/ખામેનેઈના જનાજામાં જોવા મળ્યા ત્રણ દીકરા, યુદ્ધ બાદ પહેલીવાર આવ્યા સામે; ક્યાં છે સુપ્રીમ લીડર મોઝતબા?

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કારમાં લાખો લોકો શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા છે. આ દરમિયાન એક ભાવુક તસવીરે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તેહરાનના ઇમામ ખુમેની ગ્રાન્ડ મોસલ્લામાં આયોજિત પ્રાર્થના સભામાં ખામેનેઈના ત્રણ પુત્રો (મસૂદ ખામેનેઈ, મેસમ ખામેનેઈ અને મુસ્તફા ખામેનેઈ) પિતાના તાબૂત પાછળ ઉભેલા જોવા મળ્યા.
અમેરિકા અને ઈઝરાયેલના હમલામાં ખામેનેઈના મોત બાદ આ ત્રણેય ભાઈઓ પહેલીવાર જાહેરમાં એકસાથે જોવા મળ્યા છે. જો કે, ખામેનેઈના બીજા નંબરના પુત્ર અને વર્તમાન સુપ્રીમ લીડર મોઝતબા ખામેનેઈ આ પ્રાર્થના સભામાં સામેલ થયા નહોતા. સરકારી ટેલિવિઝન પર પ્રસારિત તસવીરોમાં મસૂદ ખામેનેઈ ભાવુક દેખાયા અને આંસુ લૂછતા જોવા મળ્યા હતા.
ફોટામાં અલી ખામેનેઈનું તાબૂત ઈરાનના ધ્વજમાં લપેટાયેલું જોવા મળ્યું, જેના પર કાળી પાઘડી રાખવામાં આવી હતી. તેને ફેબ્રુઆરીમાં ઈઝરાયેલી હમલામાં માર્યા ગયેલા પરિવારના અન્ય ચાર સભ્યોના તાબૂત સાથે રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખામેનેઈની સગીર પૌત્રી પણ સામેલ હતી. રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન, સંસદ અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બગેર ગાલિબફ અને ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના કમાન્ડર-ઈન-ચીફ અહમદ વાહિદી પણ નમાઝ-એ-જનાઝામાં સામેલ થયા. ઈરાની અધિકારીઓનો અંદાજ છે કે, આખા દેશમાં ચાલી રહેલા શોક સમારોહમાં એક કરોડથી વધુ લોકો સામેલ થશે.
Besides Sepreme Leader Mojtaba Khamenei, the martyred Ayatollah Ali Khamenei had three other sons—Mustafa, Masoud, and Meysam—who attended the farewell ceremony.
He also had two daughters, Bushra and Hoda; Bushra achieved martyrdom alongside her father. pic.twitter.com/zu04IpCLkB
— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 5, 2026
મોઝતબાની ગેરહાજરી વધારી રહી છે ચિંતા
જો કે, મોઝતબા ખામેનેઈની ગેરહાજરી ચર્ચાનો વિષય બની છે. માર્ચમાં પિતાના અવસાન બાદ તેમણે સુપ્રીમ લીડરનું પદ સંભાળ્યું હતું, પરંતુ ત્યારથી તેઓ કોઈ જાહેર કાર્યક્રમમાં જોવા મળ્યા નથી કે ન તો કોઈ નિવેદન આપ્યું છે. અંતિમ સંસ્કાર તૈયારી સમિતિના પ્રમુખ અલી અકબર પૌરજમશીદિયને ગત અઠવાડિયે જણાવ્યું હતું કે, સર્વોચ્ચ નેતાની ઉપસ્થિતિનો નિર્ણય તેમની ઓફિસ દ્વારા જ લેવામાં આવશે.
નોંધનીય છે કે, ફેબ્રુઆરીના હમલામાં મોઝતબા ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, IRGCના અધિકારીઓએ ઈઝરાયેલી ગુપ્તચર એજન્સીઓ દ્વારા સંભવિત જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને તેમને જાહેર કાર્યક્રમોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી છે.
એક અઠવાડિયાનો રાષ્ટ્રીય શોક
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈરાને અલી ખામેનેઈ માટે સાત દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક જાહેર કર્યો છે. 1989થી ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી દેશનું નેતૃત્વ કરનારા 86 વર્ષીય ખામેનેઈનું મૃત્યુ ફેબ્રુઆરીમાં ઈઝરાયેલી હવાઈ હમલામાં થયું હતું. શનિવારે તેમના તાબૂતને કાચની નીચે જાહેર દર્શન માટે રાખવામાં આવ્યું હતું. સોમવારે તેને તેહરાનના રસ્તાઓ પર લઈ જવામાં આવશે.
9 જુલાઈએ મશહદમાં દફનવિધિ
શોક સભાઓ દેશના પાંચ શહેરોમાં આયોજિત કરવામાં આવી રહી છે અને તાબૂતને ઈરાકના અગ્રણી શિયા તીર્થસ્થળો પર પણ લઈ જવાની યોજના છે. શોક કાર્યક્રમ 9 જુલાઈએ મશહદ સ્થિત ઈમામ રઝા તીર્થમાં અંતિમ દફનવિધિ સાથે પૂર્ણ થશે.