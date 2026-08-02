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US ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ટ્રમ્પનું મોટું એલાન, તહેરાનની અપીલ પર કેન્સલ કર્યો હુમલો, છતાં ક્યાં ફસાયો પેચ?

US Iran War News: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથઆઉટ પર કહ્યું કે તેહરાન દ્વારા સમાધાનની વિનંતી કર્યા પછી અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલા સ્થગિત કરી દીધા છે. જો કે, ટ્રમ્પના નિવેદન પર ઈરાન તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 02, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:19 AM IST
US ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ટ્રમ્પનું મોટું એલાન, તહેરાનની અપીલ પર કેન્સલ કર્યો હુમલો, છતાં ક્યાં ફસાયો પેચ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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