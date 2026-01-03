Prev
વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ અને તેમના પત્નીને અમેરિકાએ કર્યા કેદ, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો દાવો

વેનેઝુએલા પર અમેરિકાના હુમલા અંગે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની પહેલી પ્રતિક્રિયા આવી છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે કારાકાસ સહિત ચાર શહેરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા અને રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીની ધરપકડ કરીને દેશમાંથી બહાર લઈ જવામાં આવ્યા હતા. આજે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સંપૂર્ણ વિગતો આપવામાં આવશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 05:07 PM IST

વોશિંગટનઃ વેનેઝુએલા પર હુમલા બાદ હવે અમેરિકાની સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ પર પોસ્ટ કરતા આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે. ટ્રમ્પ પ્રમાણે અમેરિકાએ શનિવારે રાત્રે વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકસ સહિત ચાર મોટા શહેરોને નિશાના બનાવી કાર્યવાહી કરી.

એટલું જ નહીં ટ્રમ્પે એક ચોંકાવનારો દાવો પણ કર્યો છે. તેમણે કહ્યુ કે વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોને તેમના પત્ની સાથે દેશની બહાર લાવવામાં આવ્યા છે. ટ્રમ્પે આગળ જાણકારી આપતા જણાવ્યું કે આજે સવારે 11 કલાકે, માર-એ-લાગોમાં આ ઘટનાક્રમને લઈને એક પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવશે, જેમાં મહત્વના અને વિસ્તૃત પુરાવા જાહેર કરવામાં આવશે.

શું બોલ્યા રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ?
અમેરિકાએ શનિવારે રાત્રે વેનેઝુએલાની રાજધાની કારાકસ સહિત ચાર શહેરોને નિશાન બનાવ્યા છે. તેમાં કારાકસ સિવાય મિરાંડા, અરાગુઆ અને લા ગ્વાયરા સામેલ છે. અમેરિકાએ આ રાજ્યોના સૈન્ય ઠેકાણા પર 7 હવાઈ હુમલા કર્યાં. પ્રથમ હુમલો સ્થાનીક સમય પ્રમાણે રાત્રે આશરે બે કલાકે થયો. સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાએ એક મોટા અને નિર્ણાયક સૈન્ય અભિયાનનો સફળતાપૂર્વક અંજામ આપ્યો છે.

Trump Truth Social Venezuela

ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ કાર્યવાહી વેનેઝુએલા સામે કરવામાં આવી હતી, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્નીની ધરપકડ કરીને તેમને દેશમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર કાર્યવાહી યુએસ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના સહયોગથી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને તેને ખૂબ જ ગુપ્ત અને વ્યૂહાત્મક રીતે ચલાવવામાં આવી હતી.

હુમલાનો જવાબ આપશે વેનેઝુએલાઃ નિકોલસ
હુમલા બાદ વેનેઝુએલાના રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે હુમલાનો જવાબ આપવામાં આવશે. માદુરોએ દેશભરમાં ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકા તખ્તાપલટ કરવા ઈચ્છે છે, જેથી વેનેજુએલાના તેલ અને ખનિજ સંસાધનો પર કબજો કરી શકે. અમેરિકાએ આ હુમલો તેવા સમે કર્યો છે, જ્યારે બંને દેશો વચ્ચે ટકરાવ વધી ગયો હતો. અમેરિકાએ વેનેઝુએલા પાસે સમુદ્રમાં સૈનિક, વિમાન અને સબમરીન તૈનાત કરી રાખી છે. છેલ્લા ચાર મહિનામાં અમેરિકાની સેનાએ વેનેઝુએલાની ઘણી બોટ પર હુમલા કર્યાં છે, જેમાં 100 કરતા વધુ લોકોના મોત થયા છે. 
 

