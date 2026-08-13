'બર્થ ટુરિઝમ' પર ટ્રમ્પનો મોટો પ્રહાર, 600થી વધુ વિઝા રદ, જાણો શું છે અમેરિકામાં જન્મજાત નાગરિકતાનો ખેલ

Birth Tourism : ટ્રમ્પ વહીવટી તંત્રએ અમેરિકાની ધરતી પર જન્મ લેતા જ આપમેળે મળી જતી નાગરિકતા સામે અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરી છે. અમેરિકાના વિદેશ મંત્રાલયની એક ખાસ ટાસ્ક ફોર્સે 'બર્થ ટુરિઝમ'માં 600થી વધુ વિદેશી નાગરિકોના વિઝા રદ કર્યા છે. આ કાર્યવાહી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના 6 ઓગસ્ટના નિર્દેશ અને 'બર્થ ટુરિઝમ' નિવારણ ટાસ્ક ફોર્સની સ્થાપના બાદ કરવામાં આવી છે.
આ કાર્યવાહીમાં ફસાયેલા લોકોમાં એવા વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે જેઓ ખોટા બહાના હેઠળ ખાસ કરીને બાળકને જન્મ આપવા માટે ફેક વિઝા અને બનાવટી બહાનાનો ઉપયોગ કરીને અમેરિકા ગયા હતા. અધિકારીઓ હવે આ સમગ્ર સિન્ડિકેટ પર કડક કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે.
શું છે 'બર્થ ટુરિઝમ'નો મામલો ?
અમેરિકન બંધારણના 14મા સુધારા હેઠળ, અમેરિકાની ધરતી પર જન્મેલું કોઈપણ બાળક આપમેળે અમેરિકાનું નાગરિકત્વ મેળવે છે. આ નિયમનો લાભ લેવા માટે વિશ્વભરના લોકો ટુરિઝમ અથવા વ્યવસાયિક વિઝા પર અમેરિકા આવે છે. ઘણીવાર ખોટા કારણો આપીને, જેથી તેમના બાળકો ત્યાં જન્મી શકે અને અમેરિકન નાગરિકત્વ મેળવી શકે. યુએસ સરકારે હવે આ પ્રથાનો અંત લાવવા માટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે.
ટાસ્ક ફોર્સની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
જ્યારે સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટની સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી અને અન્ય ફેડરલ એજન્સીઓ સાથે મળીને વિઝા ધારકોના પ્રવાસ ઇતિહાસ અને દસ્તાવેજોની તપાસ કરી ત્યારે ચોંકાવનારા તથ્યો પ્રકાશમાં આવ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે વિવિધ એજન્સીઓ મિડવાઇફરી અને વેલનેસ કન્સલ્ટન્સીના આડમાં કરોડો ડોલરનો 'બર્થ ટુરિઝમ' વ્યવસાય ચલાવી રહી હતી. લોકોને "ઓટોમેટિક નાગરિકતા" જેવી ઓનલાઇન જાહેરાતો દ્વારા લલચાવવામાં આવતા હતા. જ્યારે અરજદારો યુએસમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે કોન્ફરન્સ, ખરીદી અથવા વેકેશન પર જવા જેવા કારણો આપતા હતા, ત્યારે તેમનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ ત્યાં બાળકને જન્મ આપવાનો હતો.
એક દંપતી ખરીદી અને કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપવાના આડમાં યુએસ ગયું હતું, જ્યાં તેને બે બાળકો થયા હતા. તેઓએ તેમની બીજી વિઝા અરજી દરમિયાન તેમના પહેલા બાળકનું અસ્તિત્વ છુપાવ્યું હતું. પરિણામે તેમના બંને વિઝા હવે રદ કરવામાં આવ્યા છે.
વિદેશી મહિલા અધિકારીની ચાલાકી
એક મહિલા વિદેશી સરકારી અધિકારીએ એક અઠવાડિયાની સત્તાવાર મુલાકાત માટે વિઝા મેળવ્યા હતા પરંતુ તે ત્રણ મહિના સુધી યુએસમાં રહી, બાળકને જન્મ આપ્યો અને પછી પાછી ફરી. આ કાર્યવાહીના પરિણામે તેના વિઝા પણ રદ કરવામાં આવ્યા છે.
બીજી એક મહિલાએ વિઝા મેળવ્યા જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તે વેકેશન માટે ઓર્લાન્ડો જઈ રહી હતી પરંતુ તેના બદલે લોસ એન્જલસ ગઈ હતી અને તેના આવ્યાના પાંચ દિવસ પછી જ તેણે બાળકને જન્મ આપ્યો હતો.
2024માં 9,600 બાળકોનો જન્મ
માઇગ્રેશન પોલિસી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (MPI) અનુસાર, અમેરિકામાં જન્મ લેનારા બાળકોની સંખ્યામાં 'બર્થ ટુરિઝમ' નાનો ભાગ છે. દર વર્ષે આશરે 22,000થી 26,000 બાળકો એવા પેદા થાય છે, જેમના માતા-પિતાનો હેતુ તેમના સંતાનો માટે નાગરિકતા મેળવવા માટેનો છે. 2024ના સત્તાવાર સરકારી રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે 9,600 બાળકો આ રીતે જન્મ્યા હતા.
હવે આના પર પ્રતિબંધ
ટ્રમ્પ વહીવટ હેઠળ, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ અને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીને 'બર્થ ટુરિઝમ'માં સામેલ વ્યક્તિઓના વિઝા તાત્કાલિક રદ કરવા, તેમને દેશનિકાલ કરવા અને યુએસમાં તેમના ભવિષ્યના પ્રવેશ પર કાયમી પ્રતિબંધ લાદવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, અપવાદરૂપ માનવતાવાદી કેસોમાં છૂટછાટો આપી શકાય છે.