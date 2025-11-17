આ છે દુનિયાની પહેલી 'કેશલેસ કન્ટ્રી', બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી... દરેક વ્યક્તિ એપ્સથી કરે છે પેમેન્ટ
World First Cashless Country: બદલાતી ટેકનોલોજીની દુનિયામાં, ઓનલાઈન ચૂકવણીએ હવે પોતાનું સ્થાન બનાવી લીધું છે. ઘણા દેશો કેશલેસ ચૂકવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. જોકે, ઘણા લોકો હજુ પણ પોતાના ખિસ્સામાં રોકડ રાખે છે અને રોકડ વ્યવહારો કરે છે. ભારત સહિત ઘણા દેશોમાં, ઘણા લોકો હજુ પણ રોકડ પસંદ કરે છે.
World First Cashless Country: ઓનલાઈન ટ્રાન્જેક્શને હવે પોતાની છાપ છોડી દીધી છે. અનેક દેશોમાં પૈસાનો વ્યવહાર ઓનલાઈન થવા લાગ્યો છે, લોકો પોતાના ખિસ્સામાં પૈસા રાખતા નથી, ભારતમાં પણ ડિઝિટલ પેમેન્ટ પછી લોકો પોતાના પોકેટમાં પૈસા તો રાખે છે પણ ઓછા રાખતા થયા છે.
જ્યારે આપણે કેશલેસ ચૂકવણીની દુનિયામાં નોંધપાત્ર સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, ત્યારે રોકડ પ્રચલિત છે. આ દરમિયાન, એક નાના યુરોપિયન દેશે સમગ્ર વિશ્વને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું છે. સ્વીડને તે હાંસલ કર્યું છે જે અગાઉ નાણાકીય વિશ્વમાં લગભગ અશક્ય માનવામાં આવતું હતું. સ્વીડન હવે સત્તાવાર રીતે વિશ્વનો પ્રથમ કેશલેસ દેશ બન્યો છે.
સ્વીડનમાં, દુકાનો હવે કોઈ રોકડ સ્વીકાર્ય નથી લખેલા બોર્ડ જોઈ રહી છે. સ્વીડનની ડિજિટલ ક્રાંતિની સૌથી સુંદર વાત એ છે કે તેણે દેશના વૃદ્ધોને સંપૂર્ણ આદર સાથે સામેલ કર્યા છે. જે પેઢી એક સમયે કાગળના ચલણ પર સૌથી વધુ આધાર રાખતી હતી તે હવે મોબાઇલ પેમેન્ટ એપ્સ દ્વારા બધી ચૂકવણી કરી રહી છે.
સ્વીડન કેશલેસ કેવી રીતે બન્યું?
યુરોપના સ્વીડનમાં, 2010માં લગભગ 40% ચુકવણી રોકડમાં થતી હતી, પરંતુ 2023 સુધીમાં, આ આંકડો 1% કરતા ઓછો થઈ ગયો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે છેલ્લા દાયકામાં, દેશે લગભગ સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ ચુકવણી પ્રણાલી અપનાવી લીધી છે. 2025 સુધીમાં, આ 1% આંકડો પણ દૂર થઈ જશે.
કઈ એપ્લિકેશને જીવન બદલી નાખ્યું?
ડિજિટલ ચુકવણી સાથે વિશ્વભરમાં વિવિધ પ્રયોગો કરવામાં આવી રહ્યા છે. સ્વીડનમાં, આ ક્રાંતિમાં સૌથી મોટો નેતા સ્વિશ નામની મોબાઇલ એપ્લિકેશન છે. તે 2012માં મુખ્ય સ્વીડિશ બેંકો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, આજે, દેશની કુલ વસ્તીના 75%થી વધુ, અથવા 80 લાખથી વધુ લોકો, આ એપ્લિકેશન દ્વારા ચુકવણી કરી રહ્યા છે.
ઘણા અન્ય દેશો સ્વીડનના માર્ગે
સ્વીડને જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે સમગ્ર વિશ્વ માટે એક ઉદાહરણ છે. સ્વીડનને અનુસરીને, નોર્વે, ફિનલેન્ડ અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા દેશો ઝડપથી તેનું અનુસરણ કરી રહ્યા છે, જ્યાં રોકડનો ઉપયોગ 5% કરતા ઓછો થઈ ગયો છે.
ભવિષ્ય માટે અર્થતંત્રને સુરક્ષિત કરતી બેંક
સ્વીડનની કેન્દ્રીય બેંક, રિક્સબેંક, હવે ભવિષ્યમાં અર્થતંત્રને વધુ સુરક્ષિત અને આધુનિક બનાવવા માટે ઇ-ક્રોના નામની ડિજિટલ ચલણ પર કામ કરી રહી છે.
