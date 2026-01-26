આ દેશમાં, રવિવારે કામ કરવું ગુનો માનવામાં આવે છે; નિયમો તોડવા પર મળે છે કડક સજા!
સામાન્ય રીતે રવિવારનો દિવસ રજા અને આરામ માટે માનવામાં આવે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયામાં એક એવો દેશ પણ છે જ્યાં રરિવારે કામ કરવું અપરાધ માનવામાં આવે છે?
દુનિયાભરમાં રવિવારનો મતલબ છે મોજ-મસ્તી, આઉટિંગ અને આરામનો દિવસ, પરંતુ શું તમે કલ્પના કરી શકો છો કે કોઈ દેશમાં રવિવારે કામ કરવું એક ગુનો છે? જી હાં, પ્રશાંત મહાસાગરમાં સ્થિત એક નાનો સુંદર દેશ છે ટોંગા, જ્યાં રવિવારે કામ કરવાની ન માત્ર મનાઈ છે, પરંતુ તે ગેરકાયદેસર છે.
બંધારણમાં છે રજાનો નિયમ
ટોંગા દુનિયાનો એકમાત્ર દેશ છે જ્યાંનું બંધારણ ખુદ નાગરિકોને રવિવારના દિવસે કામ કરવાથી રોકે છે. મોટા ભાગના દેશોમાં રવિવારનીરજા એક પરંપરા કે શ્રમ કાયદાનો ભાગ હોય છે, પરંતુ ટોંગામાં તે દેશના સર્વોચ્ચ કાયદા એટલે કે બંધારણનો ભાગ છે.
પ્રાર્થના અને આરામ માટે સમર્પિત આ દિવસ
ટોંગાના બંધારણના આર્ટિકલ 6 અનુસાર રવિવારને એક પવિત્ર સબ્ત (વિશ્રામનો સમય) માનવામાં આવે છે. તેનો મતલબ છે કે આ દિવસે આખો દેશ સત્તાવાર રીતે બંધ રહે છે. અહીં લોકો આ દિવસે ઈશ્વરની પ્રાર્થના અને પરિવારની સાથે આરામ કરવા માટે સમર્પિત કરે છે.
રવિવારે ટોંગામાં શું-શું બંધ રહે છે?
ટોંગામાં રવિવારના નિયમ કડક છે. અહીં માત્ર ઓફિસો જ નહીં, પરંતુ બધુ થંભી જાય છે. નાના દુકાનદારોથી લઈને મોટા શોરૂમ બધુ બંધ રહે છે. તમને રસ્તા પર એક ફળવાળો પણ મળશે નહીં. ઘરનું સમારકામ કે નિર્માણ જેવા કામ કરવા પર પણ પ્રતિબંધ છે.
પરિવહન પર બ્રેક
સૌથી ચોંકાવનારી વાત છે કે ટોંગાના એરપોર્ટ અને પોર્ટ પણ રવિવારે બંધ રહે છે. આ દિવસે ન તો કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ઉડાન દેશમાં આવે છે ન કોઈ જહાજ અહીંથી રવાના થાય છે.
નિયમ તોડવા પર જેલ અને દંડની જોગવાઈ
જો કોઈ વ્યક્તિ ટોંગામાં રવિવારના દિવસે જાહેર રૂપથી કામ કરતો જોવા મળે છે તો તેને ગુનેગાર માનવામાં આવે છે. કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવા પર ભારે દંડ આપવો પડી શકે છે કે જેલની સજા થઈ શકે છે.
અમાન્ય માનવામાં આવે છે સમજુતિ
ત્યાં સુધી કે તમે રવિવારે કોઈ બિઝનેસ ડીલ કે કાયદાકીય સમજુતિ કરો તો ટોંગાની કોર્ટ તેને ગેરકાયદેસર માને છે. કાયદાની નજરમાં આ ડીલની કોઈ કિંમત હોતી નથી.
શું કોઈ છૂટ મળે છે?
જરૂર, જીવન બચાવનારી સેવાઓને આ કાયદામાંથી બહાર રાખવામાં આવી છે. હોસ્પિટલ, પોલીસ અને ફાયદ બ્રિગેડ જેવી જરૂરી સેવાઓ 24 કલાક ચાલુ રહે છે. કેટલીક હોટલોને સરકાર પાસેથી વિશેષ મંજૂરી મળેલી હોય છે જેથી તે વિદેશી પર્યટકોને સેવાઓ આપી શકે. પરંતુ ત્યાં કામ કરનાર કર્મચારીઓ સીમિત હોય છે અને માહોલ શાંત રહે છે.
ટોંગાની સંસ્કૃતિ અને શાંતિ
ટોંગાના લોકો આ કાયદાને બોજ નહીં પરંતુ પોતાની સંસ્કૃતિનો હિસ્સો માને છે. રવિવારે દેશના ચર્ચામાં ઘંટ અને ભજનોની ગૂંજ સંભળાય છે. લોકો પરંપરાગત કપડાઓ પહેરી પ્રાર્થના સભાઓમાં જાય છે અને પછી ઘરે એક સાથે ભોજન કરે છે. આ કાયદો દેશની સામાજિક એકતાને મજબૂત બનાવી રાખવા અને લોકોને વ્યસ્ત જીવનમાં આરામ અપાવવામાં મદદ કરે છે.
