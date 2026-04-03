ઈરાન સાથે યુદ્ધ વચ્ચે ટ્રમ્પનો મોટો નિર્ણય, જાણો કોના પર ટેરિફ ઝીંક્યો, કોને આપી રાહત?

ગુજરાતી ન્યૂઝWorldઈરાન સાથે યુદ્ધ વચ્ચે ટ્રમ્પનો મોટો નિર્ણય, જાણો કોના પર ટેરિફ ઝીંક્યો, કોને આપી રાહત?

Pharmaceutical Tariff: એક બાજુ આખી દુનિયા ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે ચાલતા યુદ્ધની આડઅસરોથી પરેશાન છે ત્યાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ હવે વળી પાછું ટેરિફનું હથિયાર ઉગામ્યું છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 03, 2026, 08:21 AM IST

ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં અમેરિકાને જે પરિણામો જોઈતા હતા કદાચ એ મળી રહ્યું નથી ત્યારે હવે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પાછા ટેરિફ પર આવી ગયા હોય તેવું લાગે છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રશાસને ટ્રેડ પોલીસીમાં મોટો ફેરફાર કરતા વિદેશી બ્રાન્ડેડ દવાઓ પર 100 ટકા સુધીનો ભારે ભરખમ ટેરિફ લગાવવાનું નક્કી કર્યું છે. આ નિર્ણયની અસર એવી ફાર્મા કંપનીઓ પર પડશે જે પોતાની દવાઓ અમેરિકાની બહાર બનાવે છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કરી દીધુ કે કંપનીઓએ પોતાની દવાઓના ભાવ ઘટાડવા પડશે અને તેનું ઉત્પાદન પણ અમેરિકાની અંદર જ કરવું પડશે. જે કંપનીઓ શરતો પૂરી નહીં કરે તેમના પર ભારે દંડ અને  ટેક્સ ફટકારવામાં આવશે. 

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને તાંબા જેવા મેટલ ઉત્પાદનોના ટેક્સ નિયમોમાં પણ મોટો ફેરફાર કર્યો છે જેમાં અનેક સામાનો પર ટેરિફના દર ઘટાડવામાં  આવ્યા છે અને ટેક્સ વસૂલીની રીત પણ બદલવામાં આવી છે. નવા નિયમ મુજબ જે કંપનીઓ આંશિક રીતે પોતાના ઉત્પાદનો અમેરિકામાં શિફ્ટ કરશે તેમણે 20 ટકા ટેક્સ ભરવો પડશે. જ્યારે આદેશનું પાલન ન કરનારી કંપનીઓ પર 100 ટકાના દરે ટેરિફ વસૂલાશે. 

ટેરિફ પર શું માને છે ટ્રમ્પ?
ટ્રમ્પનું માનવું છે કે આ પગલાંથી દવાઓ સસ્તી થશે અને દેશમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં નોકરીઓની તકો પણ પેદા થશે. જો કે યુરોપીયન સંઘ.  જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા જેવા વેપારી ભાગીદારો માટે ટેક્સની મર્યાદા 15 ટકા નક્કી કરાઈ છે. 

દવાઓની સાથે સાથે ટ્રમ્પે સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને તાંબા પર લાગતી ડ્યૂટીમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. અનેક મેટલ ઉત્પાદનો પર લાગતા ટેક્સને 50 ટકાથી ઘટાડીને 25 ટકા કર્યો છે. આ ઉપરાંત જે ઉત્પાદનોમાં મેટલનું પ્રમાણ 15 ટકાથી ઓછું છે તેમને ટેક્સમાં સંપૂર્ણ છૂટ અપાઈ છે. આ ફેરફાર ઘરેલુ ઉદ્યોગોને સસ્તો કાચો માલ ઉપલબ્ધ કરાવવા અને દેશના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવા માટે કરાયો છે. 

100 ટકા ટેક્સવાળો જે નવો આદેશ આવ્યો છે તેની પાછળનું એક મોટું કારણ એ છે કે એક વર્ષ પહેલા ટ્રમ્પે મુક્તિ દિવસ (Liberation Day) ના નામ પર એક ખાસ કાયદો (IEEPA) હેઠળ સંપૂર્ણ દુનિયામાં ભારે ટેરિફ ઝીક્યો હતો. જેનાથી બીજા દેશો ભડકી ગયા હતા અને મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના આ કાયદાને ગેરકાયદેસર ઠેરવ્યો હતો. હવે સ્થિતિ એવી છે કે સરકારે લગભગ 166 અબજ ડોલર પાછા કરવા પડે. આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા અને પોતાનો કક્કો ખરો કરવા માટ ટ્રમ્પે આ નવી નિયમોની  ચાલ ચલી છે. 

દવા કંપનીઓને અલ્ટીમેટમ?
ટ્રમ્પ પ્રશાસને મોટી ફાર્મા કંપનીઓને આ નવા નિયમોને લાગૂ કરવા માટે 120 દિવસનો સમય આપ્યો છે. જ્યારે નાની કંપનીઓને 180 દિવસનો સમય મળ્યો છે. આ સમયગાળા બાદ સૌથી ઊંચા ટેક્સ દરો પ્રભાવિત થશે. સરકારનું કહેવું છે કે આ રીસેટ બટન દબાવવા જેવું છે. જેનાથી જૂની વેપારી ખોટની ભરપાઈ થઈ શકે અને અમેરિકી બજારને વિદેશી કંપનીઓની મનમાનીથી બચાવી શકાય. 

વેપારી સંગઠનોએ ચિંતા જતાવી
જો કે આ સમગ્ર મામલે વેપારી સંગઠનો ચિંતાતૂર થયા છે. તેમનું કહેવું છે કે અચાનક ટેક્સ વધવાથી સ્વાસ્થ્ય સેવાઓનો ખર્ચો વધી શકે છે. ખાસ કરીને એવા સમયે કે જ્યારે ઉર્જા સંકટના કારણે પહેલેથી મોંઘવારીનું દબાણ છે, આ નવા ટેરિફની અસર સામાન્ય જનતાના ખિસ્સા પર પડી શકે છે. જો કે સ્ટીલ ઈન્ડસ્ટ્રીએ આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે અને તેને ઘરેલુ ઉત્પાદન માટે એક સંજીવની ગણાવી છે. 

બધુ મળીને ટ્રમ્પે આ નિર્ણયો દ્વારા વૈશ્વિક વેપાર બજારમાં હલચલ પેદા કરી છે. હવે બધાની નજર એ છે કે વિદેશી કંપનીઓ આ આકરા નિયમો આગળ નતમસ્તક થાય છે કે પછી અમેરિકી બજારમાં ભાવોનો નવો દોર શરૂ થાય છે. જો કે ટ્રમ્પ સરકારનો દાવો છે કે આ પગલું અમેરિકાને આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર બનાવવાની દિશામાં માઈલસ્ટોન સાબિત થશે. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

