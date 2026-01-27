દુનિયાનું એક એવું ગામ, જ્યાં નથી કોઈનો જન્મ થતો કે નથી કોઈ મરતું !
World Last Visa Free Village : દુનિયાનું છેલ્લું ગામ જે ઉત્તર ધ્રુવથી લગભગ 1300 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. આ સ્થળની ખાસિયત માત્ર તેનું હવામાન જ નહીં, પરંતુ તેના નિયમો, લોકો અને જીવનશૈલી પણ છે, જે તેને વિશ્વના સૌથી અનોખા ગામડાઓમાંનું એક બનાવે છે.
World Last Visa Free Village : શું તમે ક્યારેય એવી જગ્યા વિશે સાંભળ્યું છે, જ્યાં ન તો બાળકો જન્મી શકે છે અને ન તો કોઈને મરવાની મંજૂરી છે ? વિશ્વનું છેલ્લું ગામ સ્વાલબાર્ડ એક એવું જ અનોખું સ્થળ છે. બરફથી ઢંકાયેલું પર્વતોથી ઘેરાયેલું આ ગામ આર્કટિક મહાસાગરની મધ્યમાં આવેલું છે. આ ગામ નોર્વેમાં આવેલું છે. તે ઉત્તર ધ્રુવથી લગભગ 1300 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે.
આ સ્થળની સૌથી નોંધપાત્ર બાબત તેનું હવામાન છે. વર્ષના એક ભાગમાં સૂર્ય 24 કલાક ચમકતો રહે છે, જેને મિડનાઈટ સન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વર્ષના બીજા ભાગમાં ગામ કાયમી અંધકારમાં ડૂબેલું રહે છે. પરંતુ આ ઊંડા અંધકારને પણ ઉત્તરીય લાઇટ્સ (ઓરોરા) દ્વારા તેની રંગબેરંગી લાઇટ્સથી સુંદર બનાવવામાં આવે છે, જાણે કે આકાશમાં જાદુ ફેલાયો હોય. ત્યારે આ રહસ્મયી ગામ વિશે વધુ જાણીએ...
સ્વાલબાર્ડ વિશ્વનું છેલ્લું ગામ
સ્વાલબાર્ડ દુનિયાનું છેલ્લું ગામ છે. તે નોર્વેનો એક આર્કટિક દ્વીપસમૂહ છે, જે ઉત્તર ધ્રુવથી આશરે 1,300 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. બરફથી ઘેરાયેલો આ પ્રદેશ અત્યંત શાંત અને ઠંડો છે. મુખ્ય શહેર લોંગયરબાયન છે, જ્યાં મર્યાદિત સંખ્યામાં લોકો રહે છે. આ સ્થળ એટલું દૂરસ્થ અને અલગ છે કે અહીં પહોંચવું એ એક અનુભવ બની જાય છે.
જન્મ અને મૃત્યુ પર પ્રતિબંધ કેમ ?
સ્વાલબાર્ડ વિશે સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે અહીં ન તો બાળકને જન્મ આપી શકાય છે અને ન તો કોઈને દફનાવી શકાય છે. તેનું કારણ અતિશય ઠંડી છે. જમીન હંમેશા થીજી જાય છે, જેના કારણે મૃતદેહો કુદરતી રીતે વિઘટિત થતા નથી. વધુમાં હોસ્પિટલો અને તબીબી સુવિધાઓ મર્યાદિત છે. તેથી સગર્ભા સ્ત્રીઓને ડિલિવરી પહેલાં મુખ્ય નોર્વેજીયન શહેરોમાં મોકલવામાં આવે છે. ગંભીર રીતે બીમાર લોકોને પણ વહેલા બહાર કાઢવામાં આવે છે.
વિઝા વિના રહેવાની અનોખી સ્વતંત્રતા
સ્વાલબાર્ડની એક અનોખી વિશેષતા એ છે કે વિશ્વભરના 50થી વધુ દેશોના લોકો અહીં વિઝા વિના રહી શકે છે. દરેક દેશના નાગરિકોને રહેવા અને કામ કરવાનો સમાન અધિકાર છે. આ જ કારણ છે કે વિવિધ દેશો અને સંસ્કૃતિના લોકો અહીં સાથે રહે છે. આ સ્થળ વિશ્વના અંતમાં એક નાની આંતરરાષ્ટ્રીય સભ્યતા જેવું લાગે છે.
કોઈ સેના નહીં, પરંતુ કડક નિયમો
સ્વાલબાર્ડમાં કોઈ પણ દેશનું સૈન્ય નથી. તેમ છતાં સુરક્ષા નિયમો અત્યંત કડક છે. આનું સૌથી મોટું કારણ ધ્રુવીય રીંછ છે, જે અહીં માણસો કરતાં વધુ સંખ્યામાં જોવા મળે છે. આ રીંછ ખૂબ જ ખતરનાક છે. તેથી શહેરની બહાર કેટલાક સંરક્ષિત વિસ્તારો સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. રાઇફલ વિના આ વિસ્તારોની બહાર સાહસ કરવું ગેરકાયદેસર માનવામાં આવે છે. અહીં રહેતા દરેક વ્યક્તિ બહાર નીકળતા પહેલા આ ભયને સમજે છે. વધુમાં અહીં બિલાડીઓ પર પણ પ્રતિબંધ છે, જેથી આર્કટિક પક્ષીઓનું રક્ષણ થઈ શકે.
સ્વાલબાર્ડની જીવનશૈલી
સ્વાલબાર્ડમાં જીવન સરળ નથી, પરંતુ તે ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ છે. અહીંના લોકો પ્રકૃતિની નજીક રહે છે અને સરળ નિયમોનું પાલન કરવાનું શીખે છે. મર્યાદિત સંસાધનો સાથે જીવવું, બીજાઓ પર વિશ્વાસ કરવો અને સમયનું મૂલ્ય રાખવું એ રોજિંદા જીવનનો ભાગ છે. અહીં રહેતા દરેક વ્યક્તિ સમજે છે કે આ જગ્યાએ બેદરકારી માટે કોઈ જગ્યા નથી.
દુનિયાનું છેલ્લું ગામ કેમ ખાસ ?
દુનિયાનું આ છેલ્લું ગામ થોડું વિચિત્ર છે, પરંતુ કદાચ તેથી જ તે ખૂબ ખાસ છે. અહીં આવીને લોકો જીવનને એક નવા દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનું શીખે છે. સ્વાલબાર્ડ શીખવે છે કે સુંદર જીવન પ્રકૃતિ સાથે સુમેળમાં, નિયમોનો આદર કરીને અને સરળતા સાથે જીવી શકાય છે. આ જ કારણ છે કે વિશ્વના આ છેલ્લા ગામને જોવાનો અને સમજવાનો અનુભવ જીવનભરની યાદગીરી છે.
