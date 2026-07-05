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ખામેનેઈના જનાજામાં જોવા મળ્યા ત્રણ દીકરા, યુદ્ધ બાદ પહેલીવાર આવ્યા સામે; ક્યાં છે સુપ્રીમ લીડર મોઝતબા?

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ઈરાનના દિવંગત સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના અંતિમ સંસ્કારમાં લાખો લોકો ઉમટી પડ્યા છે. આ દરમિયાન એક ભાવુક તસવીરે સમગ્ર દુનિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ખામેનેઈના ત્રણ દીકરા યુદ્ધ બાદ પહેલીવાર પિતાના તાબૂત પાછળ એકસાથે જોવા મળ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 05, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:33 PM IST
ખામેનેઈના જનાજામાં જોવા મળ્યા ત્રણ દીકરા, યુદ્ધ બાદ પહેલીવાર આવ્યા સામે; ક્યાં છે સુપ્રીમ લીડર મોઝતબા?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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