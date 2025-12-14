પાતાળમાં સમાતો જઈ રહ્યો છે દુનિયાનો આ મુસ્લિમ દેશ, જમીનમાં થયા 700 ખાડા! વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યો ડરાવનારો ખુલાસો
Turkey Konya sinkholes: આ સમસ્યા 2000ના દાયકાથી ધીમે ધીમે ઉભરી રહી હતી, પરંતુ હવે તેણે વિનાશક સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે. ઓગસ્ટ 2025 માં કેરમાન પ્રાંતના સુદુરાગી ગામમાં 15-મીટર પહોળો અને 5-મીટર ઊંડો સિંકહોલ બનતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે.
Trending Photos
Turkey Konya sinkholes: પાકિસ્તાનનો નજીકનો મિત્ર તુર્કિયે (તુર્કી) આ દિવસોમાં એક મોટી પ્રાકૃતિક આપત્તિનો સામનો કરી રહ્યો છે, જે જોઈને વૈજ્ઞાનિકો પણ આશ્ચર્યચકિત છે. સોશિયલ મીડિયા પર તુર્કિયેની કેટલીક તસવીરો સામે આવી છે, જેમાં મોટા-મોટા ખાડાઓ જોઈ શકાય છે. આ ખાડાઓ એટલા મોટા છે કે ફૂટબોલ-ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પણ તેની સામે નાના લાગે. તુર્કિયેમાં અચાનક આટલા મોટા ખાડાઓ કેવી રીતે બની ગયા, અને તેમની સંખ્યા પણ એક-બે નહીં પણ સેંકડોમાં છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે તુર્કિયેના ઘણા વિસ્તારોમાં આવા લગભગ 700 ખાડા મળી આવ્યા છે.
આ ખાડાઓને કેમ કહેવામાં આવે છે 'ઓબ્રુક'?
તુર્કીના મધ્ય ભાગમાં આવેલા કોન્યા પ્લેનમાં આ ખાડાઓની મોટી સંખ્યાએ સૌને પરેશાન કરી દીધા છે. આ ખાડાઓને સ્થાનિક લોકો 'ઓબ્રુક' કહે છે, એટલે કે એવા સિન્કહોલ્સ (જમીનમાં ધસી જવાથી બનેલા ખાડા) જે ખેતરો, રસ્તાઓ અને વસાહતોને ગળી રહ્યા છે. ડિસેમ્બર 2025ના અહેવાલ મુજબ, કોન્યા, કરમાન અને અક્સરાય વિસ્તારોમાં અત્યાર સુધીમાં લગભગ 700 ઓબ્રુક નોંધાયા છે, જેમાંથી એકલા કારાપિનાર જિલ્લામાં લગભગ 534 છે. કોન્યાને તુર્કીનું 'ગ્રેન બાઉલ' એટલે કે અનાજની ટોપલી કહેવામાં આવે છે, જ્યાં દેશનો 36% ઘઉં અને 35% બીટ (ચુકંદર)નું ઉત્પાદન થાય છે. પરંતુ હવે ખેડૂતો ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યા છે.
અમેરિકામાં ફરી ખેલાયો ખૂની ખેલ: બ્રાઉન યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં ગોળીઓના અવાજથી ગુંજ્યું
કેમ બની રહ્યા છે આ વિશાળ ખાડાઓ?
જે ખેતરોમાં ક્યારેક ટ્રેક્ટર ચલાવવાનો શોખ હતો, ત્યાં હવે દરેક વળાંક પર એવો ડર છે કે ક્યાંક જમીન અચાનક ધસી ન પડે. ઘણા ખેડૂતોને તેમના ખેતરો છોડવા પડ્યા છે. કેટલાક સ્થળોએ તો એક જ ખેતરમાં બે-બે ઓબ્રુક બની ગયા છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આટલા મોટા પાયે ઓબ્રુક બનવાનું સૌથી મોટું કારણ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલો દુષ્કાળ અને ભૂગર્ભ જળનું ઘટતું સ્તર છે. કોન્યા પ્લેન કાર્સ્ટ વિસ્તારમાં આવે છે, જ્યાં જમીનની નીચે ચૂનાના પથ્થરના સ્તરો છે. આ સ્તરો પાણીમાં સરળતાથી ઓગળી જાય છે. જ્યારે ભૂગર્ભ જળનું સ્તર નીચે જાય છે, ત્યારે ઉપરની માટી તેનો આધાર ગુમાવે છે અને અચાનક ધસી પડે છે, જેના પરિણામે ધરતીમાં આ વિશાળ ખાડાઓ (ઓબ્રુક) બની જાય છે.
નાસાએ આપી ચેતવણી
નાસાના અહેવાલ મુજબ, 2021માં અહીંના જળાશયો છેલ્લા 15 વર્ષના સૌથી નીચા સ્તરે હતા. હજારો કાયદેસર અને ગેરકાયદેસર બોરવેલ દ્વારા સતત ભૂગર્ભ જળ ખેંચવાથી આ સંકટ વધુ વકર્યું છે. વરસાદની કમીએ પરિસ્થિતિને વધુ ખતરનાક બનાવી દીધી છે. 2000ના દાયકાથી આ સમસ્યા ધીમે ધીમે સામે આવવા લાગી હતી, પરંતુ હવે તેણે એક ભયાવહ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું છે. ઓગસ્ટ 2025માં કરમાન પ્રાંતના સુદુરાગી ગામમાં 15 મીટર પહોળો અને 5 મીટર ઊંડો ખાડો બન્યો હતો. તે પછીના જ મહિને કારાપિનારમાં 40 મીટર ઊંડો 'ઇનુઓબા ઓબ્રુક' દેખાયો હતો. હવે વૈજ્ઞાનિકોની દેખરેખ હેઠળ આ સિન્કહોલ્સનો જોખમનો નકશો (Risk Map) બનાવવામાં આવી રહ્યો છે જેથી વસાહતો અને રસ્તાઓને બચાવી શકાય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે