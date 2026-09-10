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અમેરિકા કેમ ફફડી ગયું! શું રશિયા યુરોપમાં ફેકવાનું બોમ્બ- મિસાઈલો, ટ્રમ્પે એક કલાક સુધી પુતિનને કર્યો ફોન

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ફોન પર ભરોસો આપ્યો કે, મોસ્કોનો હાલ યુરોપને લઈ કોઈ આક્રમક ઈરાદો નથી. બન્ને નેતાઓ વચ્ચે ફોન પર લગભગ એક કલાક સુધી વાતચીત થઈ. આ દરમિયાન યુક્રેન યુદ્ધને લઈને પણ ચર્ચા થઈ. ત્યાર બાદ એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, છેલ્લા ચાર વર્ષથી ચાલી રહેલા આ યુદ્ધનો અંત હવે નજીક આવી રહ્યો છે...

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 10, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:39 PM IST
અમેરિકા કેમ ફફડી ગયું! શું રશિયા યુરોપમાં ફેકવાનું બોમ્બ- મિસાઈલો, ટ્રમ્પે એક કલાક સુધી પુતિનને કર્યો ફોન

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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