આ છે પૃથ્વી પરનો એકમાત્ર જીવ ! જે પરમાણુ હુમલા પછી પણ રહેશે જીવતો!

Nuclear Attack: પરમાણુ હુમલાનો ઉલ્લેખ કરતાં જ દરેકનું હૃદય ધ્રૂજી ઉઠે છે. આ વિનાશક હુમલો પૃથ્વી પરના લગભગ બધા જ જીવંત જીવોનો નાશ કરશે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે એક એવું પ્રાણી છે જેનું હૃદય પરમાણુ હુમલા પછી પણ ધબકતું રહેશે? ચાલો જાણીએ કે તે કયું પ્રાણી છે.
 

Nuclear Attack: આજે આપણે પૃથ્વી પર એક એવા પ્રાણી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ જે પરમાણુ હુમલા દરમિયાન પણ શ્વાસ લેવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. કલ્પના કરો કે જો શહેરો પર પરમાણુ બોમ્બ પડતા હોય, તો બધે ધુમાડો અને આગ હોત, જમીન સળગી ગઈ હોત, હવા ઝેરી થઈ ગઈ હોત. 

મનુષ્યો સહિત બધા પ્રાણીઓ નાશ પામ્યા હોત, અને આવી વિનાશ વચ્ચે, એક નાનું પ્રાણી સળગતી પૃથ્વી પર ટકી રહેત. આ પ્રાણીમાં એવી કઈ શક્તિ છે જે મરતું નથી કે ગરમીથી બળતું નથી? ચાલો આ પ્રાણીની અનોખી લાક્ષણિકતાઓનું અન્વેષણ કરીએ.

આપણે જે પ્રાણી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે બીજું કોઈ નહીં પણ એક વંદો છે. હકીકતમાં, જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન 6 ઓગસ્ટ, 1945ના રોજ જાપાનના હિરોશિમા અને નાગાસાકી પર બોમ્બમારો કર્યો હતો, ત્યારે વિનાશ એટલો હતો કે તેણે વિશ્વને પરમાણુ શસ્ત્રો પર ફરીથી વિચાર કરવા મજબૂર કર્યું. પરંતુ ચમત્કાર ત્યારે થયો જ્યારે કોકરોચ આ હુમલામાં બચી ગયા. 

જ્યારે હવામાં રેડિયેશનથી પ્રાણીઓ અને માણસોનો નાશ થયો, ત્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ વિનાશ પછી આ વિસ્તારનો સર્વે કર્યો, ત્યારે તેમને કંઈક એવું મળ્યું જેણે વૈજ્ઞાનિકોને પણ આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. જ્યાં માણસોનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો, ત્યાં વૈજ્ઞાનિકોને મોટી સંખ્યામાં જીવતા કોકરોચ(વંદા) મળ્યા.

કોકરોચ કેવી રીતે બચી ગયા?

જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોને જીવંત કોકરોચ મળ્યા, ત્યારે તેઓએ એક સંપૂર્ણ અભ્યાસ હાથ ધર્યો. તેઓ જાણવા માંગતા હતા કે જ્યારે ઉચ્ચ સ્તરનું રેડિયેશન મનુષ્યોને તરત જ ધુમાડામાં ફેરવી શકે છે ત્યારે કોકરોચ કેવી રીતે બચી ગયા. આ અભ્યાસમાંથી જે બહાર આવ્યું તેનાથી વૈજ્ઞાનિકોને આઘાત લાગ્યો અને કોકરોચની ક્ષમતાઓ જાહેર થઈ. સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે કોકરોચ મનુષ્યો કરતાં અનેક ગણા વધુ રેડિયેશન સહન કરી શકે છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે જ્યારે માણસો 800 રેડ સુધી રેડિયેશનથી મરી શકે છે, ત્યારે કોકરોચ 10,000 રેડ સુધી રેડિયેશનનો સામનો કરી શકે છે.

વૈજ્ઞાનિકો શું કહે છે?

વૈજ્ઞાનિકોના મતે, પરમાણુ બોમ્બથી મુખ્ય નુકસાન રેડિયેશનથી નહીં, પરંતુ વિસ્ફોટ પછી તરત જ છોડવામાં આવતી ગરમી અને ઊર્જાથી થાય છે. આ જ કારણ છે કે વિસ્ફોટની સૌથી નજીક રહેલા કોકરોચ તરત જ મૃત્યુ પામ્યા, જ્યારે થોડા દૂર રહેલા કોકરોચ રેડિયેશનનો સામનો કરીને બચી ગયા.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

