/Iran America Peace Deal : ટ્રમ્પની 3 મોટી શરતો, જેના કારણે અટક્યો છે ઈરાન-અમેરિકાનો શાંતિ કરાર, જાણો

Iran America Peace Agreement: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ઐતિહાસિક શાંતિ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાં અડંગો ઉભો થયો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલી કેટલીક નવી અને કડક શરતોને કારણે કરારની સમયમર્યાદા હવે જોખમમાં મુકાઈ ગઈ છે. જાણો ટ્રમ્પની કઈ શરતો સમસ્યાનું કારણ બની રહી છે.
Iran America Peace Agreement: ઈરાન અને યુનાઈટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા તણાવનો અંત લાવવા માટે જે શાંતિ કરારની અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી, તે હવે અટકી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. આ ઐતિહાસિક ડીલ પર હસ્તાક્ષર યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લગાવવામાં આવેલી કેટલીક નવી અને અત્યંત કડક શરતોને કારણે અટકી ગયો છે. આ શરતોએ હવે કરારની સમયમર્યાદા અંગે અનિશ્ચિતતા ઊભી કરી છે.
અબ્રાહમ કરારની નવી શરત
શાંતિ કરારમાં પહેલો અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ અવરોધ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા યુદ્ધવિરામનો વ્યાપ વધારવાની માંગ છે. ટ્રમ્પ કહે છે કે આ શાંતિ કરાર અને યુદ્ધવિરામ અસરકારક બને તે માટે, સાઉદી અરેબિયા, કતર, પાકિસ્તાન, તુર્કી, ઇજિપ્ત અને જોર્ડન જેવા મુખ્ય મુસ્લિમ દેશોએ અબ્રાહમ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવા જ જોઈએ. જો કે, સમસ્યા એ છે કે આ મુસ્લિમ દેશો હાલમાં ઇઝરાયલ સાથે કોઈપણ રાજદ્વારી કે ઔપચારિક સંબંધો સ્થાપિત કરવા તૈયાર નથી. આ શરતે વાતચીતને સંપૂર્ણપણે જટિલ બનાવી દીધી છે.
સમૃદ્ધ યુરેનિયમ પર વળગી રહ્યા છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અને સમૃદ્ધ યુરેનિયમ અંગે બીજો મોટો વિવાદ ઉભો થયો છે. શરૂઆતમાં, આ સંવેદનશીલ મુદ્દાને ઉકેલવા માટે બંને પક્ષો માટે 30-60 દિવસનો સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ટ્રમ્પે હવે ઈરાન પર તાત્કાલિક અંતિમ નિર્ણય લેવા માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, જેના કારણે ઈરાન અસ્વસ્થ છે.
યુરેનિયમ તાત્કાલિક સોંપવા અથવા નાશ કરવાનો અલ્ટીમેટમ
ટ્રમ્પે આ મુદ્દા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ પણ શેર કરી છે. પોતાની પોસ્ટમાં, તેમણે ખૂબ જ કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જેમાં લખ્યું છે કે ઈરાને કાં તો તેના બધા સમૃદ્ધ યુરેનિયમ તાત્કાલિક અમેરિકાને સોંપી દેવા જોઈએ અથવા અમેરિકા સાથે સંકલનમાં તેનો સંપૂર્ણપણે નાશ કરવો જોઈએ.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના કઠોર અને આક્રમક વલણને કારણે, શાંતિ કરાર પર વાતચીત આગળ વધી રહી નથી. બંને દેશો વચ્ચે મહિનાઓના રાજદ્વારી પ્રયાસો પછી તૈયાર કરાયેલ ડ્રાફ્ટ હવે આ પરિસ્થિતિઓને કારણે જોખમમાં મુકાયેલો દેખાય છે.