવે છે.
આ નાનો ટાપુ બિદાસોઆ નદીની વચ્ચે આવેલો છે. આ જ નદી ફ્રાન્સ અને સ્પિન વચ્ચે કુદરતી સીમાનું કામ કરે છે અને આગળ જઈને એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં મળી જાય છે. નદીના એક તરફ ફ્રાન્સનું હેંદાએ શહેર છે, જ્યારે બીજી તરફ સ્પિનનો ઇરુન વિસ્તાર આવે છે. આશરે 200 મીટર લાંબો આ નાનો ભૂમિભાગ કાયમી ધોરણે કોઈ એક દેશનો હિસ્સો નથી. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થામાં તેને કોન્ડોમિનિયમ કહેવામાં આવે છે, એટલે કે બે દેશો વચ્ચે સંયુક્ત સંપ્રભુતા વાળો વિસ્તાર.
1659ની સંધિ સાથે જોડાયેલો છે ઇતિહાસ
ફીઝન્ટ આઈલેન્ડનો ઇતિહાસ પણ ઘણો રસપ્રદ છે. વર્ષ 1659માં ફ્રાન્સ અને સ્પિનના પ્રતિનિધિઓ આ જ ટાપુ પર મળ્યા હતા. અહીં બન્ને દેશો વચ્ચે ટ્રીટી ઓફ ધ પાયરેનીઝ નામની મહત્વપૂર્ણ સંધિ થઈ હતી. આ સમજૂતી સાથે બન્ને દેશો વચ્ચે આશરે 30 વર્ષથી ચાલી રહેલું યુદ્ધ સમાપ્ત થયું હતું.
સંધિમાં સીમા નક્કી કરવા માટે બિદાસોઆ નદીની વચ્ચેના ભાગને આધાર માનવામાં આવ્યો. આ સ્થિતિમાં નિયમ મુજબ, ટાપુને પણ બે હિસ્સામાં વહેંચી શકાત, કારણ કે તેનું ક્ષેત્રફળ આશરે 1.6 એકર જ છે. એક ભાગ ફ્રાન્સનો અને બીજો સ્પિનનો હોત. પરંતુ બન્ને દેશોએ આવું કરવાને બદલે એક અલગ અને શાંતિપૂર્ણ વ્યવસ્થા બનાવી. તેમણે આખા ટાપુને ‘કોન્ડોમિનિયમ’ જાહેર કરી દીધો. આનો અર્થ એ છે કે, આ વિસ્તાર પર બન્ને દેશોનો સંયુક્ત અધિકાર રહેશે.
છ મહિના પછી બદલાઈ જાય છે નિયંત્રણ
આ ટાપુનું પ્રશાસન દર વર્ષે બે વાર બદલાય છે. 1 ફેબ્રુઆરીથી 31 જુલાઈ સુધી સ્પિન તેની જવાબદારી સંભાળે છે, જ્યારે 1 ઓગસ્ટથી 31 જાન્યુઆરી સુધી નિયંત્રણ ફ્રાન્સ પાસે રહે છે. એટલે કે ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં ફ્રાન્સને પ્રશાસન મળે છે અને ફેબ્રુઆરીમાં આ જવાબદારી ફરી સ્પિનને સોંપી દેવામાં આવે છે.
નિયંત્રણ બદલવાની પ્રક્રિયા પણ સામાન્ય વહીવટી ફેરફાર જેવી નથી હોતી. બન્ને દેશોના અધિકારીઓ ઔપચારિક રીતે એકબીજાને જવાબદારી સોંપે છે. આ પરંપરા લાંબા સમયથી ચાલી આવી રહી છે અને બન્ને દેશો વચ્ચે સહયોગનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે.
આ ટાપુ પર નથી રહેતું કોઈ
ઇતિહાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા હોવા છતાં ફીઝન્ટ આઈલેન્ડમાં આજના સમયમાં લોકો રહેતા નથી. અહીં સામાન્ય લોકોની અવરજવર પણ સામાન્ય રીતે થતી નથી. ટાપુની દેખભાળ અને જાળવણીની જવાબદારી બન્ને દેશોના સંબંધિત અધિકારીઓ સંભાળે છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે નામ ભલે ‘ફીઝન્ટ આઈલેન્ડ’ એટલે કે તિતરનો ટાપુ હોય, પરંતુ અહીં તિતર જોવા મળતા નથી. આ જ કારણ છે કે, આ નાનો ટાપુ તેના કદ કરતા તેના ઇતિહાસ અને અનોખી રાજકીય વ્યવસ્થા માટે વધુ જાણીતો છે. ફ્રાન્સ અને સ્પિન વચ્ચેનું તેનું છ-છ મહિનાનું પ્રશાસન આજે પણ દુનિયામાં સંયુક્ત સંપ્રભુતાનું એક દુર્લભ ઉદાહરણ છે.