Prev
Next

India US Trade: 50%થી ઘટીને 10-15% થઈ શકે છે ટ્રમ્પ ટેરિફ, જાણો ટ્રેડ ડીલ પર ભારત માટે ક્યારે આવશે ખુશખબર

India US Trade Tariff Deal: ભારત પર અમેરિકન ટેરિફ ઓછો થઈ શકે છે અને આ ઘટીને 10થી 15 ટકા પર આવી શકે છે. એવી અપેક્ષા સરકારના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી. અનંત નાગેશ્વરને વ્યક્ત કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:12 AM IST

Trending Photos

India US Trade: 50%થી ઘટીને 10-15% થઈ શકે છે ટ્રમ્પ ટેરિફ, જાણો ટ્રેડ ડીલ પર ભારત માટે ક્યારે આવશે ખુશખબર

India US Trade Tariff Deal: ભારતને ટૂંક જ સમયમાં અમેરિકા તરફથી ખુશખબર મળવાની અપેક્ષા છે. સરકારના મુખ્ય આર્થિક સલાહકાર વી. અનંત નાગેશ્વરને ગુરુવારે કહ્યું કે, અમેરિકા ટૂંક જ સમયમાં ભારતીય વસ્તુઓ પર લગાવવામાં આવેલ 25% પેનલ્ટી ટેરિફ દૂર કરી શકે છે. એટલું જ નહીં, અમેરિકા ભારત પરના રેસિપ્રોકલ ટેરિફ (Reciprocal Tariffs)ને વર્તમાન 25%થી ઘટાડીને 10થી 15% કરી શકે છે.

જો આવું થાય છે, તો ભારત માટે તે ડબલ ખુશખબર હશે અને ફરીથી અમેરિકામાં ભારતના પ્રોડક્ટ્સની ડિમાન્ડ વધી જશે. એક્સ્ટ્રા ટેરિફ દૂર કરવા અને રેસિપ્રોકલ ટેરિફ ઘટાડવાથી ભારતની અમેરિકામાં નિકાસ પણ વધશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહી છે વાતચીત
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે હાલમાં વેપારને લઈ વાતચીત ચાલી રહી છે. નાગેશ્વરને જણાવ્યું કે, નવી દિલ્હી અને વોશિંગ્ટન વેપાર કરાર માટે તેમની વાતચીત ચાલુ રાખી રહ્યા છે અને અપેક્ષા છે કે, ટેરિફ સંબંધી સમસ્યા 8-10 અઠવાડિયામાં ઉકેલાશે.

નોંધનીય છે કે, મંગળવારે અમેરિકાના પ્રતિનિધિઓ અને ભારતીય પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે દિલ્હીમાં વેપાર વાતચીત યોજાઈ હતી. લગભગ 7 કલાક ચાલેલી વાતચીતમાં બન્ને દેશોની વચ્ચે સકારાત્મક વાતચીત રહી. જો કે, આ બેઠક સત્તાવાર ન હતી, પરંતુ આ બેઠક બાદ એવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે બન્ને દેશો વચ્ચે ટૂંક જ સમયમાં ટ્રેડ ડીલ થઈ શકે છે.

સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયા આ સેક્ટર્સ
હાલમાં ભારતની અમેરિકામાં થતી નિકાસના લગભગ 55% પર હાઈ ટેરિફ લાગુ પડે છે. સૌથી વધુ પ્રભાવિત સેક્ટર્સમાં કાપડ, રસાયણો, સીફૂડ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી અને મશીનરી સામેલ છે. ઓગસ્ટમાં અમેરિકામાં નિકાસ ઘટીને 6.87 અરબ ડોલર થઈ ગઈ, જે 10 મહિનામાં સૌથી નીચું સ્તર છે.

અમેરિકા ભારતનું સૌથી મોટું એક્સપોર્ટ માર્કેટ
અમેરિકા ભારતનું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર રહ્યું છે, જે કુલ નિકાસના 20% હિસ્સો ધરાવે છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25 (એપ્રિલ-માર્ચ)માં, ભારતે અમેરિકાને 86.51 અરબ ડોલરના માલની નિકાસ કરી હતી અને 40.82 અરબ ડોલરનો વેપાર સરપ્લસ જાળવી રાખ્યો હતો. દંડાત્મક ટેરિફ પાછો ખેંચવાથી ભારતીય નિકાસકારોને મોટી રાહત મળશે અને ઘણા મહિનાઓના આર્થિક તણાવ પછી દ્વિપક્ષીય વેપાર સંબંધોમાં ફરી સુધારો થશે.

ટ્રમ્પે પોતે જણાવ્યું કે કેમ ભારત પર લગાવ્યો ટેરિફ
બ્રિટિશ વડાપ્રધાન કીર સ્ટાર્મર સાથે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા ટ્રમ્પે રશિયન તેલ વેચાણ વિશે એક પ્રશ્નના જવાબમાં ભારપૂર્વક કહ્યું કે, જો વૈશ્વિક તેલના ભાવ ઘટે છે, તો વ્લાદિમીર પુતિન યુદ્ધ સમાપ્ત કરી દેશે. તેમણે કહ્યું કે, જો તેલના ભાવ ઘટે છે, તો રશિયા સમાધાન કરી લેશે. યુક્રેનના યુદ્ધને રોકવા માટે મેં ભારત પર ટેરિફ લગાવ્યા.

ટ્રમ્પે કહ્યું "હું ભારતની ખૂબ જ નજીક છું"
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "હું ભારતની ખૂબ જ નજીક છું. હું પીએમ મોદીની ખૂબ જ નજીક છું. મેં તેમની સાથે વાત કરી અને તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. અમારા સંબંધો ખૂબ જ સારા છે."

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Reciprocal TariffIndia US tariffIndia US trade Dealભારત અને અમેરિકા ટેરિફભારત અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ

Trending news