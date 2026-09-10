/અમેરિકા કેમ ફફડી ગયું! શું રશિયા યુરોપમાં ફેકવાનું બોમ્બ- મિસાઈલો, ટ્રમ્પે એક કલાક સુધી પુતિનને કર્યો ફોન

છેલ્લા ચાર વર્ષથી જે યુદ્ધે સમગ્ર દુનિયાને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધની કગાર પર લાવી છે. આજે એ મહાવિનાશ પર ફુલ સ્ટોપ લગાવવાનો સૌથી મોટો પ્રયાસ થયો છે. ટ્રમ્પ અને પુતિન વચ્ચે ફોન પર લગભગ એક કલાક સુધી વાતચીત થઈ. આ દરમિયાન પુતિને ટ્રમ્પને ભરોસો આપ્યો કે યુરોપને લઈને રશિયાનો કોઈ આક્રમક પ્લાન નથી. આ ઉપરાંત બંને નેતાઓએ યુક્રેન મુદ્દે પણ ચર્ચા કરી.
ક્રેમલિનના વિદેશ નીતિ સલાહકાર યૂરી ઉશાકોવના જણાવ્યા અનુસાર, આ ફોન કોલ તાજેતરના ઈતિહાસની સૌથી 'રચનાત્મક અને સ્પષ્ટ' વાતચીત હતી. બંને નેતાઓએ કોઈ ઔપચારિકતા વિના સીધા મુખ્ય મુદ્દાઓ પર વાત કરી
યુરોપના નેતાઓ બગાડી રહ્યાં છે માહોલ
આ સંવાદનું સૌથી પહેલું અને મોટું પરિણામ હતું યુરોપની સુરક્ષાને લઈને પુતિનનો ભરોસો. પુતિને ટ્રમ્પને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આશ્વાસન આપ્યું કે રશિયાનો યુરોપના કોઈપણ અન્ય દેશ પર હુમલો કરવાનો કે પોતાની સૈન્ય સરહદો વિસ્તારવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. પુતિને એ દાવાઓને પણ સદંતર ફગાવી દીધા, જેમાં નાટો દેશો રશિયાને એક 'ખતરા' તરીકે રજૂ કરી રહ્યા છે. પુતિને કહ્યું કે યુરોપના નેતાઓ પોતાના સૈન્ય ફંડિંગ અને બજેટ વધારવા માટે જાણીજોઈને રશિયા વિરુદ્ધ માહોલ બનાવી રહ્યા છે.
ફોન કોલ કોઈ સામાન્ય કૂટનીતિ નહોતી
પરંતુ દુનિયા એ વિચારીને ચોંકી રહી છે કે અચાનક પુતિન અને ટ્રમ્પ વચ્ચે આ ફોન કોલ શક્ય કેવી રીતે બની ? હકીકતમાં, આ ફોન કોલ કોઈ સામાન્ય કૂટનીતિ નહોતી, પરંતુ તેની પાછળ અમેરિકાનું એક અત્યંત ગુપ્ત અને સુપર-ફાસ્ટ 'શાંતિ મિશન' કામ કરી રહ્યું હતું. આ ફોન કોલની સ્ક્રિપ્ટ ટ્રમ્પના બે સૌથી ખાસ અને વિશ્વાસુ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને જારેડ કુશનરે તૈયાર કરી હતી..
