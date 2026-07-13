/મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી મહાયુદ્ધના ભણકારા! રશિયાએ ઈરાન મોકલ્યું કયામતનું જહાજ, તહેરાનમાં તેના આગમનનો શું છે અર્થ? જાણો

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મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી મહાયુદ્ધના ભણકારા! રશિયાએ ઈરાન મોકલ્યું 'કયામત'નું જહાજ, તહેરાનમાં તેના આગમનનો શું છે અર્થ? જાણો

Russian Military Ship Iran: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા લશ્કરી તણાવ વચ્ચે, એક મહત્વપૂર્ણ રશિયન પ્રવૃત્તિએ વૈશ્વિક લેવલે ધ્યાન ખેંચ્યું છે. રશિયાનું વિશિષ્ટ કમાન્ડ અને કંટ્રોલ એરક્રાફ્ટ, Tu-214PU, તેહરાન પહોંચી ગયું છે. આ વિમાનની હાજરી એવા સમયે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે જ્યારે અમેરિકા, ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 13, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:58 PM IST
મિડલ ઈસ્ટમાં ફરી મહાયુદ્ધના ભણકારા! રશિયાએ ઈરાન મોકલ્યું 'કયામત'નું જહાજ, તહેરાનમાં તેના આગમનનો શું છે અર્થ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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