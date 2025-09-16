Prev
TikTokને ટૂંક જ સમયમાં મળશે અમેરિકન માલિક? ટ્રમ્પે કર્યો ચીન સાથે 'ડીલ'નો દાવો

Donald Trump: અમેરિકા દ્વારા TikTok બંધ કરવા માટે 17 સપ્ટેમ્બરની ડેડલાઈન નક્કી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે એક દિવસ પહેલા અમેરિકા સાથે ડીલના સમાચાર આવ્યા બાદ આ ડેડલાઈન ફરીથી ત્રણ મહિના માટે લંબાવી શકાય છે. TikTokની ડીલને લઈ હવે 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ વાતચીત થવાની શક્યતા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:39 PM IST

TikTok Deal With America: ટિકટોકના ભવિષ્યને લઈ ચાલી રહેલી અટકળોનો હવે અંત આવી શકે છે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે કહ્યું કે, અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે ટિકટોકને લઈને એક ડીલ થઈ ગઈ છે. આ અંતર્ગત ટૂંક જ સમયમાં ટિકટોકના 'અમેરિકન ખરીદનાર'ની જાહેરાત કરવામાં આવશે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને અમેરિકા સતત કહી રહ્યું હતું કે, ટિકટોકની માલિકી હલ કોઈ અમેરિકન કંપનીને આપવી જોઈએ. અગાઉ અમેરિકન ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસેન્ટે કહ્યું હતું કે, ટ્રમ્પ ડીલ પર વાતચીત કરતા સમયે 'ટિકટોકને બંધ કરવા માટે પણ તૈયાર' હતા.

'ટિકટોકને લઈ ચીન સાથે એક ડીલ થઈ'
બ્રિટેન પ્રવાસ પર જતા પહેલા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, તેઓ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે 19 સપ્ટેમ્બર (શુક્રવાર)ના રોજ વાત કર્યા પછી આ વિશે બધું જ જણાવશે. ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું કે, 'અમે ટિકટોકને લઈ ચીન સાથે એક ડીલ થઈ છે. આ વિશે બધું જ પાકું કરવા માટે હું શુક્રવારે ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી સાથે વાત કરીશ.' નોંધનીય છે કે, તાજેતરમાં અમેરિકાએ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ચિંતાઓને કારણે ટિકટોક બંધ કરવાની ધમકી આપી હતી.

ડેડલાઈને ચીનને સોદો કરવા મજબૂર કર્યું
ટિકટોક પર ટ્રમ્પનું નિવેદન અમેરિકન ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસેન્ટના નિવેદનના એક દિવસ બાદ આવ્યું છે. તેમણે મેડ્રિડમાં ચીનના ઉપરાષ્ટ્રપતિ હે લિફેંગ સાથે બીજા દિવસની વાતચીત પછી 'ફ્રેમવર્ક' ડીલ પર પહોંચવાની પુષ્ટિ કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટિકટોક બંધ કરવાની ટાઈમ-લિમિટે ચીનને સંભવિત ડીલ કરવા માટે મજબૂર કર્યું છે. આ ડીલને ફાઈનલ કરવા માટે ટાઈમ લિમિટને 90 દિવસ માટે ફરીથી લંબાવી શકાય છે.

ડેડલાઈનને ત્રીજી વખત લંબાવવામાં આવશે
જો આ વખતે ફરીથી ટાઈમ લિમિટને લંબાવવામાં આવશે, તો આ સતત ત્રીજી વખત હશે જ્યારે તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે અને કુલ 270 દિવસનો સમય મળી જશે. જો કે, વાતચીતને લઈ બેસેન્ટે બેઠક વિશે વધુ માહિતી આપી ન હતી. તેમણે કહ્યું કે, ફાઈનલ ડીલમાં એપની 'ચીની વિશેષતાઓ'ને જાળવી રાખવામાં આવશે અને 'રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા'ને લઈ અમેરિકાની ચિંતાને પણ દૂર કરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, ડીલ પર વાતચીત દરમિયાન ટ્રમ્પ 'ટિકટોક બંધ કરવા' માટે પણ તૈયાર હતા.

વર્ષ 2025 દરમિયાન આ બીજી વખત છે, જ્યારે બન્ને પક્ષોએ કહ્યું કે, તેઓ TikTok ડીલની નજીક છે. માર્ચની શરૂઆતમાં પણ આવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તે સમયે વાતચીત આગળ વધી શકી ન હતી. અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે એક 'ફ્રેમવર્ક' એગ્રીમેન્ટ થયો છે. હવે જ્યારે સપ્ટેમ્બરની ટાઈમ લિમિટ પૂર્ણ થવાની છે, ત્યારે 90 દિવસની મર્યાદા વધુ લંબાવી શકાય છે.

