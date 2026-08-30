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'ભારતમાં મુસ્લિમો ન હોવા જોઈએ, તેવું વિચારનારા હિન્દુ નથી...', અમેરિકામાં બોલ્યા RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત

Mohan Bhagwat On Hindu Muslims: રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના વડા મોહન ભાગવતે અમેરિકામાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કહ્યું હતું કે જો કોઈ હિન્દુ એવું વિચારે છે કે ભારતમાં કોઈ મુસ્લિમ ન હોવા જોઈએ, તો તે હિન્દુત્વની મૂળ ભાવનાને સમજી શકતો નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 30, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:14 AM IST
'ભારતમાં મુસ્લિમો ન હોવા જોઈએ, તેવું વિચારનારા હિન્દુ નથી...', અમેરિકામાં બોલ્યા RSS પ્રમુખ મોહન ભાગવત

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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'ભારતમાં મુસ્લિમો ન હોવા જોઈએ, તેવું વિચારનારા હિન્દુ નથી...', અમેરિકામાં બોલ્યા R
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