વિજ્ઞાનનો કમાલ ! શરીર પર પડતા જ કવચ બની જાય છે આ પાવડર, એક સેકન્ડમાં જ બંધ થઈ જાય છે લોહી, જાણો
Instant Blood Clot Powder: આ પાવડર સંપર્કમાં આવતાં ઢાલમાં ફેરવાઈ જાય છે, માત્ર એક સેકન્ડમાં લોહીનો પ્રવાહ બંધ કરી દે છે; વૈજ્ઞાનિકોએ એક ચમત્કાર કર્યો છે.
Instant Blood Clot Powder: વૈજ્ઞાનિકોએ એક અનોખો મેડિકલ પાવડર વિકસાવ્યો છે જે ઘા પર લગાવ્યા પછી એક સેકન્ડમાં રક્તસ્ત્રાવ બંધ કરી દે છે. આ પાવડર યુદ્ધ, માર્ગ અકસ્માત અને આફતો જેવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં જીવન બચાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. તે દક્ષિણ કોરિયાના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. પ્રારંભિક પરીક્ષણોએ તેની અસરકારકતા દર્શાવી છે.
નવો મેડિકલ પાવડર વિકસાવ્યો
જો કોઈ યુદ્ધ કે મોટા અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થાય છે અને તેનું લોહી ઝડપી વહી રહ્યું હોય છે, તો માત્ર એક સેકન્ડમાં રક્તસ્ત્રાવ બંધ કરવાથી તેમનો જીવ બચી શકે છે. હવે, આ શક્ય બની શકે છે. દક્ષિણ કોરિયાના વૈજ્ઞાનિકોએ એક નવો મેડિકલ પાવડર વિકસાવ્યો છે જે ઘા પર છાંટવામાં આવે ત્યારે તરત જ રક્તસ્ત્રાવ બંધ થઈ જાય છે. આ પાવડર દક્ષિણ કોરિયાની યુનિવર્સિટીની વૈજ્ઞાનિક ટીમ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો હતો.
AnisiL પાવડર નામ આપ્યું
વૈજ્ઞાનિકોએ એક અભ્યાસ દરમિયાન ઘણા લોકો પર તેનું પરીક્ષણ કર્યું હતું, અને પરિણામો ખૂબ આશાસ્પદ જણાયા હતા. આ સંશોધન સાયન્ટિફિક ડેઇલી જર્નલમાં પણ પ્રકાશિત થયું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ પાવડરને AnisiL પાવડર નામ આપ્યું છે.
પાવડર કેવી રીતે કરે છે કાર્ય
વૈજ્ઞાનિકોના મતે, આ પાવડર ખુલ્લા ઘા પર લગાવવામાં આવે છે અને લોહીના સંપર્કમાં આવે છે. તે એક સેકન્ડમાં જેલમાં ફેરવાય છે. આ જેલ તરત જ ઘા પર એક મજબૂત સ્તર બનાવે છે, રક્તસ્ત્રાવ બંધ કરે છે. નોંધપાત્ર રીતે, તેને પાટો બાંધવાની કે દબાણ કરવાની જરૂર નથી.
શેનાથી બને છે આ પાવડર ?
આ પાવડર સંપૂર્ણપણે કુદરતી અને સલામત ઘટકોમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તેમાં અલ્જીનેટ અને ગેલન ગમનો ઉપયોગ થાય છે. અલ્જીનેટ એક કુદરતી પદાર્થ છે જે લોહીમાં પાણી અથવા કેલ્શિયમના સંપર્કમાં આવવા પર જેલ બનાવે છે. ગેલન ગમ પણ એક સલામત કુદરતી ગમ છે. તે બેક્ટેરિયામાંથી બનાવવામાં આવે છે અને પદાર્થોને એકસાથે બાંધીને મજબૂત સ્તર બનાવે છે.
ત્રણ રીતે રક્તસ્ત્રાવ બંધ કરે છે
વૈજ્ઞાનિકોએ બતાવ્યું છે કે આ પાવડર ઘા પર લગાવવામાં આવે ત્યારે ત્રણ અલગ અલગ રીતે એકસાથે કામ કરે છે. આ જ કારણે તે ખૂબ જ ઝડપથી રક્તસ્ત્રાવ બંધ કરે છે. તે કોઈપણ પ્રકારના અને કદના ઘા પર અસરકારક છે.
આ પાવડરની સૌથી મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા એ છે કે તે ગરમી, ભેજ અને આત્યંતિક પરિસ્થિતિઓમાં પણ સલામત રહે છે. તેને લાંબા સમય સુધી સંગ્રહિત કરી શકાય છે. તેથી, આ પાવડર યુદ્ધના મેદાનો, માર્ગ અકસ્માતો, ભૂકંપ, પૂર અથવા અન્ય આફતોમાં અત્યંત ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે.
લાખો લોકોના બચાવી શકાય છે જીવ
વૈજ્ઞાનિકો માને છે કે આ શોધ ભવિષ્યમાં લાખો લોકોના જીવ બચાવી શકે છે, ખાસ કરીને એવા વિસ્તારોમાં જ્યાં તાત્કાલિક તબીબી સહાય મેળવવી મુશ્કેલ છે. આ પાવડર કટોકટીમાં મોટો ટેકો બની શકે છે અને તબીબી વિશ્વમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન લાવી શકે છે.
