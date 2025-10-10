Prev
H1B Visa News Rule: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું વહીવટીતંત્ર H-1B વિઝા નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ વિઝા માટે કોણ લાયક છે અને આ પરમિટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગેના નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 10, 2025, 05:35 PM IST

H-1B વિઝા પર ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર આપશે વધુ એક ઝટકો! 88 લાખ ફી બાદ, આ નિયમમાં ફેરફારની તૈયારી

H1B Visa News Rule: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રોજગાર શોધતા લોકોને વધુ એક ઝટકો લાગી રહ્યો છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રોજગાર મેળવવા માંગતા અન્ય દેશોના ઇમિગ્રન્ટ્સ માટે H-1B વિઝા પસંદગીનો વિકલ્પ છે. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના વહીવટીતંત્રે આ વિઝા માટે પહેલાથી જ $100,000 (આશરે 88 લાખ રૂપિયા) ફી લગાવી દીધી છે. 

નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી

હવે, ટ્રમ્પનું વહીવટીતંત્ર H-1B વિઝા નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. તે આ વિઝા માટે કોણ લાયક છે અને આ પરમિટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તે અંગેના નિયમોને વધુ કડક બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા વર્ગીકરણ

યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીએ H-1B વિઝા શ્રેણીમાં સુધારો કરવા માટે તેના નિયમનકારી કાર્યસૂચિમાં નિયમ પરિવર્તનનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. આ પ્રસ્તાવનું શીર્ષક "H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ વિઝા વર્ગીકરણ કાર્યક્રમમાં સુધારો" છે. 

તૃતીય-પક્ષ પ્લેસમેન્ટની દેખરેખ વધારવી.

આ દરખાસ્તમાં અનેક ટેકનિકલ પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે કેપ મુક્તિ માટે પાત્રતામાં ફેરફાર કરવો, પ્રોગ્રામ પાત્રતા આવશ્યકતાઓનું ઉલ્લંઘન કરતી કંપનીઓની ચકાસણી વધારવી, અને તૃતીય-પક્ષ પ્લેસમેન્ટની દેખરેખ વધારવી. અન્ય દરખાસ્તો પણ છે.

H-1B વિઝાની સંખ્યા પર મર્યાદા

હાલમાં તે સ્પષ્ટ નથી કે હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી વિભાગ H-1B વિઝા પર વાર્ષિક મર્યાદામાંથી કયા ક્ષેત્રો અને હોદ્દાઓને મુક્તિ આપવામાં આવશે તે મર્યાદિત કરવાની યોજના ધરાવે છે કે નહીં. તેને એ રીતે સમજો કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વાર્ષિક ધોરણે H-1B વિઝાની સંખ્યા પર મર્યાદા ધરાવે છે. આ મર્યાદા દર વર્ષે 65,000 વિઝા છે. જો કે, કેટલાક ક્ષેત્રો છે જેના માટે આ મર્યાદા હળવી કરવામાં આવી છે. 

હાલમાં મુક્તિ આપવામાં આવી

યુએસ યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર ડિગ્રી કે તેથી વધુ ધરાવતા વ્યક્તિઓને 20,000 વિઝાથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, જો ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર મુક્તિ મર્યાદામાં ફેરફાર કરે છે, તો આ પગલું બિન-લાભકારી સંશોધન સંસ્થાઓ, યુનિવર્સિટીઓ અને આરોગ્યસંભાળ સંસ્થાઓને અસર કરી શકે છે જે હાલમાં મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

પરિસ્થિતિઓને વધુ સારી રીતે સુરક્ષિત કરવા માટે

દરખાસ્તમાં જણાવાયું છે કે, "આ ફેરફારો H-1B નોન-ઇમિગ્રન્ટ પ્રોગ્રામની પ્રામાણિકતા (એટલે ​​કે, દુરુપયોગ અટકાવવા) સુધારવા અને અમેરિકન કામદારોના વેતન અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓને વધુ સારી રીતે સુરક્ષિત કરવા માટે છે. 

ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા વ્યાવસાયિકો પર અસર

આ ફેરફારોથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કામ કરવાની આશા રાખતા હજારો ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને યુવા વ્યાવસાયિકો પર અસર થવાની ધારણા છે. નિયમનકારી સૂચના અનુસાર, આ નવા નિયમો ડિસેમ્બર 2025માં અમલમાં આવી શકે છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

