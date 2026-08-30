'ભારતમાં મુસ્લિમો ન હોવા જોઈએ, તેવું વિચારનારા હિન્દુ નથી...', અમેરિકામાં બોલ્યા RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત

Mohan Bhagwat On Hindu Muslims: શનિવારે (29 ઓગસ્ટ, 2026) ન્યૂયોર્કમાં "એક વિશ્વ, એક માનવતા" કાર્યક્રમને સંબોધતા, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું કે જે કોઈ એવું માને છે કે દેશમાં મુસ્લિમો માટે કોઈ સ્થાન ન હોવું જોઈએ તે હિન્દુ ન હોઈ શકે.
મોહન ભાગવતે કહ્યું કે હિન્દુત્વ મુસ્લિમો વિના ભારતની કલ્પના કરતું નથી, અને જો તમે પોતાને હિન્દુ કહેવા માંગતા હો, તો તમારે એ પણ સ્વીકારવું જોઈએ કે બધા માર્ગો અલગ છે. દરેકના ધાર્મિક શિસ્ત અને પૂજા પદ્ધતિઓ અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ અંતિમ સત્ય અને માનવતા સમાન છે. મનુષ્યો વચ્ચે કોઈ ભેદભાવ નથી.
"ધર્મો અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ માનવતા એક છે..."
મોહન ભાગવતે આ કાર્યક્રમમાં કહ્યું કે ભારતીય પરંપરા લાંબા સમયથી એવી માન્યતા ધરાવે છે કે ધર્મો અલગ હોઈ શકે છે, માનવતા એક છે અને સત્ય પણ એક છે. માનવતા આ સત્યનું ઉત્પાદન છે. તેમણે કહ્યું કે RSSની જવાબદારી છે કે તે વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં પ્રવાસ કરે અને લોકોને સમજાવે કે વિવિધતા હોવા છતાં, માનવતા એક છે.
મોહન ભાગવતે RSSના હિન્દુ રાષ્ટ્રના વિચાર અંગે કહ્યું કે, જો કોઈ હિન્દુ એવું વિચારે છે કે ભારતમાં કોઈ મુસ્લિમ ન હોવા જોઈએ, તો તે હિન્દુત્વની મૂળ ભાવનાને સમજી શકતો નથી. તેમણે કહ્યું કે હિન્દુ વિચારધારામાં સત્યના ઘણા રસ્તા હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમનું અંતિમ લક્ષ્ય એક જ છે.
"સત્ય એ છે જે આપણને બધાને એક કરે છે..."
કાર્યક્રમમાં ભીડને સંબોધતા મોહન ભાગવતે કહ્યું કે, ઘણી ભારતીય પરંપરાઓના અલગ અલગ નામ છે, પરંતુ સત્ય એ છે જે આપણને બધાને એક કરે છે. આપણા શરીર, કપડાં અને પૂજા પદ્ધતિઓ અલગ અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ જેમ માળાના માળા એક જ દોરા પર ગૂંથેલા હોય છે, તેમ આ આત્મા દરેકમાં હાજર છે અને તે આપણને બધાને એક કરે છે.
તમારા કાર્યભૂમિ પ્રત્યે વફાદાર રહો: ભાગવત
RSS વડા મોહન ભાગવતે ન્યૂ યોર્કના મેડિસન સ્ક્વેર ગાર્ડનમાં આયોજિત યુનિવર્સલ યુનિનેસ સેલિબ્રેશન કાર્યક્રમમાં બોલતા અમેરિકામાં રહેતા ભારતીયોને સંબોધતા કહ્યું કે, અમેરિકામાં રહેતા ભારતીય મૂળના લોકોનું તેમના કાર્યભૂમિ પ્રત્યે ફરજ છે, અને તેમણે તેને પૂર્ણ કરવું જોઈએ.
વધુમાં RSS વડાએ જણાવ્યું કે, તેમણે પોતાની કર્મભૂમિ પ્રત્યે વફાદાર રહેવું જોઈએ. ભારત તેમનું જન્મસ્થળ હોવાથી, જો તેઓ કંઈક કરવા માંગતા હોય, તો તેઓ તેમની કર્મભૂમિ પ્રત્યેની ફરજ નિભાવ્યા પછી તે કરી શકે છે. આમ કરવા પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી, પરંતુ તે ફરજિયાત નથી. તમારું જન્મસ્થળ અપેક્ષા રાખે છે કે તમે તેણે શીખવેલા મૂલ્યો અનુસાર જીવો.