પુતિનની ભારત મુલાકાત પહેલા વાયરલ થઈ આ જેકેટ? મોસ્કોમાં સ્ટોક ખતમ, જાણો શું છે તેમાં ખાસ?
Putin India Visit: રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન 4 ડિસેમ્બરે ભારતની યાત્રા પર આવવાના છે. બીજી તરફ, યુદ્ધમાં ફસાયેલા રશિયા વિશે આ સમયે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. તે જ સમયે, ભારતના પ્રવાસ પહેલાં, રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મળવા માટે એક અમેરિકન પ્રતિનિધિમંડળ આવ્યું હતું.
મળતી માહિતી અનુસાર, 2 ડિસેમ્બરના રોજ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વિશેષ દૂત સ્ટીવ વિટકૉફ અને જમાઈ જેરેડ કુશ્નરે ક્રેમલિનમાં પુતિન સાથે મુલાકાત કરી હતી. સ્ટીવ વિટકૉફ અને જેરેડ કુશ્નર સાથે પુતિનના રોકાણ દૂત (investment envoy) કિરિલ દિમિત્રીયેવ પણ જોવા મળ્યા હતા.
આ બેઠક દરમિયાન, પુતિનના રોકાણ દૂત કિરિલ દિમિત્રીયેવે એક જેકેટ પહેરી હતી. જે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે. યુઝર્સ તેમની જેકેટ પર લખેલા શબ્દોને લઈને ચર્ચા કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેમની જેકેટ વાયરલ થયા બાદ મોસ્કોમાં તે જેકેટનો આખો સ્ટોક જ ખતમ થઈ ગયો છે.
જેકેટ પર એવું શું લખ્યું છે?
પુતિનના રોકાણ મંત્રીની જેકેટનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થયો. તેમની જેકેટ પર લખાયેલું તે વાક્ય પણ ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. તેમની જેકેટ પર લખેલું હતું- "Russia is not a country that is afraid of anything" એટલે કે 'રશિયા એવો દેશ નથી જે કોઈ પણ વસ્તુથી ડરતો હોય.'
મોસ્કોમાં સોલ્ડ આઉટ થઈ ગઈ જેકેટ
રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનું આ વાક્ય તેમના દૂત કિરિલ દિમિત્રીયેવ દ્વારા પહેરવામાં આવેલી જેકેટ પર જેવું જોવામાં આવ્યું, તે પફર જેકેટ સોશિયલ મીડિયા પર સેન્સેશન બની ગઈ અને એક જ દિવસમાં આખા મોસ્કોમાં વેચાઈ ગઈ.
