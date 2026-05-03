Magawa Rat Story: આફ્રિકન જાતિના ઉંદર માગવાને તેની અસાધારણ બહાદુરી અને સેવાઓ માટે દુનિયાભરમાં ઓળખ મળી છે. 8 વર્ષની વયે તેના નિધનના સમાચારથી ઘણા લોકો ભાવુક થઈ ગયા હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: May 03, 2026, 10:25 PM IST
આ હતો દુનિયાનો સૌથી બહાદુર ઉંદર, કોણ હતો ગોલ્ડ મેડલ વિજેતા 'માગાવા'; જાણો તેને કેમ મળ્યો હતો આ ખિતાબ?

Magawa Rat Story: દુનિયામાં બહાદુરીની કહાનીઓ અવારનવાર માણસો કે મોટા પ્રાણીઓ સાથે જોડાયેલી હોય છે, પરંતુ એક નાનકડો ઉંદર પણ આવું કામ કરી શકે છે, તેવું બહુ ઓછા લોકો વિચારે છે. આફ્રિકન જાતિના ઉંદર માગવા આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તેની અસાધારણ બહાદુરી અને સેવાઓ માટે દુનિયાભરમાં ઓળખ મળી છે. 8 વર્ષની વયે તેના નિધનના સમાચારથી ઘણા લોકો ભાવુક થઈ ગયા હતા. કારણ કે, તેણે પોતાના જીવનમાં હજારો લોકોના જીવ બચાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ચાલો જાણીએ કે, દુનિયાનો સૌથી બહાદુર ઉંદર માગવા કોણ હતો અને તેને આ ખિતાબ કેમ મળ્યો હતો.

બોમ્બ સૂંઘીને બચાવ્યા હતા હજારો જીવ
માગવાને ખાસ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી હતી જેથી તે લેન્ડમાઈન્સ (બારૂદી સુરંગો) અને ન ફૂટ્યા હોય તેવા વિસ્ફોટકો શોધી શકે. તેણે પોતાની આશરે 5 વર્ષના કરિયરમાં કંબોડિયા જેવા દેશના ખૂબ જ જોખમી વિસ્તારોમાં કામ કર્યું. ફરજ દરમિયાન તેણે 71 લેન્ડમાઈન્સ અને 38 અન્ય જીવતા વિસ્ફોટકો શોધી કાઢ્યા હતા. તેની આ ક્ષમતાને કારણે ઘણા એવા વિસ્તારો સુરક્ષિત બન્યા જ્યાં જવું લોકો માટે જોખમી હતું.

નાના કદને કારણે બન્યો ખાસ
માગવાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ હતી કે, તેનું વજન ખૂબ જ ઓછું હતું, જેના કારણે લેન્ડમાઈન્સ પર ચાલવા છતાં તે વિસ્ફોટ થતો નહોતો. તેને એક ચોક્કસ વિસ્તારમાં દોરડાથી બાંધીને આગળ-પાછળ ચલાવવામાં આવતો અને જેવી તેને બારૂદની ગંધ આવતી, તે પોતાના હેન્ડલરને સંકેત આપવા માટે જમીન ખોતરવા લાગતો. તેની તીવ્ર સૂંઘવાની શક્તિ અને સ્ફૂર્તિએ તેને આ કામમાં ઘણો સફળ બનાવ્યો હતો.

ગોલ્ડ મેડલથી કરાયો સન્માનિત
માગવાના યોગદાનને ધ્યાનમાં રાખીને તેને બ્રિટનની પશુ કલ્યાણ સંસ્થા (PDSA) દ્વારા ગોલ્ડ મેડલથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો હતો. સામાન્ય રીતે આ સન્માન કૂતરા જેવા પ્રાણીઓને આપવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ પહેલીવાર કોઈ ઉંદરને આ પુરસ્કાર મળ્યો હતો. બિન-લાભકારી સંસ્થા APOPO દ્વારા પ્રશિક્ષિત માગવાએ પોતાના કરિયરમાં 1.4 લાખ ચોરસ મીટરથી વધુ વિસ્તારની તપાસ કરી હતી, જે લગભગ 20 ફૂટબોલ મેદાનો બરાબર છે.

નિવૃત્તિ પછી લીધા અંતિમ શ્વાસ
માગવાને 2016માં કંબોડિયા લાવવામાં આવ્યો હતો અને 2021માં તે નિવૃત્ત થયો હતો. જાન્યુઆરી 2022માં વધતી ઉંમરને કારણે તેનું અવસાન થયું. માગવા પછી હવે રોનિન નામનો બીજો પ્રશિક્ષિત ઉંદર આ કામને આગળ વધારી રહ્યો છે. રોનિને અત્યાર સુધીમાં 100થી વધુ લેન્ડમાઈન્સ શોધીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ નાના જીવોની સિદ્ધિઓ દર્શાવે છે કે, યોગ્ય ટ્રેનિંગ સાથે તેઓ પણ માનવજાત માટે મોટું કામ કરી શકે છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

