/US ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ટ્રમ્પનું મોટું એલાન, તહેરાનની અપીલ પર કેન્સલ કર્યો હુમલો, છતાં ક્યાં ફસાયો પેચ?

US Iran War News: પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો છે કે અમેરિકાએ આ સપ્તાહના અંતે ઈરાન સામે હુમલાઓ બંધ કરી દીધા છે. વધુમાં, તેમણે કહ્યું કે તેહરાન સાથે એક ડીલ નજીક છે.
ખરેખર, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની ટિપ્પણીઓ એવા સમયે આવી છે, જ્યારે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તાજેતરમાં તણાવ વધ્યો છે, બંને દેશો એકબીજા સામે હુમલાઓ શરૂ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથઆઉટ પર એક નવી જાહેરાત કરી છે, જેનાથી લોકોનું ધ્યાન આ મુદ્દા પર ફરી વળ્યું છે.
ટ્રમ્પે શું કહ્યું?
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે રવિવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથઆઉટ પર લખ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાન સામે કાર્યવાહી કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. અમારી લશ્કરી તાકાત અને ક્ષમતા બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી જોવા ન મળે તેવા સ્તરે છે. આમ છતાં, ઈરાન અને મધ્ય પૂર્વના અન્ય દેશોએ અમને કોઈપણ હુમલા અટકાવવા કહ્યું છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તાજેતરમાં એક ફ્રેમવર્ક ડીલ પર સંમતિ સધાઈ છે, જેમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ રીતે ખોલવાનો અને ઈરાનના પરમાણુ ખતરાને દૂર કરવાનો સમાવેશ થશે.
ટ્રમ્પે આગળ લખ્યું કે, આ અરજીને સ્વીકારીને અને ભવિષ્યમાં વિશ્વના ફાયદાઓ અને સફળ અને સમૃદ્ધ ઈરાનના અસ્તિત્વને ધ્યાનમાં રાખીને, મેં હુમલો રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે, જો ટૂંક સમયમાં કોઈ કરાર થઈ શકે. ઇઝરાયલ પણ મારી સાથે આ પ્રતિબદ્ધતામાં જોડાય છે. દરેક વ્યક્તિએ કામ કરીને તેને પૂર્ણ કરવું જોઈએ.
ઈરાને પહેલેથી જ કાર્યવાહીનું અલ્ટીમેટમ જાહેર કર્યું
આ લખાય છે ત્યાં સુધી, ટ્રમ્પની જાહેરાત પર ઇઝરાયલ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી. આ દરમિયાન, ઈરાને તાજેતરમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને ચેતવણી આપી છે. તેહરાને જણાવ્યું હતું કે જો ભવિષ્યમાં યુએસ દળો ઈરાનમાં કોઈપણ સ્થાન પર હુમલો કરશે, તો ટ્રમ્પ તેના પરિણામો ભોગવશે.
The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that… pic.twitter.com/dhKhehvqgH
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 2, 2026
ખાસ કરીને, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાકચીએ શનિવારે તુર્કી, પાકિસ્તાન અને સાઉદી અરેબિયાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે અલગ ફોન કોલ દરમિયાન આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. કુવૈતી દળોએ અનેક મહત્વપૂર્ણ સ્થાપનો સામે ઈરાન દ્વારા છોડવામાં આવેલા પ્રતિકૂળ ડ્રોનને નષ્ટ કર્યાના થોડા કલાકો પછી જ ઈરાની વિદેશ પ્રધાનનું નિવેદન આવ્યું છે.