બંને દૂતોએ ટ્રમ્પને સંપૂર્ણ રિપોર્ટ સોંપ્યો
સ્ટીવ વિટકોફ અને જારેડ કુશનર સૌથી પહેલા અત્યંત ગુપ્ત રીતે રશિયાની રાજધાની મોસ્કો પહોંચ્યા. ત્યાં ક્રેમલિનમાં રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથે તેમની ત્રણ કલાકથી વધુ લાંબી ખાસ બેઠક થઈ. આ બેઠકમાં રશિયાની માગણીઓનો એક ખાકો તૈયાર કરવામાં આવ્યો. ત્યાર બાદ તરત જ આ બંને દૂત યુક્રેનની રાજધાની કીવ પહોંચ્યા અને રાષ્ટ્રપતિ વોલોદિમિર ઝેલેન્સ્કી સાથે મુલાકાત કરી. ઝેલેન્સ્કી સમક્ષ જ્યારે ટ્રમ્પનો નવો શાંતિ પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે ઝેલેન્સ્કીએ પણ તેને 'ખૂબ જ વ્યવહારુ અને વિચારવા યોગ્ય' ગણાવ્યો. જેવું જ આ મિશન પૂર્ણ થયું, બંને દૂતોએ ટ્રમ્પને સંપૂર્ણ રિપોર્ટ સોંપ્યો. અને આ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ મળ્યા બાદ તરત જ ટ્રમ્પે સીધો પુતિનનો નંબર ડાયલ કર્યો.
આ એક કલાકની વાતચીતની અસર હવે જમીની સ્તરે પણ જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા ચાર વર્ષમાં પહેલીવાર એવા સંકેતો મળી રહ્યા છે કે યુક્રેન યુદ્ધ હવે તેના અંતિમ પડાવ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. કૂટનીતિની મેજ પર વિશ્વાસ બહાલ કરવા માટે રશિયા અને યુક્રેન બંનેએ એકબીજાની રાજધાનીઓ પર હવાઈ હુમલા અસ્થાયી રીતે રોકવા પર સહમતિ દર્શાવી છે. એટલું જ નહીં, અમેરિકન દૂતોની વિનંતી પર પુતિને યુક્રેનની રાજધાની કીવ પર આગામી 72 કલાક માટે તમામ મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલા સંપૂર્ણપણે રોકી દીધા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પ પ્રશાસન જે શાંતિ સમજૂતીનું માળખું તૈયાર કરી રહ્યું છે, તેની ત્રણ મુખ્ય શરતો છે.
જો કે શાંતિના સંકેતો ખૂબ જ મજબૂત છે, પરંતુ રસ્તો હજુ પણ કાંટાળો છે. ભલે ઝેલેન્સ્કીએ ટ્રમ્પના દૂતોના પ્રસ્તાવોની પ્રશંસા કરી હોય, પરંતુ યુક્રેનની અંદર એ વાતને લઈને ઊંડો અસંતોષ છે કે તેમને પોતાની જમીનનો એક હિસ્સો રશિયાના નિયંત્રણમાં છોડવો પડી શકે છે. યુરોપિયન યુનિયનના કેટલાક દેશો પણ એ વાતને લઈને ચિંતિત છે કે ટ્રમ્પના આ એકતરફી શાંતિ મિશનથી નાટોનો પ્રભાવ ઓછો થઈ શકે છે. પરંતુ ટ્રમ્પનું વલણ સ્પષ્ટ છે કે તેઓ અમેરિકા-રશિયા સંબંધોને સંપૂર્ણપણે પુનઃસ્થાપિત કરવા માંગે છે અને અમેરિકન ટેક્સપેયર્સના અબજો ડોલર આ યુદ્ધમાં ખર્ચવાના મૂડમાં બિલકુલ નથી.
'નવા વર્લ્ડ ઓર્ડર'ની પહેલી દસ્તક
પુતિને પણ ટ્રમ્પ સામે યુદ્ધક્ષેત્રની વાસ્તવિક સ્થિતિ રજૂ કરીને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો અમેરિકા વ્યવહારુ પગલાં ભરે, તો રશિયા વાતચીત માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને વ્લાદિમીર પુતિન વચ્ચે થયેલી આ એક કલાકની વાતચીત માત્ર એક કૂટનીતિક ઔપચારિકતા નહોતી, પરંતુ આવનારા 'નવા વર્લ્ડ ઓર્ડર'ની પહેલી દસ્તક છે. 60 મિનિટના આ સંવાદે સાબિત કરી દીધું છે કે જ્યારે દુનિયાના બે સૌથી શક્તિશાળી નેતાઓ સીધી વાત કરે છે, ત્યારે વર્ષો જૂના યુદ્ધના પૈડાં પણ થંભી શકે છે.