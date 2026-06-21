/આ વર્ષે 1.65 લાખ કરોડપતિઓ છોડી રહ્યા છે પોતાનો દેશ, આ દેશો બનશે નવું ઠેકાણું; કારણ જાણીને ચોંકી જશો!

Henley Wealth Report 2026: દુનિયામાં એવા ઘણા અમીર લોકો છે, જેઓ હવે માત્ર પૈસા અને આલીશાન જીવન માટે જ નહીં, પરંતુ વધુ સારી સુવિધાઓ અને ભવિષ્યની શોધમાં પોતાનો દેશ છોડીને બીજા દેશોમાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. કરોડો-અબજોની સંપત્તિ ધરાવતા ઘણા કરોડપતિઓ હવે બીજા દેશોમાં પોતાનું નવું ઠેકાણું બનાવી રહ્યા છે.
હેનલીના 2026ના અંદાજ અનુસાર, આ વર્ષે આશરે 1.65 લાખ કરોડપતિઓ પૈસા, મોભો અને શાનદાર લાઈફસ્ટાઈલ હોવા છતાં પોતાનો દેશ છોડીને બીજા દેશોમાં શિફ્ટ થવા જઈ રહ્યા છે. અમીરો દ્વારા દેશ છોડવાનો આ ટ્રેન્ડ દુનિયાભરમાં ખૂબ જ ઝડપથી જોવા મળી રહ્યો છે.
રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યું અમીરોનું પલાયન
દુનિયામાં કરોડપતિઓના બીજા દેશોમાં સ્થાયી થવાનો આંકડો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઝડપથી વધ્યો છે. હેનલીના 2026ના રિપોર્ટ અનુસાર જોઈએ તો...
UAE બન્યું અમીરોનું નવું ઠેકાણું
એવું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) દુનિયાભરના અમીરોની પહેલી પસંદ બની ગયું છે. તેની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, અહીંની બેસ્ટ લાઈફસ્ટાઈલ અને બિઝનેસનું વાતાવરણ અમીરોને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરે છે.
UAEનો વેલ્થ મોબિલિટી સ્કોર 85.3 બતાવવામાં આવી રહ્યો છે, જે તેને સૌથી વધુ પસંદગીના દેશોમાં સામેલ કરે છે. જ્યારે અમેરિકાનો સ્કોર 62.3 છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, અમેરિકાથી પણ વધુ લોકો બીજી નાગરિકતા અને નવા ઠેકાણાઓની શોધ કરી રહ્યા છે.
અમેરિકા અને બ્રિટન જેવા દેશો પર અસર
અમીરો દ્વારા દેશ છોડવાના આ ટ્રેન્ડની અસર હવે દુનિયાની મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓ પર પણ જોવા મળી રહી છે. અમેરિકા અને બ્રિટન જેવા દેશોમાંથી બહાર જતા અમીરોની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. બ્રિટન અત્યારે અમીરોના દેશ છોડવાના મામલામાં દુનિયાના અગ્રણી દેશોમાં સામેલ છે. જો કે, બ્રિટનમાંથી બહાર જનારા લોકોમાં મોટી સંખ્યા ખુદ બ્રિટિશ નાગરિકોની છે.
ભારતીય અમીરો કેમ છોડી રહ્યા છે દેશ?
રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતને લઈને પણ કેટલીક મહત્વની વાતો સામે આવી છે. ભારતનો વેલ્થ મોબિલિટી સ્કોર 56.5 દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ભારતીય અમીરોના બીજા દેશોમાં જવા પાછળના મુખ્ય કારણોમાં મૂડી પર મર્યાદિત નિયંત્રણ (limited control over capital) અને કડક ટેક્સ નિયમો સામેલ છે.