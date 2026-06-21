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આ વર્ષે 1.65 લાખ કરોડપતિઓ છોડી રહ્યા છે પોતાનો દેશ, આ દેશો બનશે નવું ઠેકાણું; કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

Millionaires Migration: હેનલી 2026ના રિપોર્ટ અનુસાર, વધુ સારી સુવિધાઓ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની શોધમાં આ વર્ષે આશરે 1.65 લાખ કરોડપતિઓ પોતાનો દેશ છોડીને બીજા દેશોમાં સ્થાયી થવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 21, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:23 PM IST
આ વર્ષે 1.65 લાખ કરોડપતિઓ છોડી રહ્યા છે પોતાનો દેશ, આ દેશો બનશે નવું ઠેકાણું; કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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