દુનિયામાં કોની પાસે છે સૌથી વધુ યુરેનિયમ ? આ 5 દેશો પાસે છે પરમાણુ શક્તિનો ખજાનો

Uranium Reserves : દુનિયામાં યુરેનિયમની માંગ સતત વધી રહી છે. દરેક દેશ શક્ય તેટલા મોટા યુરેનિયમ ભંડાર પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે સ્પર્ધા કરી રહ્યા છે. જે દેશ પાસે પોતાના યુરેનિયમ ભંડાર નથી તેઓ અન્ય દેશો સાથે કરાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે વિશ્વના કયા દેશો પાસે સૌથી વધુ યુરેનિયમ ભંડાર છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:55 PM IST
Uranium Reserves : યુરેનિયમ એક અત્યંત રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થ છે. તે પરમાણુ ઊર્જા માટે પણ એક મહત્વપૂર્ણ સંસાધન છે. વધુમાં તેનું વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક મહત્વ નોંધપાત્ર છે. આ જ કારણ છે કે વિશ્વનો દરેક દેશ શક્ય તેટલા મોટા યુરેનિયમ ભંડાર પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. 

યુરેનિયમનું મહત્વ એ હકીકત દ્વારા માપી શકાય છે કે 1 કિલોગ્રામ યુરેનિયમ 88 ટન કોલસા જેટલી ઊર્જા ઉત્પન્ન કરી શકે છે. યુરેનિયમ મુખ્યત્વે યુરેનાઇટ જેવા ખનિજોમાંથી કાઢવામાં આવે છે. વર્લ્ડ ન્યુક્લિયર એસોસિએશનના 2023 ન્યુક્લિયર ફ્યુઅલ રિપોર્ટ અને IAEAના 2024 રેડ બુકના ડેટાના આધારે, સૌથી મોટા યુરેનિયમ ભંડાર ધરાવતા દેશો કયા છે, તેના વિશે જાણીશું.

ઓસ્ટ્રેલિયા

ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે વિશ્વનો સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર છે. આ ભંડાર આશરે 1.67 મિલિયન ટન હોવાનો અંદાજ છે. આ હાલમાં અસ્તિત્વમાં રહેલા કુલ વૈશ્વિક યુરેનિયમ ભંડારના લગભગ 28 ટકા છે. આ ભંડાર ઓલિમ્પિક ડેમ, રેન્જર અને બેવરલી જેવા પ્રદેશોમાં સ્થિત છે. જો કે, સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર હોવા છતાં ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાનો પરમાણુ ઉર્જા કાર્યક્રમ ચલાવતું નથી.

કઝાકિસ્તાન

કઝાકિસ્તાન વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર ધરાવે છે. તે એશિયામાં સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર ધરાવતો દેશ પણ છે. એક દાયકાથી વધુ સમયથી કઝાકિસ્તાન યુરેનિયમનો વિશ્વનો અગ્રણી ઉત્પાદક દેશ રહ્યો છે. કઝાકિસ્તાન પાસે 8,13,900 ટન યુરેનિયમ છે, જે વૈશ્વિક યુરેનિયમ ભંડારના 14 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

કેનેડા

કેનેડા વિશ્વનો ત્રીજો સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર ધરાવે છે. કેનેડામાં યુરેનિયમ ભંડારનો જથ્થો 5,82,000 ટન હોવાનો અંદાજ છે. તેના યુરેનિયમ ભંડાર સાસ્કાચેવાનમાં સ્થિત અથાબાસ્કા બેસિનમાં કેન્દ્રિત છે. આ પ્રદેશ વિશ્વના કેટલાક ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા યુરેનિયમ અયસ્કનું ઘર છે, જે કેનેડિયન યુરેનિયમને અપવાદરૂપે મૂલ્યવાન બનાવે છે. કેનેડા યુરોપ અને એશિયામાં પરમાણુ ઉર્જા ઉપયોગિતાઓનો મુખ્ય સપ્લાયર પણ છે.

નામિબિયા

નામિબિયા વિશ્વનો ચોથો સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર ધરાવે છે. તે આફ્રિકામાં સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર પણ ધરાવે છે. નામિબિયામાં 4,97,900 ટન યુરેનિયમ હોવાનો અંદાજ છે. આ વૈશ્વિક યુરેનિયમ ભંડારના આશરે 8 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે. નામિબિયામાં, યુરેનિયમ મુખ્યત્વે નામિબ રણમાં જોવા મળે છે. યુરેનિયમ અને હીરાનું ખાણકામ નામિબિયાના GDPમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે.

રશિયા

રશિયા વિશ્વનો પાંચમો સૌથી મોટો યુરેનિયમ ભંડાર ધરાવે છે. આંકડા મુજબ, રશિયા પાસે 4,76,600 ટન યુરેનિયમ છે. તેમ છતાં રશિયા યુરેનિયમનો સૌથી મોટો ઉત્પાદક નથી. જો કે, રશિયા પોતાના પરમાણુ ઉર્જા ઉદ્યોગ અને સરકાર દ્વારા સંચાલિત પરમાણુ નિકાસ પ્રોજેક્ટ્સને ટેકો આપવા માટે સ્થાનિક રીતે યુરેનિયમનું ઉત્પાદન કરે છે. વધુમાં રશિયા સંયુક્ત સાહસો દ્વારા વિદેશમાં સ્થિત અનામતને નિયંત્રિત કરે છે.

યુરેનિયમ વિશે જાણો

યુરેનિયમ એક અત્યંત રેડિયોએક્ટિવ પદાર્થ છે, જેનો અણુ ક્રમાંક 92 છે. યુરેનિયમનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પરમાણુ વીજ પ્લાન્ટમાં વીજળી ઉત્પાદન માટે બળતણ તરીકે થાય છે. યુરેનિયમનું રાસાયણિક પ્રતીક U છે. સ્વાભાવિક રીતે તે મુખ્યત્વે U-238 (99.3%) અને U-235 (0.7%)ના સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. યુરેનિયમને પરમાણુ ઉર્જા અથવા હથિયાર-ગ્રેડ બનાવવા માટે કરવામાં આવી શકે છે.
 

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

