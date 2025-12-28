Prev
આ છે દુનિયાના સૌથી મોંઘા નોનવેજ ફૂડ, કિંમતમાં સોના અને ચાંદીને પણ રાખે છે પાછળ

Expensive Non Veg Food: દુનિયામાં કેટલાક માંસાહારી ખોરાક એવા છે જેની કિંમત સોના અને ચાંદીને ટક્કર આપે છે. ચાલો જાણીએ કે કયા માંસાહારી ખોરાક કિંમતી છે અને તેનો ભાવ શું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:56 PM IST

Expensive Non Veg Food: જ્યારે આપણે મોંઘા ખોરાક વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણે સામાન્ય રીતે લક્ઝરી રેસ્ટોરાં અને ફાઇવ-સ્ટાર મેનુ વિશે વિચારીએ છીએ. જો કે, કેટલાક માંસાહારી ખોરાક એટલા દુર્લભ અને વિશિષ્ટ હોય છે કે પ્રતિ કિલોગ્રામ તેમની કિંમત સોના અને ચાંદી કરતા પણ વધી જાય છે. આ ખોરાક ફક્ત તેમના શણગાર અથવા બ્રાન્ડિંગને કારણે જ મોંઘા નથી, તેમની અછત અને જટિલ તૈયારી પદ્ધતિઓ પણ તેમની આશ્ચર્યજનક કિંમતોમાં ફાળો આપે છે. ચાલો વિશ્વના સૌથી મોંઘા માંસાહારી ખોરાક વિશે જાણીએ.

અલમાસ કેવિઅર

વિશ્વના સૌથી મોંઘા માંસાહારી ખોરાક તરીકે ગણવામાં આવે છે, તે ઈરાન નજીક કેસ્પિયન સમુદ્રમાં જોવા મળતી દુર્લભ આલ્બિનો બેલુગા સ્ટર્જન માછલીના ઈંડામાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ માછલી અત્યંત દુર્લભ છે, અને કેવિઅરને વધવામાં ઘણો સમય લાગે છે, જે તેને વધુ દુર્લભ બનાવે છે. તેની કિંમત પ્રતિ કિલોગ્રામ $34,500 સુધી પહોંચી શકે છે. તે ઘણીવાર 24-કેરેટ સોનાના ડબ્બામાં વેચાય છે.

વાગ્યુ બીફ

આ જાપાની બીફ વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. આ પશુઓને કડક પરિસ્થિતિઓમાં ઉછેરવામાં આવે છે અને નિયંત્રિત આહાર આપવામાં આવે છે. માંસમાં ચરબીનું સારું માર્બલિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેમની કાળજીપૂર્વક દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. પરિણામ અજોડ કોમળતા અને સ્વાદ છે. અધિકૃત જાપાની વાગ્યુ પ્રતિ કિલોગ્રામ $500 થી $600ની કિંમતે મળી શકે છે.

આયમ સેમાની

ઇન્ડોનેશિયાની આયમ સેમાની, વિશ્વની દુર્લભ ચિકન જાતિઓમાંની એક છે. તેની અનોખી વિશેષતા એ છે કે આ ચિકન પરની દરેક વસ્તુ કાળી છે, પીંછા, ચામડી, માંસ, હાડકાં અને આંતરિક અવયવો પણ. આ ચિકનની કિંમત અઢી હજાર ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે.

બ્લુફિન ટુના

જાપાનમાં, ખાસ કરીને સામાજિક સંસ્કૃતિમાં બ્લુફિન ટુના ખૂબ જ પૌરાણિક દરજ્જો ધરાવે છે. આ મોટી માછલીઓ તેમના ચરબીયુક્ત પેટના માંસ માટે ખૂબ મૂલ્યવાન છે. આ માંસ ઓટોરો તરીકે ઓળખાય છે. લોકપ્રિય માછલી બજારોમાં, આ માછલી હરાજીમાં લાખો રૂપિયામાં મળી શકે છે, પ્રીમિયમ કટ પ્રતિ કિલોગ્રામ $5,000થી વધુની કિંમત ધરાવે છે. આ માંસાહારી ખોરાકને ફક્ત તેમનો સ્વાદ જ નહીં, પણ તેમની અછત, સમય માંગી લેતું ઉત્પાદન અને સંસ્કૃતિ પણ અલગ પાડે છે.

