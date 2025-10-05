ભારતમાં શક્તિ તો ચીનમાં 'મેટમો' વાવાઝોડાનો કહેર, લેન્ડફોલ પહેલાં ખતરનાક અસર; 3 લાખથી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાયા
Typhoon Matmo: એકબાજુ ભારતમાં શક્તિ વાવાઝોડાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. ત્યારે બીજીબાજુ ચીનમાં મેટમો વાવાઝોડાએ લેન્ડફોલ થતાં પહેલા જ પોતાનું જોર બતાવાનું શરૂ કરી દીધું છે. મહાશક્તિશાળી વાવાઝોડાને લઈને તંત્ર ઍલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. જેમાં સરકારે ગ્વાંગડોંગ અને હેનાન વિસ્તારોના લગભગ 3.47 લાખ લોકોને તાત્કાલિક સ્થળાંતર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
Typhoon Matmo: એકબાજુ ભારતમાં શક્તિ વાવાઝોડાનો ખતરો તોળાઈ રહ્યો છે. તો બીજીબાજુ ચીનમાં મેટમો વાવાઝોડાએ લેન્ડફોલ થતાં પહેલાં પોતાનું જોર બતાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. જેના કારણે દેશના અનેક પ્રાંતમાં ભારે પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે.
લેન્ડફોલ પહેલાં વાવાઝોડાની ખતરનાક અસર
વાવાઝોડાને લઈને તંત્ર અલર્ટમાં છે. અહીંયા સરકારે ગ્વાંગડોંગ અને હેનાન વિસ્તારોના લગભગ 3.47 લાખ લોકોને સ્થળાંતર કરવાનો આદેશ આપ્યો. કેમ કે મેટમો વાવાઝોડું ત્રાટકે તે પહેલાં પવનની ગતિ 151 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકે પહોંચી ગઈ હતી. જેના કારણે લોકોનું ઘરની બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બની ગયું છે.
ચીનના ગ્વાંગડોંગના દક્ષિણ-પશ્વિમ વિસ્તારો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા છે. અહીંયા દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં દરિયાનું પાણી ફરી વળ્યું હોવાના અનેક વીડિયો સામે આવ્યા છે. તો હેનાનમાં 10 ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતાં નદીમાં પૂર આવી ગયું. જેની ઝપેટમાં આવી જતાં લોખંડનો બ્રિજ તણાઈ ગયો છે.
ભારે પવન અને વરસાદે લોકોને ડરાવ્યા
મેટમો વાવાઝોડાને લઈને હવામાન વિભાગે રેડ અલર્ટ આપ્યું છે. આ સિવાય હેનાન પ્રાંતથી ફ્લાઈટ્સ રદ કરી દેવામાં આવી છે. હેનાન પ્રાંતમાં અનેક ટ્રેન માર્ગ પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. સાર્વજનિક પરિવહન અને વ્યવસાયોને બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ગ્વાંગડોંગમાં 1.51 લાખ લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે.
પહેલાં રાગાસા તોફાને ચીનમાં કાળો કહેર મચાવ્યો હતો. તેના 11 દિવસની અંદર બીજા સમુદ્રી તોફાને ચીનને ઘમરોળવાનું શરૂ કર્યુ છે. પરંતુ જે રીતે સમુદ્રી તોફાનની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે તેણે જિનપીંગ સરકારની મુશ્કેલી વધારી દીધી છે.
